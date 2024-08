Omaggio a Emilio Salgari con il libro “Il Re del Mare”

Il 21 agosto è una data significativa per gli appassionati di letteratura d’avventura, poiché segna l’anniversario della nascita di Emilio Salgari, uno degli scrittori più prolifici e amati della tradizione letteraria italiana. Nato nel 1862 a Verona, Salgari è conosciuto per aver creato un intero universo di storie avvincenti, popolato da eroi leggendari e ambientato in luoghi esotici.

Tra le sue opere più celebri ricordiamo Il Re del Mare, un romanzo che rappresenta una delle vette del ciclo indo-malese, una serie di avventure che ha per protagonista l’invincibile Sandokan e i suoi fedeli compagni.

Il libro Il Re del Mare – Emilio Salgari

Il libro è stato pubblicato per la prima volta a puntate sulla rivista Per terra e per mare tra il 1904 e il 1905, e poi raccolto in volume dall’editore Bemporad nel 1906, Il Re del Mare è ambientato nel 1868, undici anni dopo gli eventi narrati ne Le due tigri e precede Alla conquista di un impero.

Questo romanzo si inserisce perfettamente nel ciclo indo-malese, che ha contribuito a cementare la fama di Salgari come maestro dell’avventura. Il ciclo si caratterizza per la sua ambientazione esotica, con storie che si svolgono nelle giungle del Borneo, tra i mari tempestosi dell’Oceano Indiano, e nei misteriosi regni dell’Asia meridionale, dove Sandokan e i suoi tigrotti combattono contro gli invasori europei, principalmente inglesi.

Sinossi del libro

Il Re del Mare prende il nome dalla formidabile nave da guerra con la quale Sandokan, il leggendario “Tigre della Malesia”, ingaggia la sua personale guerra contro l’impero britannico. La storia si apre con Yanez de Gomera, il fedele compagno portoghese di Sandokan, che organizza una spedizione di tigrotti per soccorrere Tremal-Naik, un vecchio amico la cui piantagione è stata attaccata da ribelli dayaki.

La spedizione, tuttavia, si conclude in un disastro: Tremal-Naik e sua figlia Darma vengono catturati e consegnati a sir James Moreland, un anglo-indiano al servizio del rajah di Sarawak, mentre Yanez riesce a salvarsi grazie all’aiuto di un misterioso americano, che gli vende la potente nave da guerra che diventerà il “Re del Mare”.

Questa nave, che dà il titolo al romanzo, diventa il simbolo della resistenza e della ribellione di Sandokan e dei suoi compagni contro il dominio britannico. Raggiunto Yanez, Sandokan, che nel frattempo è stato cacciato dalla sua base a Mompracem dagli inglesi, accetta la sfida e insieme danno inizio a una campagna di attacchi fulminei contro le navi mercantili inglesi. Per mesi, il Re del Mare solca le acque dell’Oceano Indiano, seminando il terrore tra i mercanti britannici e sfuggendo abilmente alle squadre di incrociatori inviate per catturarlo.

Tuttavia, la fortuna non può durare per sempre. Esaurite le scorte di carbone, la nave viene infine raggiunta e affondata da una squadriglia armata capitanata da sir James Moreland. Ed è qui che Salgari introduce un colpo di scena magistrale: Moreland rivela di essere in realtà Sindhia, figlio di Suyodhana, il temibile capo dei Thugs, una setta criminale indiana che ha giocato un ruolo centrale in altre opere di Salgari.

Sindhia, cresciuto da una famiglia inglese, ha scoperto la sua vera identità solo al compimento del venticinquesimo anno. Ma l’amore per la dolce Darma lo porta a rinnegare il suo passato sanguinario e, in un atto di redenzione, salva Sandokan e i suoi compagni.

Temi e motivi salgariani: L’avventura come sfida all’impero

Come gran parte della produzione salgariana, Il Re del Mare è intriso di un forte spirito anti-imperialista. Sandokan, Yanez, e i loro compagni rappresentano non solo la resistenza contro l’oppressione coloniale, ma incarnano anche l’ideale romantico dell’uomo libero, che si oppone con tutte le sue forze alle ingiustizie e ai soprusi del potere. La figura di Sandokan, il “Tigre della Malesia”, è l’eroe per eccellenza: coraggioso, leale, e indomabile, un simbolo di ribellione che lotta per la sua terra e il suo popolo.

Nel romanzo, la nave Re del Mare diventa un vero e proprio personaggio, quasi mitico, un’arma letale contro il nemico coloniale, ma anche un simbolo della sfida impossibile di un piccolo gruppo di guerrieri contro un impero potente e implacabile. La distruzione della nave rappresenta non solo la fine di un sogno di libertà, ma anche la consapevolezza dell’inevitabile sconfitta di fronte alla superiorità tecnologica e militare degli inglesi.

Ma Salgari non si limita a dipingere un quadro manicheo. Attraverso il personaggio di Sindhia, mostra la complessità dell’identità, del tradimento e della redenzione. La rivelazione finale di Sindhia come figlio di Suyodhana aggiunge una dimensione tragica e morale alla storia, sollevando interrogativi su ciò che significa davvero essere un eroe, e se l’amore possa realmente redimere un uomo dai suoi peccati.

L’eredità di Emilio Salgari

A più di un secolo dalla sua pubblicazione, Il Re del Mare continua a essere un’opera amata e apprezzata, non solo per la sua trama avvincente, ma anche per la profondità dei suoi personaggi e dei temi trattati. L’influenza di Salgari sulla letteratura d’avventura è immensa, e i suoi romanzi hanno ispirato generazioni di lettori, scrittori e cineasti. La sua capacità di combinare avventura, esotismo e critica sociale rimane ineguagliata, e i suoi eroi continuano a vivere nell’immaginario collettivo come simboli di coraggio, libertà e resistenza.

Nel celebrare l’anniversario della nascita di Emilio Salgari, non possiamo che ricordare con affetto e gratitudine l’autore che ci ha fatto sognare, viaggiare e vivere mille avventure attraverso le sue storie indimenticabili. E Il Re del Mare, con la sua miscela di azione mozzafiato, personaggi indimenticabili e una riflessione profonda sull’umanità, rimane una delle sue opere più rappresentative, un vero capolavoro della letteratura d’avventura.

