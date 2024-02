5 libri da leggere per scoprire la letteratura e la cultura greca

Share on Email

Libri scritti da autori di origini elleniche per riscoprire la letteratura greca. Il 9 febbraio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della lingua e della Cultura Greca: un evento speciale, in cui si celebra la Grecia, insieme alla sua lingua e alla sua cultura.

Istituita nel 2017, grazie a una proposta dell’allora ministro dell’Istruzione Kostas Gavroglou, la Giornata Mondiale della lingua e della Cultura Greca vuole evidenziare il ruolo fondamentale della lingua e della Cultura greca e il suo importante contributo allo sviluppo e al consolidamento della cultura europea e mondiale.

5 libri per scoprire la letteratura e la cultura greca

Per l’occasione ti suggeriamo 5 libri scritti da autori di origini elleniche per scoprire l’incommensurabile ricchezza di una cultura che è alla base del nostro presente.

“La grande chimera” di M. Karagatsis

Dei libri che ti presentiamo per scoprire la letteratura e la cultura greca, “La grande chimera” è il titolo più interessante se di solito ti piacciono le storie d’amore, di crescita e di cambiamento. Una lettura che unisce tradizione e innovazione.

Marina, una giovane francese, s’innamora di Ghiannis, un capitano greco conosciuto per caso al porto di Rouen, lo segue sull’isola di Syros e lo sposa. Nelle Cicladi, sotto la luce accecante di Febo, dà inizio a una nuova vita assieme al marito.

Imbevuta di cultura classica, Marina sogna di diventare una cosa sola con il mondo greco contemporaneo, ma quando la rovina economica si abbatte sulla famiglia, l’entusiasmo iniziale precipita in un morboso gorgo di passione e disperazione. E come nel dramma antico, il profondo scavo psicologico culmina inesorabilmente nella catarsi.

“Middlesex” di Jeffrey Eugenides

“Middlesex” è un capolavoro della narrativa greca contemporanea. Uno di quei libri che ti restano impressi dentro, indelebili.

A raccontarci la sua vicenda, con una voce avvolgente che si impone fin dalle prime righe, è Calliope Stephanides, una rara specie di ermafrodito che ha vissuto i primi anni della sua vita come bambina, per poi scoprire la sua doppia natura.

Responsabile della sua “eccentricità biologica” è un gene misterioso che attraversa come una colpa tre generazioni della sua famiglia e che ora si manifesta nel suo corpo.

Inizia così l’odissea di Callie, il racconto di un’adolescenza dove si mescolano e si oppongono il senso di un destino, di un’eredità familiare, e la volontà di essere artefici di se stessi, per dare voce ai propri desideri, alla propria sessualità e ai propri sentimenti.

“Omero in ascensore” di Theòdoros Papakostas

L’archeologia, come l’antichità greca, appartiene a tutti noi. È una scienza incredibile, che sa divertire e commuovere. Theòdoros Papakostas, alias Archaeostoryteller, fondatore delle omonime pagine Facebook e Instagram, specializzato nell’età classica, si definisce “archeologo pop”: infrange le regole e porta l’archeologia al grande pubblico, in modo divertente e piacevole.

Fra i libri che abbiamo selezionato, “Omero in ascensore” è quello che fa per te se vuoi scoprire qualcosa di più sulla Grecia in modo insolito e piacevole.

“Ultime dalla notte” di Petros Markaris

Fra i libri che più sono rappresentativi della narrativa greca contemporanea ci sono quelli di Petros Markaris, eclettico scrittore che ha dato vita al commissario Kostas Charitos e a una fortunata serie di gialli amati in tutto il mondo.

Il commissario Kostas Charitos legge solo dizionari. Abita ad Atene, una metropoli senza tempo sospesa tra Oriente e Occidente. È sposato con Adriana da anni, ma le cose tra loro non vanno troppo bene e ormai da un po’ lei gli preferisce il televisore. Anche l’amata figlia è andata via di casa e a lui non resta che concentrarsi sul lavoro.

Commissario scorbutico e dai metodi bruschi e poco convenzionali, Charitos sta indagando sull’omicidio di una coppia albanese brutalmente massacrata.

È più che mai deciso a seguire la pista del delitto passionale, per tornare alla tranquillità delle sue letture, ma quando la giornalista – categoria che Kostas odia con tutto se stesso – Ghianna Karaghiorghi, che conduceva un’inchiesta sul medesimo caso, viene uccisa in uno studio televisivo poco prima di andare in onda, capisce che i suoi amati vocabolari dovranno aspettare.

“Zorba il greco” di Nikos Kazantzakis

Infine, un altro dei libri più famosi della narrativa greca contemporanea, da cui è anche stato tratto un meraviglioso adattamento cinematografico con protagonista Anthony Quinn: “Zorba il greco“.

Un uomo vero sta a fronte alta davanti alla Necessità, e perfino a Dio: tutto questo è, e sempre sarà, Zorba il greco, mani e gambe che diventano ali nella danza leggendaria sulla spiaggia, sullo sfondo di una Creta pietrosa senza tempo.

