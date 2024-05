“Il cuculo di cristallo”, il nuovo libro del maestro del thriller Javier Castillo

Share on Email

Dopo il successo internazionale del libro La ragazza di neve, lo scrittore Javier Castillo, definito dallo scrittore svizzero Joël Dicker come “il nuovo fenomeno della letteratura europea”.

Castillo è un autore spagnolo tradotto in 16 lingue e con più di due milioni di copie vendute, torna con un nuovo adrenalinico thriller “Il cuculo di cristallo” (Salani).

Il libro più venduto in Spagna nel 2023, con oltre 170.000 copie in soli 5 mesi e una serie TV in lavorazione.

La trama del libro è un gioco vertiginoso, uno scambio d’identità, un rompicapo mozzafiato che trascina il lettore in una spirale di rivelazioni e segreti, dove niente è mai quello che sembra.

Il cuculo di cristallo

Sinossi del libro

New York, 2017. Cora Merlo è sul punto di raggiungere l’obiettivo per cui ha lavorato duramente – una specializzazione in medicina al prestigioso Mount Sinai Hospital – quando un attacco cardiaco la blocca.

Il suo cuore sta per collassare e un trapianto d’urgenza è l’unica cosa che può permetterle di sopravvivere.

Quella notte, a 2.600 chilometri di distanza, Charles Finley muore. Settimane dopo, ancora convalescente in seguito al trapianto, Cora riceve una visita inaspettata, e per lei tutto cambia una seconda volta. Decisa a conoscere il passato dell’uomo che le ha salvato la vita, Cora parte per Steelville, un paesino del Missouri, e si ritrova in una casa piena di segreti.

Quello nel suo petto è un cuore di cristallo, fragile come chi lo ha donato, colmo di desideri nascosti. Un cuore messo alla prova da un mistero lungo vent’anni, in cui l’ombra di un serial killer avvolge le inquietanti sparizioni avvenute nella cittadina.

Quello stesso cuore, però, sarà capace di darle un coraggio che Cora non aveva mai posseduto.

Dopo il successo della Ragazza di neve, Javier Castillo torna con un thriller perfettamente costruito, un rompicapo mozzafiato che trascina il lettore in una spirale di rivelazioni e segreti, dove niente è mai quello che sembra e il male si nasconde in ogni angolo, in attesa di rivelarsi.

L’autore

Javier Castillo (Spagna, 1987) è cresciuto a Malaga e ha lavorato come consulente finanziario, ma ha abbandonato i numeri quando i suoi romanzi sono diventati un fenomeno editoriale, rendendolo una celebrità in Spagna.

I suoi romanzi hanno ottenuto un enorme riconoscimento di pubblico e di critica, sono stati tradotti in più di sessanta Paesi e hanno venduto più di un milione e trecentomila copie.

Con Salani ha già pubblicato il bestseller La ragazza di neve, da cui è stata tratta una serie Netflix di grande successo, e Il gioco dell’anima.

Salani Editore

Salani Editore, è stata fondata nel 1862 a Firenze, è tra le più antiche case editrici italiane tuttora in attività. Fa parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), a partire dal 1986, anno del suo ingresso nell’allora Gruppo editoriale Longanesi e della sua rifondazione. Nel 1987 nasce della collana “Gl’istrici”, destinata a segnare l’immaginario di intere generazioni, con una scelta, negli anni, di autori di grandissimo livello internazionale.

Qualità, creatività, innovazione, osservatorio privilegiato sul mondo giovanile e attenzione particolare all’originalità dello stile e alla freschezza della lingua diventano i punti di forza del catalogo.

Non solo, ma proprio grazie alla ricerca di novità anche in generi sperimentali, la Salani diventa protagonista della rinascita del fantasy e della narrativa fantastica, lanciando in Italia la serie di Harry Potter di J.K. Rowling, fenomeno editoriale senza precedenti, e altri romanzi di altissima qualità di autori quali David Almond, Matteo Bussola, Andrea Camilleri, Gherardo Colombo, Roald Dahl, Roddy Doyle, Michael Ende, Giuseppe Festa, Jostein Gaarder, Silvana Gandolfi, Jean Giono, Elisabetta Gnone, Eva Ibbotson, Tove Jansson, Astrid Lindgren, A.A. Milne, Michela Murgia, Christine Nöstlinger, Uri Orlev, James Patterson, Daniel Pennac, Rosella Postorino, Philip Pullman, Luis Sepúlveda, Isaac B. Singer e Andrea Vitali.

Da anni la Salani ha allargato la sua produzione verso i libri per adulti raccogliendo successi sia nella saggistica che nella narrativa internazionale e nella narrativa di genere. Di recente è stata creata la collana “Le Stanze”, uno spazio di ricerca di narrativa di qualità per adulti e di nuove voci.

