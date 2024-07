“Le nostre verità” di Kamala Harris, il libro per conoscere la Vicepresidente degli USA

Se la politica estera ti appassiona e stai seguendo le notizie che raccontano la corsa alla Casa Bianca, nutrirai anche qualche curiosità in merito a Kamala Harris, designata da Joe Biden come candidata democratica alle presidenziali. L’autobiografia “Le nostre verità” potrebbe essere uno dei titoli da mettere in lista per conoscere più da vicino la Vicepresidente degli Stati Uniti d’America.

Il ritiro di Joe Biden

Qualche giorno fa, Joe Biden ha risposto ai sempre più pressanti appelli dei suoi collaboratori più fidati e ha comunicato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. In pochi minuti, in tanti hanno iniziato a domandarsi chi avrebbe preso il suo posto per sfidare Donald Trump e il partito repubblicano.

Dopo numerosi endorsement, la Vicepresidente Kamala Harris si è fatta avanti chiarendo ogni dubbio e affermando la volontà di partecipare alla corsa elettorale. In queste ore, sempre più voci stanno rivelando che a breve arriverà la nomination ufficiale.

“Le nostre verità”, edito in Italia da La Nave di Teseo, è il libro in cui la stessa Harris si racconta ai lettori. Un buon punto di partenza per cominciare a conoscere una delle figure che, sicuramente, sarà più presente sugli schermi della tv e sulle testate giornalistiche nei prossimi mesi. Il libro è tradotto in italiano da Giovanni Agnoloni.

“Le nostre verità” di Kamala Harris

La sinossi

“Sono la prima donna vicepresidente, non sarò l’ultima”, dice Kamala Harris nel suo discorso della vittoria sul palco di Wilmington entrando a pieno titolo nella storia degli Stati Uniti d’America.

Figlia di immigrati, è cresciuta a Oakland (California), in un ambiente molto sensibile al tema della giustizia sociale; i suoi genitori – uno stimato economista giamaicano e un’apprezzata ricercatrice indiana in campo oncologico – si incontrarono manifestando per i diritti civili quando erano studenti universitari a Berkeley.

Kamala stessa ha raccolto il senso di giustizia dei propri genitori: dopo gli studi in economia e scienze politiche, è diventata pubblico ministero e si è affermata come uno dei più innovativi promotori di cambiamento nel sistema giudiziario americano. Nel volgere di pochi anni è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco, e poi procuratore generale della California.

Radici e sentieri

Nota per aver dato voce a chi voce non ha, Kamala Harris ha sempre cercato risposte concrete ai problemi più spinosi della società contemporanea, che fossero lontane dalla retorica o da false alternative.

Né “duri”, né “morbidi”: il suo mantra è essere intelligenti nella lotta alla criminalità, e ciò significa imparare a riconoscere le verità che possono renderci migliori come comunità e sostenerle con tutta la nostra forza.

È stata questa la stella polare che l’ha guidata in un’azione efficace sui complessi problemi del suo paese e del mondo intero – dalla sanità, alla new economy e all’immigrazione; dalla sicurezza nazionale, all’abuso di oppioidi e alla sempre più accentuata disuguaglianza sociale.

Kamala Harris, in Le nostre verità, racconta non solo la sua formazione e la sua provenienza e le sue radici, ma ci offre un esempio di come i problemi di una società complessa possono essere affrontati, con senso di responsabilità, di giustizia e concretezza. La sua elezione a vicepresidente degli Stati Uniti d’America è il coronamento di un percorso che qui, per la prima e unica volta, lei stessa ci racconta.

Chi è Kamala Harris

Kamala D. Harris è la vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Ha cominciato la sua carriera nell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, quindi è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco.

Come procuratore generale della California ha perseguito gruppi criminali internazionali, grandi banche, compagnie petrolifere e università private, e si è opposta agli attacchi diretti contro l’Obamacare (la riforma del sistema sanitario del presidente Obama).

Si è inoltre battuta per ridurre l’assenteismo nelle scuole elementari, ha aperto la strada alla prima divulgazione a livello nazionale di informazioni sulle disparità razziali nel sistema giudiziario penale, ha introdotto corsi di formazione sui pregiudizi per gli agenti di polizia.

È stata la seconda donna di colore a essere eletta nel Senato americano, e la prima donna, la prima persona di colore, la prima indo-americana a essere nominata vicepresidente.

Kamala Harris ha lavorato per riformare il sistema di giustizia penale degli Stati Uniti, aumentare i salari minimi, rendere l’istruzione superiore gratuita per la maggior parte degli americani e tutelare i diritti dei rifugiati e degli immigrati.

