“La legge del desiderio”, il nuovo libro di Recalcati che coniuga psicoanalisi e spiritualità

Il celebre psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati torna in libreria il 27 agosto con il suo ultimo lavoro, edito da Einaudi, intitolato La legge del desiderio. Questo libro, che promette di essere una riflessione profonda e innovativa sulla parola di Gesù, si inserisce in un filone che coniuga la psicoanalisi e la spiritualità, proponendo una lettura originale e audace del messaggio cristiano.

La legge del desiderio di Massimo Recalcati

La legge del desiderio si annuncia come un’opera destinata a suscitare dibattiti e riflessioni, non solo tra gli addetti ai lavori della psicoanalisi e della teologia, ma anche tra tutti coloro che sono interessati a una comprensione più profonda e sfaccettata del messaggio cristiano.

Con la sua consueta chiarezza e profondità, Massimo Recalcati offre ai lettori un’opportunità unica di esplorare le radici psicoanalitiche del cristianesimo, proponendo una visione della Legge che non solo libera dal timore, ma che invita a coltivare e sostenere il desiderio come forza vitale.

Sinossi del libro

«Non abbiate paura!», è il monito che Gesù indirizza agli uomini. Non soltanto per sottrarre la loro vita a un’interpretazione solo moralistica e sanzionatoria della Legge, ma per affermare l’esistenza di un’altra Legge che li autorizza a coltivare il proprio desiderio – la propria vocazione, i propri talenti. È l’eredità fondamentale del messaggio cristiano ripresa dalla psicoanalisi di Freud e Lacan: la parola di Gesù mette in valore una Legge che attraverso il desiderio serve la vita e non la morte.

Il tema centrale di questo libro concerne la parola di Gesù, riletta originalmente da Massimo Recalcati come una delle radici inaudite della psicoanalisi dell’«ebreo» Freud e del «cattolico» Lacan. Non si tratta di sottomettere la vita alla Legge, ma di vedere nella Legge – quella dell’amore e della grazia – una forza al servizio della vita.

La Legge non incute più il timore della punizione severa, non esige più lo zelo scrupoloso del rispetto formale, ma si libera della morte che porta con sé per divenire una Legge che non annulla il desiderio, ma, al contrario, lo sostiene. È questa l’eredità essenziale assunta dalla psicoanalisi: la Legge non è nemica del desiderio, ma il suo fondamento più radicale. I riferimenti alle parabole, ai miracoli, alle guarigioni, a Pietro e a Giuda, alla notte del Getsemani, alla resurrezione e al pensiero di Paolo di Tarso sono rivisitati in modo sorprendente.

Qui Recalcati sfida luoghi comuni e stereotipi della lettura psicoanalitica del cristianesimo mostrando con grande audacia come la testimonianza di Gesù sia innanzitutto testimonianza della vita indistruttibile del desiderio.

Desiderio e Vita: Un legame indissolubile

Il monito “Non abbiate paura!”, rivolto da Gesù agli uomini, è il punto di partenza del libro. Recalcati suggerisce che questo invito non mira solo a liberare la vita umana da un’interpretazione moralistica e sanzionatoria della Legge, ma a promuovere l’adozione di un’altra Legge che autorizza l’individuo a coltivare il proprio desiderio, la propria vocazione e i propri talenti.

Questo concetto, secondo l’autore, rappresenta una delle eredità fondamentali del messaggio cristiano, ripresa e reinterpretata dalla psicoanalisi di Freud e Lacan.

Recalcati esplora come la parola di Gesù valorizzi una Legge che, attraverso il desiderio, serve la vita piuttosto che la morte. Non si tratta, quindi, di sottomettere la vita alla Legge, ma di riconoscere nella Legge dell’amore e della grazia una forza vitale.

Questa Legge non incute più il timore della punizione severa né richiede un rispetto formale scrupoloso; invece, si libera del carico di morte che spesso porta con sé per diventare una Legge che sostiene il desiderio piuttosto che annullarlo.

Uno degli aspetti più affascinanti del libro è l’analisi di come la psicoanalisi abbia assorbito questa concezione della Legge. Per Recalcati, la Legge non è nemica del desiderio, ma il suo fondamento più radicale.

Questo è un tema che l’autore sviluppa con grande rigore, sfidando i luoghi comuni e gli stereotipi della lettura psicoanalitica del cristianesimo. La testimonianza di Gesù, in questa prospettiva, diventa una testimonianza della vita indistruttibile del desiderio.

Nel libro, Recalcati offre una rilettura sorprendente di vari episodi e figure del Nuovo Testamento. Le parabole, i miracoli, le guarigioni, le figure di Pietro e Giuda, la notte del Getsemani, la resurrezione e il pensiero di Paolo di Tarso vengono rivisitati con un approccio che unisce la psicoanalisi e la teologia. L’autore mostra con grande audacia come questi elementi del Vangelo possano essere interpretati come espressioni di una Legge che sostiene e valorizza il desiderio umano.

