5 libri per ragazzi da leggere per educarli al rispetto della Terra

In vista del 22 Aprile, Giornata mondiale della Terra, vi proponiamo 5 libri per bambini sulla Natura da proteggere e rispettare per un futuro sempre più green.

Il rispetto per la Terra e per l’ambiente va imparato fin dalla tenera età. Per questo, è per le figure parentali ma anche per insegnanti ed educatori, accompagnare i più piccoli a un approccio con il mondo che ci circonda più consapevole e rispettoso delle plurime unicità che la Natura ci offre.

Questo è possibile anche grazie a libri per ragazzi che, attraverso il giusto linguaggio adatto ai più piccoli, con la loro narrazione riescano a coinvolgere, stimolare e interessare con creatività i bambini, portandoli scoprire gradualmente gli elementi che creano consapevolezza della realtà che ci circonda.

In questo modo sono supportati nel processo di crescita per divenire cittadini democratici e planetari consapevoli e attenti alla cura del Pianeta partendo da piccoli consigli e gesti come quello di spegnere le luci quando si può godere della luce naturale, fare acquisti sostenibili o prendere la bicicletta o preferire una sana passeggiata anziché spostarsi in automobile.

5 libri per ragazzi che parlano di rispetto per la Terra

Storie per i piccoli salvatori della Terra: Un libro stimolante per bambini sulla tutela dell’ambiente, la sostenibilità e il clima , Polly Larsson

Abbiamo davvero bisogno di mangiare fragole in inverno?

Perché è molto meglio per noi e per il nostro pianeta scegliere frutta e verdura di stagione invece di cibo di serra?

Di quanti giocattoli hanno davvero bisogno i bambini e cosa succede alle cose superflue?

Queste e altre storie incoraggiano e motivano i bambini a impegnarsi attivamente come possono per salvaguardare l’ambiente.

Nella quotidianità siamo tutti consapevoli e creiamo qualcosa di molto grande insieme.

Greta Thunberg è il modello di una nuova generazione.

I viaggi aerei, i rifiuti di plastica e l’upcycling ovvero riutilizzare gli oggetti, sono temi che preoccupano i giovani. L’azione orientata alla soluzione è una delle competenze che vengono sviluppate già in età scolare.

Tanto più preziose sono le idee e le proposte che stimolano a imitare la vita reale senza voler puntare il dito per fare la morale.

I giovani eroi e le giovani eroine di tutti i giorni sperimentano nei racconti brevi come dalle piccole idee nascono preziosi contributi alla tutela ambientale.

Attraverso dieci brevi storie motivazionali sul cambiamento climatico e sul mondo in cui viviamo, i giovani lettori e le giovani lettrici imparano senza pathos e paura perché il clima sta cambiando e quanto sia importante ogni nostra singola azione.

Anche i bambini possono fare grandi cose con piccole azioni; insieme possiamo cambiare molto in meglio.

A seconda dell’età e con molta fantasia, i bambini risolvono i problemi attuali nelle storie magiche, diventando così un modello per i loro coetanei.

Avventure nella natura. Storie da 5 minuti per scoprire i miracoli intorno a noi, Gabby Dawnay

Nel bosco, nel prato, in uno stagno, in cielo… nove storie per scoprire l’incanto della natura. I funghi che nutrono il bosco, gli alberi che parlano tra loro con le radici, il volo degli storni che disegna il cielo, la trasformazione di un girino in rana, la danza delle api, la fotosintesi ― il “motore verde” ― che dona vita, la falena che segue la luna per trovare l’amore…

Piccole storie da leggere in 5 minuti, prima di dormire.

Avventure poetiche che svelano e spiegano i segreti del capolavoro più straordinario: la natura intorno a noi.

SIAM TUTTI SEMI: Libro che trasmette valori fondamentali, Valentina Maschietto

La profonda amicizia tra tre semini di campagna viene messa alla prova quando essi scoprono di germogliare in modo differente.

Riusciranno un bruco e una coccinella a convincerli che l’amicizia va oltre le diversità?

Una storia coinvolgente sul tema del rispetto e dell’accettazione dell’altro.

Contiene esercizi e attività utili per l’apprendimento.

Natura strabiliante, Ben Hoare

Scopri le sorprendenti forme di vita che popolano il nostro pianeta.

Dall’albero del drago di Socotra, la cui resina rossa ha l’aspetto del sangue, all’affascinante caravella portoghese, una creatura simile alla medusa dai velenosissimi tentacoli lunghi più di dieci metri…

Lasciati stupire dalle straordinarie caratteristiche di oltre 100 esemplari appartenenti al mondo minerale, vegetale e animale.

Una collezione che svela le meraviglie della natura attraverso illustrazioni, fotografie e curiosità.

100 cose da sapere per salvare il pianeta, Loredana Riu

Come fanno i batteri mangia-plastica a ridurre l’inquinamento?

In che modo dei maglioni di lana possono aiutare i pinguini in pericolo? U

n libro stracolmo di informazioni, dati e curiosità su come salvare il pianeta, presentati in maniera semplice e con l’ausilio di efficaci infografiche.

