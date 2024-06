Le 10 librerie più instagrammabili d’Europa

Fra i luoghi prediletti dei lettori per godersi un po’ di relax e conoscenza durante una vacanza, le librerie costituiscono una vera e propria attrazione turistica, soprattutto in alcuni paesi, dove sono allestite in modo originale ed esteticamente piacevole. Pensate ai vostri ultimi viaggi, e alle librerie che avete incrociato per strada o dentro cui vi siete fiondati per assaporare il gusto dei libri anche in vacanza.

Siamo certi che vi verranno in mente tanti luoghi. “The Knowledge Academy” ha condotto una ricerca, studiando dati, hashtag e likes su Instagram, per scoprire quali siano i luoghi più piacevoli da visitare per i lettori, e ha stilato una classifica delle 10 librerie più instagrammabili d’Europa. Perché, si sa: ormai i social rivestono un ruolo importante nelle nostre vite, e conservare il ricordo di un viaggio o di un bel luogo che abbiamo visitato passa anche per i post e le stories su Instagram.

I paesi con le librerie più belle

Secondo lo studio di “The Knowledge Academy” ci sono alcuni paesi in Europa che più di altri possiedono la cultura della libreria come luogo esclusivo, esteticamente accattivante, concepito per trasportare gli avventori in un universo parallelo in cui non esistono che libri e bellezza. Lo Stato con le librerie più belle? Non poteva che essere la Francia, con innumerevoli esempi di spazi originali ed esteticamente meravigliosi, in cui l’occhio del lettore si perde e fatica a ritrovarsi.

In seconda posizione troviamo il Portogallo, e non è una sorpresa, visto che i portoghesi sono un popolo estremamente legato all’amore per la lettura. Solo a Lisbona, potrete trovare innumerevoli librerie, piccole o grandi che siano, moderne o molto antiche, che trasudano passione e bellezza.

Anche il Regno Unito si aggiudica il podio fra i paesi più adatti ai bookworm, i cosiddetti “topi da biblioteca” che non potrebbero mai fare a meno di circondarsi di libri, anche in vacanza.

Le 10 librerie da visitare più instagrammabili d’Europa

Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono, secondo lo studio di “The Knowledge Academy”, le 10 librerie più instagrammabili d’Europa. Vi anticipiamo che ce n’è anche una tutta italiana. Indovinate quale?

“Shakespeare & Company”, Parigi

Non nutrivamo molti dubbi: la “Shakespeare & Company” è la libreria più instagrammabile d’Europa. Sin da quando la si vede comparire sulla piazzetta di fronte alla cattedrale di Notre-Dame de Paris, la “Shakespeare & Company” dà l’idea di essere entrati in un’altra epoca, con quelle insegne dal sapore vintage e i libri accatastati, in apparente disordine, già davanti all’ingresso.

“Livraria Lello”, Porto

Situata nel centro storico di Porto, la “Livraria Lello” è un’autentica istituzione in Portogallo. Tanto bella quanto antica, la libreria è stata costruita agli inizi del Novecento e conserva tutt’oggi il fascino di un luogo che fa da ponta fra presente e passato. Interessante anche per le numerose installazioni artistiche presenti al suo interno che dialogano con i libri. Un luogo da visitare assolutamente se amate la lettura!

“Libreria Acqua alta”, Venezia

Sappiamo che non appena vi abbiamo anticipato la presenza di una libreria italiana avete pensato a lei. D’altronde, i motivi per amare la “Libreria Acqua alta” sono molteplici. In una delle città più romantiche del mondo, esiste un posto altrettanto romantico, in cui i libri vengono conservati e protetti dalla minaccia dell’acqua alta su gondole, imbarcazioni e curiosi oggetti d’antiquariato.

“Daunt books”, Londra

“Daunt Books” piacerà particolarmente agli amanti dell’architettura edoardiana. Costruita a Londra nei primi del Novecento, questa libreria vi trasporterà in un’epoca lontana ed elegante, con libri di ogni genere accuratamente disposti in raffinati scaffali. Un concept molto diverso dall’idea di libreria che hanno i francesi, ad esempio, ma meraviglioso allo stesso modo!

“Bouquinistes”, Parigi

Ed ecco un altro luogo imprescindibile per gli amanti dei libri che si recano a Parigi. La Senna, già di per sé spettacolare con i ponti e gli scorci unici che la caratterizzano, si riempie, lungo i suoi argini, di graziose bancarelle in cui i cosiddetti bouquinistes rivendono libri, dischi, vinili, cartoline e oggetti d’antiquariato di ogni genere. Esiste luogo più instagrammabile?

“Barter books”, Londra

Metti un mare di libri di ogni genere e forma, tanti angoli, con divani e poltrone, per sedersi e gustarsi qualche pagina, un accogliente camino pronto a scaldare le serata più fredde, e ampie finestre che mantengono il contatto fra l’avvolgente interno e il mondo esterno… “Barter books” è la sesta libreria più instagrammabile d’Europa.

“Ler Devagar”, Lisbona

Torniamo in Portogallo con “Ler devagar”, una bellissima libreria dal sapore moderno, con spazi ampi e industriali, scale e scalette che vi condurranno alla scoperta degli innumerevoli scaffali… un’esperienza indimenticabile!

“Dussmann”, Berlino

La “Dussmann” è una di quelle librerie che vi lasceranno senza fiato per la sua grandezza. Ben quattro piani in cui non si vendono soltanto libri di tutti i tipi, ma anche riviste, guide turistiche, CD, DVD e qualunque altro oggetto o prodotto che abbia a che fare con la cultura. Infatti, la “Dussmann”, che si staglia imponente sulla Friedrichstrasse di Berlino ed è aperta tutti i giorni fino a mezzanotte, costituisce un fondamentale punto di riferimento per gli abitanti della città, tanto che il suo concept è quello di un “centro commerciale culturale”.

“Cărturești Carusel”, Bucarest

E voliamo a Bucarest per la nona libreria più instagrammabile d’Europa. Si tratta di un luogo esteticamente incantevole, in cui l’eleganza delle linee curve e dell’architettura bianca si sposa con immensi scaffali in legno e pavimenti in parquet. La “Cărturești Carusel” è enorme, piena di piante e libri. Esiste un connubio migliore?

“Hatchard’s”, Londra

Chiudiamo la classifica delle 10 librerie più instagrammabili con “Hatchard’s”, che vanta di essere la più antica libreria del Regno Unito, fondata nel 1797 da John Hatchard. Situata nel cuore di Piccadilly, “Hatchard’s” rappresenta il luogo perfetto da visitare se desiderate immergervi nella storia del Regno Unito. La libreria è stata anche insignita di due stemmi reali. Un’istituzione, insomma, oltre che un luogo meraviglioso da visitare!

