“Libere per Costituzione”, un libro sulle 21 donne che hanno fatto l’Italia

Oggi ricorre la Giornata Internazionale della Donna. Per l’occasione, vi parliamo di “Libere per Costituzione“, una novità editoriale di febbraio che è già fra i titoli più venduti in Italia.

“Libere per Costituzione” racconta le 21 donne che, elette all’interno dell’Assemblea Costituente, hanno contribuito a cambiare per sempre il volto dell’Italia. Il libro, adatto sia per gli adulti che per i più piccoli, ci ricorda quanto sia importante lottare per i nostri diritti, emanando un po’ le vibrazioni che ci hanno saputo emozionare con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

“Libere per Costituzione”

La sinossi di “Libere per Costituzione”

È il 2 giugno 1946, è un grande giorno per l’Italia, ai seggi c’è fermento: per la prima volta in massa anche le donne si recano al voto, per dare forma al futuro del nostro paese.

Stringono fiere le loro tessere elettorali, ancora intonse. Attendono pazienti in fila e quando è il loro turno si tolgono il rossetto, per non invalidare nella chiusura della scheda il loro voto.

Si vota per la repubblica, ma anche per scegliere i membri dell’Assemblea costituente. Ventuno donne ne faranno parte e il loro contributo alla Costituzione sarà fondamentale.

In queste pagine si raccontano le loro incredibili vite, come sono riuscite a nutrire i propri sogni e come hanno lottato per realizzarli.

Donne che si sono incontrate sul terreno comune dell’affermazione dei diritti e dell’uguaglianza di tutti, senza alcuna discriminazione, restando unite e superando le diversità in vista di un obiettivo condiviso.

Vite comuni e nello stesso tempo sorprendenti che ci incoraggiano a custodire il dono più prezioso che abbiamo ricevuto in eredità: essere cittadine e cittadini liberi che non hanno paura di credere in un mondo migliore e di fare tutto il possibile per costruirlo.

Le donne elette nell’Assemblea Costituente

Il 1° gennaio 1945 è una data storica: il diritto di voto viene esteso anche alle donne. Circa un anno dopo, nel gennaio 1946, le donne acquisiscono anche il diritto ad essere elette. Il primo banco di prova è costituito dalle elezioni amministrative, per cui si candidano davvero poche italiane.

Il 2 giugno 1946, in concomitanza con il referendum destinato a sancire la Repubblica, vota l’82% delle aventi diritto e, al momento di eleggere l’Assemblea Costituente, la sorpresa: di 226 candidature femminili, 21 vanno a buon fine.

21 su 556. 9 democristiane: Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra e Vittoria Titomanlio. 9 comuniste: Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minelli, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi. 2 socialiste: Bianca Bianchi e Lina Merlin e Ottavia Penna, del Fronte dell’Uomo Qualunque.

Donne diverse per origine, cultura, estrazione sociale, fede politica. Donne che hanno contribuito a rendere la Costituzione il testo speciale su cui si impernia il nostro Paese ancora oggi.

Una testimonianza preziosa

«Queste donne hanno lottato perché tutti noi, maschi o femmine, ricchi o poveri, nell’infinita diversità umana, potessimo fiorire nel modo migliore. Adesso tocca a noi fare come loro: guardarci intorno, capire chi siamo davvero, trovare il nostro posto nel mondo e scoprire in che modo possiamo contribuire per fare assomigliare sempre di più la realtà in cui viviamo all’ideale disegnato dalla Costituzione».

Benedetta Tobagi, che ha curato la prefazione di “Libere per Costituzione”, ha raccontato il libro con le parole che abbiamo appena letto. Una raccolta preziosa, perché racchiude le vite di donne coraggiose e troppo spesso ignorate che vanno invece conosciute, apprezzate e interiorizzate perché anche noi possiamo apportare un cambiamento per la nostra società, anche in piccolo.

Le autrici di “Libere per Costituzione”

“Libere per Costituzione” nasce dalla collaborazione di tre autrici: una scrittrice, un’esperta di Diritto Costituzionale e un’illustratrice.

Valeria De Cubellis è nata in provincia di Torino, dove vive e lavora. Fin da bambina ha manifestato una grande passione per la scrittura. È autrice e realizza e promuove laboratori di narrazione dedicati ai bambini.

Margherita Madeo è nata a Corigliano Calabro, oggi Corigliano-Rossano, e qui vive e lavora. Avvocato, è da sempre appassionata di Diritto Costituzionale. Innamorata della democrazia, privilegia come settori di studio i temi legati alle donne, ai loro diritti e alla normativa sulla parità di genere.

Serena Riglietti è nata a Pavia ma vive e lavora a Pesaro, E una famosa illustratrice di libri per ragazzi: sue sono le illustrazioni italiane della prima edizione della saga di Harry Potter e durante più di vent’anni di carriera ha pubblicato con editori italiani e stranieri.

