5 libri per bambini da leggere per iniziare al meglio la scuola

Libri per bambini da leggere per iniziare col piede giusto la scuola. L’inizio di un nuovo anno scolastico segna un momento speciale nella vita di ogni bambino. È un periodo fatto di aspettative, emozioni e, talvolta, piccole ansie. Per molti, il ritorno a scuola significa incontrare nuovi insegnanti, ritrovare i compagni di classe e immergersi in un mondo di avventure tra lezioni, giochi e scoperte.

Tuttavia, affrontare questo cambiamento non è sempre facile. Molti bambini possono provare una certa ansia o insicurezza di fronte all’ignoto, specie dopo una lunga pausa estiva.

In questi momenti, i libri possono diventare alleati preziosi. Le storie hanno il potere di farci vedere la realtà da prospettive nuove e confortanti, di insegnare in modo delicato, di farci riflettere e, soprattutto, di rassicurarci. Attraverso le pagine di un libro, i bambini possono identificarsi con i personaggi, capire che non sono soli nei loro timori e imparare a gestire le emozioni che accompagnano l’inizio di un nuovo capitolo.

Rientro a scuola: i libri per ragazzi da leggere

Per preparare i più piccoli ad affrontare l’inizio dell’anno scolastico con il piede giusto, abbiamo selezionato cinque libri che offrono sostegno emotivo, stimolano la curiosità e rendono l’avvio dell’anno un’esperienza positiva e gioiosa. Ognuno di questi titoli affronta il tema del ritorno a scuola in maniera diversa, aiutando i bambini a sentirsi pronti e motivati per questa nuova avventura.

“Il Mostro dei Colori va a Scuola” di Anna Llenas

Il simpatico Mostro dei Colori è uno dei personaggi più amati dai bambini e, in questa nuova avventura, affronta il primo giorno di scuola. Questo libro aiuta i più piccoli a riconoscere e gestire le emozioni legate all’inizio di una nuova esperienza. Con illustrazioni accattivanti e testi semplici, “Il Mostro dei Colori va a Scuola” offre un modo dolce per parlare dell’ansia e delle aspettative legate al ritorno sui banchi.

Scuola primaria sto arrivando! di Emanuela Bussolati

Con il suo zainetto nuovo nuovo Marta segue la mamma, in testa tanti pensieri: “Come sarà la scuola? Come saranno le maestre? Riuscirò a fare amicizia con i compagni?”. Un albo che racconta passo passo ai bambini cosa li attende nella scuola primaria: la preparazione dello zainetto, la campanella, i maestri, i nuovi compagni, l’aula, il pranzo, l’intervallo, le lezioni… Una storia da leggere tante e tante volte per affrontare sereni il primo giorno alla scuola dei grandi. La scuola primaria sta per cominciare… preparati a viverla al meglio.

Piccolo gufo va a scuola di Debi Gliori

Oggi è un Grande Giorno per Piccolo Gufo: inizia la scuola! Ma lui preferirebbe un piccolo giorno e vorrebbe starsene a casa con la sua mamma e il suo fratellino. Eppure a scuola imparerà a costruire un castello di sabbia, a volare e, ancora più importante, farà tante nuove amicizie! Forse i Grandi Giorni potrebbero non essere poi così male.

Che cos’è la scuola di Luca Tortolini

La scuola è uno spazio aperto anche quando è al chiuso. È un luogo pieno di parole e idee, dove bambine e bambini di tutti i tipi si scambiano i pensieri, le penne, la merenda, e qualche volta gli abbracci. Dove le maestre e i maestri insegnano a immaginare, a sbagliare, a vivere. È un tesoro prezioso, da proteggere e amare.

Little Van inizia la scuola di Little Van Team

Quando per Alice viene il momento di iniziare la scuola primaria non immagina che questa avventura le permetterà di conoscere un nuovo mondo, un mondo al quale appartiene ma che non ricorda. Con le sue amiche, LittleVan, nome del gruppo vocale di cui fanno parte, Alice scoprirà che ha una missione. Alice, Sofia, Giulia, Sara, Rebecca, Ginevra e Isabel…Isabel? Dov’è finita Isabel? Non si può iniziare la scuola senza di lei! LE LITTLEVAN, LE AMERAI! SONO MODERNE COME TE, AMANO LA MUSICA, LE AVVENTURE…

Ognuna di loro è un colore dell’arcobaleno, una personalità. Qual è il tuo colore? E il tuo carattere? “LittleVan – Inizia la scuola” non è solo un libro ma un vero e proprio progetto educativo. Un libro dedicato al grande cambiamento dell’inizio della scuola primaria. Si tratta di un racconto illustrato dedicato soprattutto a bambine di un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni ma appassionerà anche voi genitori/educatori.

Il racconto farà si che le bambine si possano immedesimare nelle protagoniste (le LittleVan) che vivono situazioni di vita tipiche di questo periodo particolare di ogni bambina. Inoltre, grazie ai temi trattati durante il racconto, tu genitore/educatore (con delle schede a te dedicate) avrai modo di affrontare dei temi importanti per la sua crescita. La lettura sarà più divertente e appassionante per tutti e nello stesso tempo si cresce insieme. Diventerà un momento speciale per entrambi.

