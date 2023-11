Bookcity Milano 2023, 10 appuntamenti per immergersi nel tempo del sogno

Stasera 15 novembre alle 20:00 al Teatro Dal Verme, con la consegna del Sigillo della città allo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006, da parte del Sindaco Sala, verrà inaugurata la dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO.

Scopriamo insieme 10 appuntamenti da tenere d’occhio per non perderci il meglio di questo interessantissimo evento che quest’anno è dedicato al Tempo del sogno.

Bookcity Milano 2023

BookCity Milano 2023 sarà incentrata sul Tempo del sogno, quell’istante effimero che nasce nel profondo del sonno e racchiude il potere di trasformare la veglia.

Ma “sogno” è anche altro: parola polisemica, è capace di evocare associazioni di pensieri e desideri profondi, utopie e distopie, evasioni e battaglie, incubi e paure.

“Sogno” è la parola che abita ogni speranza: sogni di gioventù, sogni a occhi aperti, sogni proibiti, sogni di gloria, sogni di un futuro migliore.

Da Penelope a Giovanna d’Arco, da Freud a Pasolini, da Cenerentola a Hitchcock, da Luther King a Bergoglio, i sogni hanno popolato le opere della letteratura di tutti i tempi, influenzando anche filosofi e pensatori, artisti e figure di riferimento del mondo della cultura.

Bookcity Milano 2023, 10 appuntamenti da non perdere

1. Le porte del sonno, al Cimitero Monumentale di Milano (15.11 alle 10.30)

Penelope racconta ad Ulisse che le porte di accesso ai sogni degli esseri umani sono due: una è d’avorio ed è riservata ai sogni ingannevoli, l’altra di corno e la attraversano quelli veritieri.

Al Cimitero Monumentale riposano i grandi che hanno saputo far divenire realtà, fantasie oniriche apparentemente irrealizzabili. Attraverso il percorso di visita proposto dai Volontari del Servizio Civile in occasione di Bookcity Milano, potremo percorrere insieme chimere e successi di scrittori, editori e fumettisti sepolti al Monumentale.

2. La costruzione della nuova Repubblica da sogno a realtà, all’Università Bicocca (15.11 alle 11)

La Costituzione ha tanto in comune con il tema del sogno. Perciò, in occasione del 75esimo anniversario dall’entrata in vigore, Bookcity Milano ha voluto dedicarle un evento imperdibile, per conoscere meglio i lavori che hanno portato al meraviglioso documento che oggi guida il nostro agire.

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica italiana. Durante i diciotto mesi di lavori dell’Assemblea Costituente, nelle discussioni nelle commissioni e nei dibattiti in aula si assiste allo scontro tra opposte visioni del mondo e del destino del Paese e, insieme, all’incontro e al dialogo tra uomini e donne che vogliono fortemente, dopo la dittatura e la guerra, un futuro di democrazia e di pace per l’Italia.

Come nasce la Costituzione è un progetto di digitalizzazione e ripubblicazione dei lavori dell’Assemblea Costituente curato da Giuseppe Valditara ed Elisabetta Lamarque, sviluppato da Giappichelli Editore con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Un patrimonio inestimabile, reso oggi pienamente accessibile a tutti per la consultazione, l’approfondimento e l’insegnamento.

3. Letture da sogno, alla Biblioteca Villapizzone (17.11 alle 10)

A Bookcity non mancano gli eventi dedicati ai più piccoli.

In collaborazione con lo spazio WeMi di Via Pacinotti, bimbe e bimbi da 0 a 3 anni sono attesi in biblioteca per ascoltare la storia di un’amicizia e di un sogno nati grazie a una stella cadente. Dopo la lettura è prevista una colorata attività. È necessario prenotare ai contatti della biblioteca.

4. Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media, in Triennale Milano (17.11 alle 10.30)

Bookcity Milano è un evento sfaccettato che dà ampio spazio, oltre che ai libri, anche alla cultura e ai nuovi fenomeni sociali.

Fruizione culturale: i giovani tra festival e social media è un’ampia indagine promossa da Intesa Sanpaolo e articolata in due parti: una mirata comprendere che cosa rappresenta la cultura per i giovani, come e dove fruiscono dei contenuti culturali e informativi e che rapporto hanno con i festival culturali, a cura di BVA DOXA.

Una curata da Giulia Cogoli e Guido Guerzoni – che indaga i “nuovi festival”, quelli con meno di 10 edizioni alle spalle – per una mappatura della nuova generazione di festival di approfondimento culturale, e capire i cambiamenti in atto.

5. Biblioteche domestiche, all’ADI design museum

A Bookcity quest’anno ci sono anche tante occasioni per immergersi in mostre e interessanti percorsi espositivi. Questa in particolare, aperta in occasione di Bookcity fino al 3 dicembre, è ispirata al libro omonimo di Mauro Cenci, Biblioteche Domestiche, libro che parla di libri, di librerie e di lettori; una vertigine intima e fantastica come ne La Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. L’autore presenta una selezione di biblioteche appartenenti a intellettuali e artisti, rivelando il profondo legame tra questi spazi, i libri e coloro che, pur non comparendo mai nelle foto, abitano quotidianamente quegli spazi. Ogni dettaglio racconta una storia, dall’architettura all’arredamento, dagli oggetti personali ai libri stessi, spesso tracce di una vita. La mostra offre uno sguardo privilegiato in 35 biblioteche, tra cui quelle di Paolo Barbaro, Sergio Caruso, Sergio Givone, Dora Liscia Bemporad, Lara-Vinca Masini, Alessandro Pagnini, David Palterer, Daniela Tartaglia, Luigi Zangheri e molti altri. 6. Leggo molto, Libraccio Alzaia Naviglio Grande (18.11 alle 10.30) In occasione di Bookcity, Libraccio organizza un evento per rendere la lettura fruibile a tutti. “Leggo molto” è l’evento che vuole incoraggiare la lettura rendendola divertente e accessibile a chiunque. Durante l’iniziativa potrete acquistare la shopper “Leggo molto”, recarvi all’interno della libreria e scegliere tanti libri usati quanti riuscirete a farne stare nella borsa. Sono disponibili, fino ad esaurimento scorte, libri illustrati, di narrativa, saggi, gialli e libri per ragazzi. 7. Le regole del giallo perfetto, all’Editrice bibliografica (18.11 alle 11) Fra gli appuntamenti da non perdere al Bookcity se amate i gialli c’è il workshop, disponibile su prenotazione, a cura di Paolo Roversi. Leggere un romanzo giallo equivale a mettersi a caccia dell’assassino, scriverlo è come risolvere un complesso enigma. Una crime story è una narrazione in cui nulla viene lasciato al caso e ogni ingrediente è dosato con sapienza: tutti i passaggi devono essere eseguiti con attenzione senza barare col lettore né rincorrere ad astrusi artifici per sbalordirlo. Paolo Roversi ci illustra tutti i passaggi necessari (e i trucchi del mestiere) per scrivere un romanzo giallo di successo. 8. Manzoni e la sua Milano, al Museo Martinitt e Stelline (18.11 alle 11) E non poteva mancare a Bookcity un evento dedicato ad Alessandro Manzoni e alla sua Milano. Un’accurata indagine sullo stretto rapporto tra Manzoni e la “sua” Milano, con l’intento di restituire l’immagine di un’epoca a cavallo fra Sette e Ottocento, il ritratto di uno dei più grandi autori della letteratura italiana (e non solo) e uno spaccato di storia milanese del secolo XVII. 9. Tutto il mio essere è un canto. Omaggio a Forugh Farrokhzād, alla Fondazione Feltrinelli (18.11 alle 14.30) Bookcity è anche poesia. Ecco perché, fra gli eventi da non perdere vi segnaliamo l’omaggio alla poetessa iraniana più importante del Novecento. Tutto il mio essere è un canto è un omaggio a Forugh Farrokhzād, conosciuta e celebrata in tutto il mondo per la bellezza dei suoi canti e per la lotta condotta in favore dei diritti delle donne iraniane, a cui dedicò tutta la sua breve vita. La sua voce rimane indimenticata per essere stata la prima ad aver espresso in letteratura la complessa condizione delle donne in Iran. Nella sua brevissima parabola Forugh attraversò il mondo smarrita e sospesa in una bolla di purissima concentrazione lirica, «di un’intensità che fa impallidire perfino il corrispettivo occidentale cui è stata accostata, quello di Sylvia Plath.» 10. Dante, la poesia e la cura: il potere taumaturgico del verso, al Museo San Lorenzo di Cremona (19.11 alle 17) Infine, vi segnaliamo un evento di Bookcity che si terrà a Cremona e che sarà incentrato sulla figura di Dante. Perché Dante è sempre contemporaneo? Come può la sua poesia avere un tale potere terapeutico? Come riusciva il sommo poeta a condurre una simile autoanalisi attraverso i versi? A queste domande, e molte altre, risponde Fabio Stassi nel libro E d’ogni male mi guarisce un bel verso. Breve discorso su Dante, la poesia e il dolore (Sellerio),

