“Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”, il libro che racconta perché amiamo i classici

Perché i classici della letteratura sono così speciali? Perché li amiamo e abbiamo bisogno di leggerli anche a decenni dalla loro prima pubblicazione? “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera“, il nuovo libro di Guendalina Middei edito da Feltrinelli, risponde a questo e a tanti altri interrogativi che vedono protagonisti proprio i nostri adorati classici.

Perché amiamo i classici

Anna Karenina, Delitto e castigo, Le metamorfosi, I Canti di Leopardi, Papà Goriot, Narciso e Boccadoro, L’Iliade…

Sono innumerevoli i libri entrati a far parte del canone letterario. Appartengono ormai al nostro patrimonio letterario e culturale. Hanno plasmato il nostro immaginario collettivo, tanto nella lingua – basti pensare a tutti i modi di dire italiani derivati dalla Commedia dantesca – quanto nell’approccio filosofico nei confronti del mondo che ci circonda.

Parlano di tutto. Ci sono classici che parlano di amori non corrisposti, altri che hanno al centro una storia di crescita e formazione, al tri ancora che raccontano del rapporto genitori/figli. Ci sono classici che trattano il tema della scalata sociale. Altri che parlano dei sogni, o ancora della morte, o ancora del cambiamento.

Esistono classici per ogni tempo e per ogni tema. Ecco perché li amiamo tanto e, anche a distanza di secoli, ci emozionano e ci parlano.

“Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” ce lo racconta con semplicità. Amiamo i classici non perché ci rendano persone migliori o perché, in quanto classici, sono speciali.

Li amiamo perché dicono tanto, quasi tutto, di ciascuno di noi.

“Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”, la sinossi

Con “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”, Guendalina Middei ci accompagna, con passione e originalità, alla scoperta di nove giganti della letteratura e, superando l’idea che serva una cultura enciclopedica per comprenderli e amarli, ci contagia con il desiderio irresistibile di leggerli.

Leopardi, Tolstoj, Manzoni, Mann, Kafka, Dostoevskij, Austen, Tomasi di Lampedusa e Orwell rivelano le illusioni in cui siamo irretiti e ci danno strumenti di straordinaria modernità per vivere in un presente incerto. In questo viaggio attraverso alcuni dei loro capolavori, Guendalina Middei presta ascolto alle voci che, come magiche zattere, si levano dalle loro pagine, alla ricerca di quelle stelle polari che indicano la rotta in questa strana cosa che si chiama esistenza.

Nei personaggi raccontati in “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera”, che si muovono tra gli inciampi, le emozioni e la ricerca di un senso profondo, l’autrice sente risuonare le tante domande che bruciano dentro di noi. Così, Anna Karenina non è solo la storia di una relazione clandestina e tragica, ma quella di una donna che, riappropriandosi dei suoi desideri, rinasce alla vita.

Delitto e castigo ci racconta di un giovane che sente e pensa troppo intensamente, interrogandosi sul dolore e su come superarlo. In Leopardi ritroviamo l’ansia tormentosa di un ragazzo che vorrebbe aprirsi al mondo e scoprire quale posto occupare. E, ancora, a quanti è capitato di vivere una metamorfosi interiore tanto inaspettata come quella di cui ci parla Kafka?

Chiunque ami il gusto di letture che non smettono di sorprendere per la loro ricchezza troverà suggestioni preziose per accostarle e lasciare che ci parlino, superando con piccoli stratagemmi le difficoltà che pongono.

Chi è Guendalina Middei

Nata a Roma nel 1992, Guendalina Middei è una giovane insegnante, scrittrice e divulgatrice italiana che ormai da qualche anno cura con successo la sua pagina Instagram con il nome di Professor X.

L’autrice di “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” è laureata in Storia, e collabora con diverse testate giornalistiche occupandosi principalmente di letteratura e filosofia. Nel mondo della narrativa ha esordito nel 2021 con il romanzo storico “Clodio”.

