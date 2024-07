I 10 libri gialli più amati usciti nella prima metà del 2024

Noir, thriller legali, saghe poliziesche nostrane e internazionali… I gialli rientrano nella categoria dei libri più amati dai lettori di tutto il mondo. Con le varie sfumature che li contraddistinguono, infatti, possono attrarre con facilità praticamente tutti, anche chi di solito non ama leggere. Ecco perché si ritrovano sempre fra i titoli più acquistati in libreria e online. Affascinano, interrogano, stuzzicano la curiosità e ci trasportano in un mondo parallelo di cui anche noi siamo chiamati a risolvere i misteri.

Se siete curiosi di scoprire quali siano i gialli più amati dai lettori italiani nella prima metà dell’anno, continuate a leggere. Di seguito vi mostriamo i 10 titoli più acquistati secondo le classifiche di vendita di Amazon.

I 10 libri gialli più venduti pubblicati nella prima metà del 2024

“L’educazione delle farfalle” di Donato Carrisi

Uno dei gialli più venduti della prima metà del 2024 appartiene alla categoria del thriller ed è uscito proprio sul finire dell’anno scorso. Si tratta di una riconferma per Donato Carrisi, divenuto fra le voci più autorevoli della narrativa thriller contemporanea.

a casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo.

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena.

“I fantasmi dell’isola” di John Grisham

Uscito in libreria poche settimane fa, il nuovo atteso thriller legale di John Grisham sta vendendo moltissimo.

Dark Isle è una piccola isola disabitata allargo della Florida non lontana da Camino Island, rinomato ritrovo di scrittori e intellettuali. Con la sua natura selvaggia e le sue spiagge incontaminate, Dark Isle ha tutto ciò che si può desiderare per una vacanza indimenticabile.

Uno spregiudicato colosso immobiliare fiuta l’affare, determinato ad appropriarsene a ogni costo e a trasformarla in un mega resort turistico con un casinò. Intorno a quel paradiso aleggiano però leggende sinistre: annegamenti, sparizioni, storie di fantasmi e riti vudù da sempre hanno scoraggiato chi avrebbe voluto avvicinarsi. Solo una persona conosce la verità: la formidabile e indomita Lovely Jackson.

“Sepolcro in agguato” di Robert Galbraith

Ci spostiamo in ambiente internazionale per uno dei gialli più amati e letti della prima metà del 2024, il nuovo capitolo della serie poliziesca nata dalla penna di Robert Galbraith, pseudonimo di J.K. Rowling.

L’ormai famosa agenzia Strike ed Ellacott ha risolto molti casi inestricabili. Quello che rimane non risolto è il rapporto trai due soci, segnato da un’amicizia profonda e inquieta, tra slanci imprevedibili e sotterranee gelosie.

Quando l’anziano Sir Colin Edensor chiede il loro aiuto per tirar fuori il figlio Will da una setta che lo ha plagiato, i due accettano senza esitare. In nome della lotta per un mondo migliore, la Universal Humanitarian Church allontana i suoi membri dai loro affetti e li induce a elargire enormi donazioni, diventando sempre più potente.

Peccato che dietro a un leader dal carisma innegabile ci sia un passato sordido e ben più di una morte sospetta.

“Una festa in nero” di Alice Basso

Anche “Una festa in nero” è fra i gialli più amati della prima metà dell’anno.

Torino, 1935. I fari della Balilla Spider Sport fendono il buio della notte. Il fatto che al volante ci sia una donna potrebbe sembrare strano, ma non se si tratta di Anita.

Sono mesi, infatti, che fa cose poco consone, per non dire disdicevoli, sicuramente proibite. Come rimandare il matrimonio con Corrado solo per il desiderio di lavorare. Oppure scrivere, sotto lo pseudonimo di J.D. Smith, racconti gialli ispirati a fatti di cronaca per portare un po’ di giustizia dove ormai non ne esiste più.

Un segreto che condivide con Sebastiano Satta Ascona, direttore della rivista «Saturnalia». E a essere sinceri scrivere non è l’unica cosa proibita che fanno insieme… Ma ora qualcosa è cambiato, ed è il motivo per cui Anita si trova a bordo di una macchina. Qualcuno ha iniziato a seguirli, e con le spie meglio non scherzare, di questi tempi. Meglio fare quello che chiedono. Anche se non è giusto.

“Il Castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia

Il nuovo libro con protagonista l’amata Vanina Guarrasi ha conquistato ancora il pubblico italiano.

«La Boscaiola» era un tipo schivo, però non dava fastidio a nessuno: una di quelle persone che non sembrano avere amici e nemmeno nemici. Eppure qualcuno l’ha uccisa. Poi ha infierito sul suo cadavere come se avesse un intento preciso. Un nuovo caso per Vanina Guarrasi.

Ai piedi del Castagno dei cento cavalli, un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna brutalmente assassinata. La scena del crimine è sconcertante. Per il vicequestore Guarrasi, della Mobile di Catania, l’indagine si presenta subito complessa, se non altro perché sulla vittima non esistono praticamente notizie, quasi non avesse un passato.

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

Su Joël Dicker non c’erano dubbi: ogni sua uscita è amatissima in tutto il mondo. Il suo “Un animale selvaggio” ha conquistato anche i lettori italiani.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina.

I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante.

“Come uccidere un uomo e farla franca” di Katy Brent

Anche l’originale e insolito libro di Katy Brent si aggiudica un posto fra i gialli più amati della prima metà del 2024.

Londra, Chelsea. Kitty Collins è un’influencer bellissima e ricchissima, con milioni di follower che la seguono su Instagram, e un gruppo di amiche con cui si diverte a fare serate e vacanze. Fashion addicted e amante del lusso, Kitty sembra avere tutto. Eppure, tra locali alla moda e resort esclusivi, dietro al suo sorriso smagliante qualcosa sembra scricchiolare. Dall’ultima storia finita male, da quanto tempo non riesce a innamorarsi?

E le sue amiche, non stanno forse collezionando una delusione dopo l’altra? Forse è il momento di smetterla con frivolezze e lacrime versate per tipi sbagliati. Meglio concentrarsi su un obiettivo più importante, quasi una missione… Tutto comincia per caso, con un incidente finito male, ma poi, quando Kitty si accorge che sbarazzarsi di un cadavere è più semplice di quanto pensasse, la tentazione di farlo ancora è fortissima.

“Sulla pietra” di Fred Vargas

Uno dei noir più amati degli ultimi mesi è il nuovo romanzo di Fred Vargas.

Un rapimento, svariati delitti e un assassino, forse mancino forse no. Saranno solo leggende e superstizioni ma, da quando è ricomparso il fantasma dello Zoppo, in Bretagna le sciagure non si contano più. A sei anni da “Il morso della reclusa”, torna Fred Vargas con uno dei personaggi capolavoro del noir, lo svagato e visionario Jean-Baptiste Adamsberg, commissario del XIII arrondissement di Parigi.

Il guardacaccia Gaël Leuven era un marcantonio solido come uno scoglio bretone, ma per ucciderlo sono bastate due coltellate al torace. A Louviec lo conoscevano tutti.

“L’ultimo conclave” di Glenn Cooper

Uscito da poche settimane, il nuovo thriller di Glenn Cooper ha già venduto tantissime copie.

Era scritto che sarebbero tornati. E ora la Chiesa trema… Quando, a soli due anni dall’elezione, papa Giovanni XXIV viene trovato morto nel suo letto, il Vaticano deve superare in fretta lo sconcerto e organizzare un nuovo conclave. Il giorno d’apertura, dopo la tradizionale processione dei cardinali elettori, viene sancito l’Extra omnes e si chiudono le porte.

Nel pomeriggio i fedeli attendono l’esito della prima votazione, tuttavia le ore passano e dal comignolo su cui sono puntate migliaia di telecamere non esce nessuna fumata, né nera né bianca. Stretta fra gli obblighi del cerimoniale e un senso di inquietudine sempre più forte, la segretaria di Stato Elisabetta Celestino decide di compiere un atto senza precedenti: rompere il sigillo del conclave e aprire le porte. E la scena che si trova davanti è surreale.

“L’orizzonte della notte” di Gianrico Carofiglio

Infine, uno dei gialli più amati del 2024, che ha appassionato decine di migliaia di lettori sin dalla sua uscita, avvenuta il 20 febbraio.

Una donna ha ucciso a colpi di pistola l’ex compagno della sorella. Legittima difesa o omicidio premeditato? La Corte è riunita in Camera di Consiglio. In attesa della sentenza l’avvocato Guerrieri ripercorre le dolorose vicende personali che lo hanno investito nell’ultimo anno.

E si interroga sul tempo trascorso, sul senso della sua professione, sull’idea stessa di giustizia. Il ritorno di Guido Guerrieri in un romanzo poderoso e commovente. Un’avventura processuale enigmatica, dal ritmo impareggiabile, che si intreccia a un’affilata meditazione sulla perdita e sul rimpianto, sulle inattese sincronie della vita e sulla ricerca della felicità.

© Riproduzione Riservata