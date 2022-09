Bookbar

Dall'America con furore, i bookbar sono alla conquista del Bel Paese. Noi di Libreriamo ve ne consigliamo ben dieci sparsi in tutta Italia

I bookbar sono luoghi dove si possono gustare non solo pietanze dolci ma anche ben più complesse, arrivando al livello di bistrot e in alcune occasioni alla vera e propria ristorazione. La moda nata in America è passata all’Europa fino a raggiungere anche l’Italia.

10 bookbar italiani assolutamente da visitare

Già ve ne avevamo già parlato, consigliandovi una serie di locali del Nord e del Sud assolutamente imperdibili. Ora abbiamo aggiunto un po’ di nomi alla lista.

Biblios cafè di Siracusa

Posticino accogliente in cui trovare libri introvabili ed indipendenti. Un angolo per dedicarsi alla lettura, navigare su Internet, ascoltare buona musica e gustare il meglio dei vini siciliani o una buona cioccolata calda?

Tra le righe di Roma

Nel vivo del Quartiere Africano, a Roma, nato dall’incontro di sei amici che proprio non riuscivano a far a meno dei libri nella loro vita. Punto di ritrovo che accetta suggerimenti sui libri da aggiungere anche ai clienti e organizza anche eventi musicali e per bambini. Oltre a tenerci particolarmente ai prodotti equo e solidali.

Salotto 42 di Roma e Capri

Damiano Mazzarella, il fondatore, ha portato un nuovo modo di trascorrere le serate in un’atmosfera unica. Gli interni, il personale, i cocktail e soprattutto la musica, hanno reso questo posto un po’ di un genere. Questo marchio accogliente e appagante ha riunito la folla cosmopolita che ama trascorrere il tempo in un ambiente fresco.

Nouvelle Vague di Genova

Tutti i volumi presenti nel locale sono di libera consultazione.

La libreria, nell’arco della stagione, propone, a ciclo continuo, presentazioni di nuovi testi, con la presenza dell’autore, oltre a reading letterari, forum e dibattiti. Oltre alla normale classifica dei libri più venduti, la Nouvelle Vague propone la “specialissima” classifica del libraio, nella quale lo staff della libreria inserisce i libri che più ci hanno colpito tra i classici e le novità.

Zoo di Bologna

ZOO è un locale unico. Non è solo ristorazione ma anche creatività e design. Il locale rimanda ad atmosfere nordiche, le proposte culinarie varie, particolari e pensate per palati diversi. Da ZOO si mangia (molto bene) ma si respira anche arte e buon gusto attraverso arredamento, mostre e iniziative dei gestori. Frequentato molto da studenti.

Gogol & company di Milano

E’ venuta alla luce il giorno del solstizio dell’estate 2010 dopo quasi 10 anni di incubazione. Nata dall’idea di un gruppo di amici accomunati da un grande bisogno di condivisione. Si tratta di una libreria indipendente, un luogo amichevole, di ritrovo per persone di tutte le età, dove è possibile soddisfare la propria fame di sapere e la propria curiosità, dove regalarsi del tempo di qualità senza obbligatoriamente spendere dei soldi.

Open – More than book di Milano

Uno spazio polifunzionale in cui rilassarsi. Questo spazio è una buona soluzione in mancanza di biblioteche aperte, magari nel weekend. Il prezzo di ingresso per la giornata (6€ coworking – 8€ area business) è giustificato, soprattutto nell’area business, dalla tranquillità che permette davvero di lavorare proficuamente.

La libreria del Mondo Offeso di Milano

Affacciata sulla splendida chiesa di San Simpliciano in Corso Garibaldi, questa libreria è un piccolo angolo di paradiso. Un’ampia selezione di libri fa da cornice a uno spazio per sorseggiare un caffè o pranzare in un ambiente intimo e accogliente.

Il caffè dei libri di Udine

Al Caffè dei Libri troverai personale di piacevole compagnia. Avrai la possibilità di stare seduto con il tuo giornale, acquistare un libro, conoscere persone simili a te. Potrai godere di un buon aperitivo, imparare cose nuove, interessanti, utili; riempire lo sguardo di arte, inebriarti di buoni odori.

Caffè San Marco di Trieste

Location molto particolareggiata, si respira aria di altre epoche. Non è chiaro se sia un ristorante con all’interno una libreria o viceversa e questo a dimostrazione di quanto i due ambienti siano perfettamente fusi insieme.