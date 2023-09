“Bum Bum Bum”, un libro per tornare ad ascoltare il cuore

Bum Bum Bum è l’esordio letterario di Luisella Mazza per Fazi editore. Un romanzo brillante, riflessivo, divertente, commovente, vivace che segue le vicende di Oscar, un protagonista che decide di tornare ad ascoltare il proprio cuore.

Tornare ad ascoltare il cuore

Quante volte sentiamo che il nostro cuore ci sta letteralmente dicendo qualcosa di importante ma scegliamo di non ascoltarlo per preferire la logica e la razionalità? Quante volte l’istinto dettato da quel battito cardiaco accelerato, sembra essere la voce la musica più forte che rimbomba nella nostra testa? questo succede a tutti e a tutte noi, ma viviamo in un mondo molto più dedito al cinismo e alla ricerca della strada costantemente giusta.

Ma se il concetto di giusto appartenesse proprio al cuore? Queste domande, e molte altre, se li pone anche Oscar, protagonista di Bum Bum Bum, il nuovo libro di Luisella Mazza. Oscar è un protagonista fuori dagli schemi, di cui conosciamo il carattere attraverso i racconti dettagliati della sua quotidianità e delle sue scelte. dopo un periodo estremamente complesso e dovendo affrontare una serie di peripezie e complicanze della sua vita sentimentale e non solo, Oscar è costretto a dare ascolto a quella parte istintiva, propulsiva, passionale derivante dal cuore.

Un cuore che sa cantare, sa parlare, sa produrre musica e automaticamente consigli. Luisella Mazza, attraverso le pagine, ci fa ridere e riflettere nello stesso tempo sull’importanza del saper ritrovare un contatto profondo con noi stessi.

«Ascoltare il cuore, ho sempre pensato fosse un modo di dire, tipo: parlar col cuore in mano, al cuor non si comanda eccetera. Vai a sapere che forse era vero. Va bene cuore, parla, cosa vuoi? Non ci capisco niente quando parli, dico. Parlo nella lingua dei Grandi Maestri del Sentimento, dice il cuore. E chi sarebbero questi Grandi Maestri? gli rispondo. Eeeeeeh, dice il cuore. Coloro che hanno scoperto i Veri Misteri del Cuore. Per esempio? Questo è un segreto, dice. Ma te ne svelerò alcuni, perché sei messo male».

L’intervista

Abbiamo intervistato, insieme a Stella Grillo, Luisella Mazza, parlando delle tematiche più importanti affrontate nel libro “Bum bum bum”. Dall’importanza del destino, alle amicizie, passando per la colonna sonora del libro, una mezz’ora alla scoperta delle pagine di questo libro.

La trama del libro

Tutti i cuori battono.

Quello di Oscar più forte degli altri.

Oscar, ballerino e maestro di tango argentino, è colto alla sprovvista quando Maria, con cui aveva aperto una piccola scuola di ballo, lo lascia per un insegnante di salsa e bachata. Senza un lavoro e senza un soldo, Oscar si ritrova alla ricerca di un posto dove andare: a fargli compagnia solo il suo cuore, che si fa sentire improvvisamente e sempre più spesso, battendogli nell’orecchio e sussurrandogli canzoni pop e antiche poesie.

Mentre cerca di ignorare la voce che sente da dentro e il frenetico bum bum bum di fondo, Oscar tenta di risalire l’abisso: trova una stanza in un piccolo appartamento che condivide con Carlos, arrivato dalle Filippine e intento a studiare l’italiano, Erika, trentenne frenetica, e Luis, dal familiare accento brasiliano. In casa si crea subito un clima di solidarietà. Nella sua vita c’è anche Bianca, amica eccentrica e maestra di yoga.

All’improvviso, però, nella vita di Oscar riappare Maria. Oscar è combattuto, il suo cuore continua a fare bum bum e a cantargli canzoni, finché un giorno il battito diventa più forte e la voce si fa più insistente. Sarà un evento inatteso a sbloccare la situazione e a fargli capire cosa fare, così Oscar avrà la sua chance di riscatto, nella vita come nell’amore, continuando a vivere al ritmo di quel cuore pazzo amante della musica e, questa volta, ascoltandolo davvero.

Con una voce ironica e divertita, Luisella Mazza descrive l’esistenza di tanti “fuorisede della vita” che, uniti fra loro, spesso trovano la forza per andare avanti. Un libro leggero e brillante, ma anche in grado di commuovere e far riflettere sulla necessità di cogliere l’attimo e ascoltare quello che ci consiglia il cuore, specie quando ci manca il coraggio e ci sentiamo persi. Un racconto pieno di ritmo, sul caos dell’esistenza e le difficoltà del vivere quotidiano, capace di strappare un sorriso e restituire il buonumore.

La scrittrice

Luisella Mazza È nata a Genova nel 1982 ma vive a Londra, dopo un periodo passato a Barcellona e successivamente a Dublino. Laureata in Lingue straniere all’Università di Bologna e in Computing (Technological University Dublin), dal 2005 lavora in Google, specializzata nell’utilizzo della tecnologia al servizio della cultura, nella qualità dell’informazione e, più di recente, nei programmi Open Source. Coltiva la passione per l’arte e la diversità culturale, sviluppata in anni di lavoro e viaggi internazionali, in particolare negli Stati Uniti, in Africa, in Medio Oriente e in America Latina.

