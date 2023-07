Con un post pubblicato qualche giorno fa sulla nostra pagina Facebook, vi abbiamo chiesto quali siano i personaggi letterari a cui siete più affezionati. Avete risposto in tanti. Di seguito, riportiamo le risposte più gettonate. Ecco i 10 personaggi letterari più amati dai lettori!

I 10 personaggi letterari preferiti da chi ama leggere

1. Edmond Dantès

Protagonista del meraviglioso romanzo “Il Conte di Montecristo“, Edmond Dantès è stato il personaggio più citato fra le vostre risposte alla domanda “quali sono i personaggi letterari a cui siete più affezionati”?. E non nutrivamo molti dubbi, visto che lo stesso capolavoro di Dumas è fra i romanzi che hanno visto più riedizioni nella storia.

Amato per il suo coraggio, per la forza di volontà inenarrabile che dimostra nel perseguire i suoi scopi, per la passione e la sensibilità, Edmond Dantès ci insegna a non darci mai per vinti, a non buttarci giù quando capita qualcosa di brutto, ad essere sempre positivi e a guardare alla nostra vita come ad un percorso in pieno sviluppo, sempre.

2. Heathcliff

Cosa dire della vostra seconda opzione? Heathcliff è stato uno dei personaggi letterari più citati nel nostro post. In “Cime tempestose“, Heathcliff non è l’eroe, non è il bello, elegante, raffinato ed affabile Edgar Linton. Heathcliff è ombroso, misterioso, scurrile, rozzo e a tratti aggressivo. Con tutti meno che con Cathy. Sarà il fascino dell’uomo dannato a farcelo apprezzare così tanto?

3. Mr Darcy

Spaziamo da una tipologia di eroe ad un’altra con il Signor Darcy, fra i vostri personaggi letterari preferiti. Protagonista maschile del capolavoro di Jane Austen “Orgoglio e pregiudizio“, Mr Darcy si fa apprezzare un poco alla volta. All’inizio sembra un uomo presuntuoso e maleducato. Solo col tempo, andando avanti nella lettura, ci accorgiamo che le nostre opinioni su di lui sono frutto di, appunto, “orgogli e pregiudizi”.

4. Jane Eyre

Finalmente una donna fra i personaggi letterari che amate di più. Jane Eyre, protagonista dell’omonimo romanzo di Charlotte Brontë, è una donna da cui trarre infinita ispirazione. Determinata, sensibile ma anche caparbia, Jane è capace di costruire il suo destino con una forza ed un’indipendenza che raramente si trovano nell’epoca e nel luogo in cui vive.

La amiamo, insomma, perché protagonista di due storie d’amore entrambe struggenti e passionali: quella con il tenebroso Edward Rochester e quella con se stessa. Perché se non ci si ama, è impossibile saper amare qualcun altro.

5. La famiglia Buendía

Fra i vostri commenti sui personaggi letterari più amati ce n’è stato uno che ha riscosso grande successo: “tutta la famiglia Buendía”. Questa risposta conferma ancora una volta l’importanza e la bellezza di “Cent’anni di solitudine“, che racconta la vita della famiglia in sette generazioni, a partire da José Arcadio, facendoci amare, odiare, lottare, soffrire proprio come i protagonisti letterari di questo splendido e struggente romanzo.

6. Benjamin Malaussène

Fra i vostri personaggi letterari preferiti figura anche l’incorreggibile protagonista della saga che ha reso celebre Daniel Pennac, “I Malaussène“.

Primogenito della famiglia, Benjamin ha 30 anni, è gentile e generoso, buono d’animo e colto. Ma nella spietata società parigina, non sembra riscuotere molta fortuna. Laureato in legge, non esercita e non ha un lavoro fisso, almeno finché non diventa capro espiatorio, perfetto per essere accusato di ogni crimine perpetrato nei dintorni.

7. L’imperatore Adriano

Protagonista del capolavoro di Marguerite Yourcenar, “Le memorie di Adriano“, l’imperatore romano che avete citato fra i vostri personaggi letterari preferiti è un uomo realmente esistito che Yourcenar ha scelto come veicolo per raccontare un pezzo di storia antica ma, soprattutto, di storia umana.

Ciò che colpisce di Adriano, infatti, oltre l’infinita saggezza che traspare da molte delle parole usate dall’autrice belga, è l’umanità, che di solito non associamo alle figure che hanno a che fare con ricchezza e potere.

8. Jean Valjean

Non poteva mancare fra i vostri personaggi letterari preferiti. Jean Valjean è uno dei “Miserabili” di Victor Hugo, un uomo che ha vissuto l’orrore delle carceri e dei lavori forzati per aver commesso un furto per fame. Lo amiamo in tanti, probabilmente perché in lui riusciamo a scorgere qualità che renderebbero il mondo migliore, se solo tutti noi ne avessimo almeno un briciolo.

9. Daniel Sempere

Se fino ad ora i vostri personaggi preferiti sono stati tutti adulti e piuttosto maturi, quello che vi stiamo per presentare abbassa nettamente la media anagrafica di questa classifica. Il protagonista de “L’ombra del vento“, infatti, è un giovane che, un po’ testardo ed ingenuo, ci fa ricordare com’eravamo quando anche noi avevamo la sua età. Curiosi, con la voglia di conquistare il mondo, privi di paure e limiti. Proprio come Daniel, insomma.

10. Martin Eden

Infine, fra le vostre risposte sui personaggi letterari che preferite è stato spesso presente Martin Eden, protagonista dell’omonimo libro di Jack London. Lo vediamo “crescere”, evolvere ed innamorarsi, e forse per questo a nostra volta ci innamoriamo di lui: perché nel suo percorso e nel suo carattere rivediamo la nostra possibilità di cambiare ed evolvere.

