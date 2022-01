Libri da leggere

Il primo caffè della giornata (Garzanti traduzione di Claudia Marseguerra) il nuovo libro di Toshikazu Kawaguchi è già nelle librerie italiane e nelle principali librerie digitali. Un libro da leggere assolutamente per la capacità che ha di regalare sorriso. Tutti possiamo sbagliare, basta imparare dagli errori del passato e ricominciare la propria vita con ottimismo. La felicità si nasconde ovunque, basta imparare a guardare con il cuore. L’importante è avere una tazza di caffè in mano. Sembra banale, ma, in momenti come quelli che stiamo vivendo, l’idea stessa di poter affrontare il futuro con positività è un messaggio di assoluta grandezza.

Toshikazu Kawaguchi, un caso editoriale

Lo scrittore giapponese è uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni. Dal 2020 i suoi romanzi hanno conquistato le classifiche italiane dopo aver scalato quelle giapponesi e inglesi. Le atmosfere oniriche e suggestive delle sue storie hanno conquistato il grande pubblico, innescando un passaparola in grado di farlo diventare un autore di successo.

I suoi romanzi che affrontano tematiche importanti e profonde, ma con assoluta leggerezza. Toshikazu Kawaguchi ha iniziato con il teatro e nei suoi romanzi riesce a costruire storie universali senza spazio e senza tempo. Leggere i romanzi di Toshikazu Kawaguchi è come stare seduti in platea e assistere ad un’opera in cui i personaggi si muovono come se esistessero davvero.

Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi

Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. Una piccola caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni lontane. Di far rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a dare voce ai propri sentimenti o si è arrivati a un passo dal deludere le persone più importanti. Per vivere quest’esperienza unica basta seguire poche e semplici regole: accomodarsi e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l’altro. L’importante è fare attenzione che non si raffreddi. Per nessuna ragione.

Solo chi ha coraggio può farsi avanti e rischiare

Ma entrare in questa caffetteria non è per tutti: solo chi ha coraggio può farsi avanti e rischiare. Come Yayoi, che, privata dell’affetto dei genitori quando era ancora molto piccola, non crede di riuscire ad affrontare la vita con un sorriso.

O Todoroki, cui una carriera sfavillante costellata di successi non ha dato modo di accorgersi della felicità che ha sempre avuto a portata di mano. O ancora Reiko, che non ha mai saputo chiedere scusa all’amata sorella e ora si sente schiacciata dal senso di colpa. E Reiji, per cui una frase semplice come «ti amo» rappresenta ancora un ostacolo invalicabile.

Ciascuno vorrebbe poter cambiare quello che è stato. Riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Ma cancellare il passato non è la scelta migliore. Ciò che conta è imparare dai propri errori per guardare al futuro con ottimismo.

Toshikazu Kawaguchi, i libri da leggere

Nel 2020 viene pubblicato in Italia Finché il caffè è caldo (Garzanti) il libro che regala il successo planetario di Toshikazu Kawaguchi e che mette in prosa una caffetteria davvero speciale. E aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi.

Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato.

Nel 2021 esce in Italia Basta un caffè per essere felici che fa rivivere ai lettori le vite che si incontrano nella magica caffetteria giapponese. Un altro successo di critica e di pubblico che permettono a Toshikazu Kawaguchi di diventare a tutti gli effetti uno degli autori giapponesi più apprezzati e conosciuti in tutto il Mondo.