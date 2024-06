“La cucina è il teatro della vita”, il debutto da scrittore di Vittorio Vaccaro

Oggi vi parliamo del libro d’esordio di Vittorio Vaccaro, dal titolo La cucina è il teatro della vita ed edito per Giraldi Editore.

Il libro non è solo un percorso culinario che parte dalla sua Sicilia sino ad approdare a Milano ma anche un incontro con le sue personali esperienze vissute.

La cucina è il luogo privilegiato dell’incontro, del dialogo e della condivisione e Vaccaro la elegge come sfondo per approfondire e argomentare temi attuali che orbitano sulla famiglia.

L’autore argomenta e apre a importanti riflessioni sull’educazione dei figli, sulla separazione, sulla divisione dei ruoli, soffermandosi anche sulla responsabilità familiare tra uomo e donna.

Vittorio Vaccaro non manca, tra piacevoli intervalli scanditi tra una ricetta e l’altra, di avviare riflessioni sulla genitorialità e sul necessario superamento degli stereotipi di genere.

La cucina è il teatro della vita

Sinossi del libro

Luogo testimone di fatti ed eventi importanti per ogni persona, la cucina è il luogo dove “litighiamo, mangiamo, facciamo l’amore, ridiamo, sperimentiamo, ci incazziamo, ci separiamo, facciamo la pace, ci confessiamo, cuciniamo, cresciamo, studiamo, lavoriamo, scriviamo. In pratica ho sempre sostenuto che la cucina è il teatro della vita”.

L’autore

Vittorio Vaccaro vive a Milano, è regista teatrale, conduttore, attore nella fiction Squadra Antimafia 4, nelle sit-com Piloti, Il mio amico Babbo Natale, La Strana Coppia, Camera Café.

Attore protagonista in Stand Against Violence e in Nato a Xibet. Ha scritto e diretto spettacoli teatrali e il documentario Wave, il mediometraggio Me.

Dea e il cortometraggio Ultimo di Dio.

Ha condotto nel 2008 la trasmissione Quarta Parete con la regia di Pino Strabioli su Mediolanum Channel e per la stagione 2021/2022 e 2022/2023 fa parte del cast fisso di Forum, ogni lunedì come opinionista per la conduzione di Barbara Palombelli.

Conduce da ottobre 2021 presso www.ilgiornale.it una sua rubrica dal titolo “Lo Scemo del Villaggio” e pubblica interviste sul mondo del food agli stellati italiani.

Dal 2022 è conduttore di alcuni programmi televisivi per Discovery su Food Network, A Casa Cucina Papà, Green Table e Liguria a Tavola dove il cibo è protagonista.

