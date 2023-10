“Libri di primo soccorso per l’anima” per risanare le ferite della vita

"Libri di primo soccorso per l'anima" di Ferrone, Capria, Martucci, ha come obiettivo quello di farci dare risposte sulla vita tramite i libri.

“Libri di primo soccorso per l’anima” è il nuovo libro di Massimiliano Ferrone, Carolina Capria, Mariella Martucci, edito per Harper Collins. L’obiettivo di questo nuovo libro è quello di dare risposte, ai dolori e ai momenti critici della vita, attraverso i libri.

Spinti da una passione in comune, i tre, a 6 mani, hanno scelto 4 libri per (più o meno) ogni circostanza in grado di farci perdere i punti di riferimento. Così, loro, ci danno una nuova bussola.

Le capacità curative di un libro

I libri possono curarci. I libri possono guidarci, farci vedere oltre, farci sviluppare empatia. I libri sono in grado di canalizzare il nostro dolore. E proprio per questo Massimiliano Ferrone, Carolina Capria, Mariella Martucci hanno scelto di raccogliere una serie di libri in grado di aiutarci non solo ad affrontare determinati momenti della vita ma anche aiutarci a porci delle domande in grado di farci crescere e riflettere.

Perché immedesimando ci nelle storie scritte su carta, molto spesso riusciamo a metterci davanti ad uno specchio e riusciamo a guardare meglio ciò che abbiamo dentro. Dall’affrontare la fine di un amore passando per un lutto arrivando ai problemi con la propria famiglia, “libri di primo soccorso per l’anima”, propone saggi, romanzi, graphic novel, particolari, non inflazionati.

Anche per farci scoprire nuovi punti di vista. inseriscono poi i classici della letteratura, dando loro una nuova chiave di lettura. Insomma i libri diventano materia viva attraverso i quali poterci mettere in gioco. Perché l’esperienza della lettura dovrebbe essere così. Dovrebbe unire con gli altri e unirci con noi stessi.

Va notato, tuttavia, che come sottolineato da Capria, Ferrone e Martucci, queste storie non sono semplici prescrizioni da seguire alla lettera come una medicina.

Sono piuttosto come palestre in cui esercitare la mente e il cuore per sviluppare le nostre capacità emotive, per conoscere meglio noi stessi e gli altri, per dare un nome alle emozioni che proviamo, per comprenderle meglio e imparare a affrontarle. Ci fanno percepire che esiste un’immensa biblioteca immaginaria che possiamo anch’essa chiamare “casa”.

L’intervista

Ascolta l’intervista agli autori per scoprire tutto il mondo dietro le quinte di questo nuovo libro:

La trama di “Libri di primo soccorso per l’anima”

Ci sono le ferite materiali, esposte, visibili: per curarle, facciamo ricorso a una buona cassetta di primo soccorso.

Poi, ci sono dolori di natura diversa, meno tangibili ma altrettanto dolorosi, se non di più: quando le ferite si trovano nel nostro mondo interiore, quando i nostri sentimenti sono feriti, entriamo in contatto con il Prontuario Libri di Primo Soccorso per l’Anima. Questo manuale è strutturato in sedici “sezioni”, ognuna dedicata a situazioni emotive di emergenza, e offre un ampio repertorio di opere letterarie che possono aiutare a lenire o a curare il disagio specifico in questione.

Quando si ha il cuore spezzato, quando manca il coraggio, quando si percepisce un ritardo rispetto alle tappe della vita, quando un cambiamento sconvolge l’equilibrio dell’esistenza, quando ci si sente incompresi o quando si desidera qualcosa che sembra irraggiungibile… per ognuna di queste situazioni, ci sono libri – romanzi, racconti, saggi, graphic novel – che trattano l’argomento in modo empatico e offrono un percorso di uscita dalla sofferenza.

Questi libri sono stati selezionati con grande attenzione da due appassionate lettrici e un appassionato lettore, le cui profonde amicizie sono state forgiate attraverso innumerevoli pagine, seguendo un ideale di inclusività e cercando di superare barriere geografiche, sociali, di genere e di orientamento sessuale, e valorizzando voci e punti di vista spesso trascurati.

