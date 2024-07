“Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri, un appassionante romanzo storico da leggere quest’estate

Uscito in libreria lo scorso 26 giugno, "Come l'arancio amaro" è la lettura perfetta per chi quest'estate è a caccia di letture nuove e avvincenti.

Un romanzo storico appassionante che nasce dall’intreccio di diverse storie realmente accadute e conservate fra le carte degli archivi notarili italiani. Al centro della narrazione di “Come l’arancio amaro” ci sono due protagonisti: un bimbo in fasce e una madre accusata di aver acquistato il figlio da qualcun altro.

Milena Palminteri esordisce in libreria con un’opera ammaliante, già in cima alle classifiche di vendita. Una lettura perfetta per quest’estate se ami i romanzi storici e le storie travolgenti.

“Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri

La sinossi

A cosa serve essere giovane e piena di progetti, se sei nata nel tempo sbagliato? Tre protagoniste straordinarie fronteggiano la sfida più grande: trovare il senso del proprio essere donne in un mondo che vorrebbe scegliere al posto loro.

Nardina, dolce e paziente, che sogna di laurearsi ma finisce intrappolata nel ruolo di moglie. Sabedda, selvatica e fiera, che vorrebbe poter decidere il proprio futuro ma è troppo povera per poterlo fare. Carlotta, orgogliosa e determinata, che vorrebbe diventare avvocato in un mondo dove solo i maschi ritengono di poter esercitare la professione. E un segreto, che affonda nella notte in cui i loro destini si sono uniti per sempre.

Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del Novecento, Sabedda, Nardina e Carlotta lottano e amano sullo sfondo di un mondo che cambia, che attraversa il Fascismo e la guerra, che approda alla nuova speranza della ricostruzione. Per ciascuna di loro, la vita ha in serbo prove durissime ma anche la forza di un amore più grande del giudizio degli uomini.

Partendo da una storia vera, Milena Palminteri esordisce con un romanzo maturo e travolgente, scritto con una lingua ricca di sfumature, popolato di personaggi memorabili per la dolente fierezza con cui abbracciano i propri destini.

Un’opera prima che avvolge

“Come l’arancio amaro” inizia nella Sicilia degli anni ’20. Impariamo a muoverci fra le pagine, speranzosi e curiosi di conoscere altri dettagli sui protagonisti, o meglio, le protagoniste, così magistralmente delineate. Sono due mamme, due donne dai desideri e dai caratteri speculari, grazie a cui Palminteri esplora in profondità il tema della maternità.

Pagina dopo pagina sembra impossibile staccarsi da un romanzo che non cessa di stupire, che mantiene la sua atmosfera anche nei momenti più drammatici, e piano piano ci conduce alla scoperta di una storia toccante ma mai sentimentalistica, che prima di tutto celebra la femminilità e la resilienza.

Se ami i romanzi storici, se hai letto con piacere “I Leoni di Sicilia” o i grandi classici del romanzo siciliano, se hai voglia di una lettura immersiva, avvolgente e totalizzante, “Come l’arancio amaro” fa proprio per te.

Chi è Milena Palminteri

Quello di Milena Palminteri è un esordio progettato, pensato, plasmato nel corso degli anni. Ve lo raccontiamo dopo avervi svelato qualche piccolo dettaglio sull’autrice.

Milena Palminteri nasce a Palermo, ma vive da anni a Salerno. Madre di due figli ormai cresciuti, ha lavorato da sempre negli archivi notarili in qualità di conservatrice.

Sono gli anni ’80 quando si accorge, spulciando alcuni documenti di un vecchio fascicolo racchiuso nell’Archivio di Salerno – di cui in questo periodo è direttrice – di una storia singolare che non abbandona più i suoi pensieri: protagonisti un neonato trasportato in una cesta e sua madre, accusata di aver comprato il bimbo da qualcun altro.

Da questo momento, l’idea di un libro inizia a prendere forma nella mente e nel cuore di Milena, che negli anni fa confluire al progetto iniziale altre storie in cui si imbatte, fino ad arrivare all’intreccio finale, anni e anni dopo, quello che possiamo leggere oggi con entusiasmo in “Come l’arancio amaro”.

