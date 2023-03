“Bestiario sentimentale”, uomini, specchi, animali per riflettere sulla nostra vita

Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Natura Selvatica. Per l'occasione, diamo inizio al nuovo giorno con un libro speciale, "Bestiario sentimentale" di Guadalupe Nettel, una raccolta di delicati racconti che riflettono sulle relazioni umane osservando come allo specchio la vita degli animali, i loro istinti e le loro pulsioni più profonde.

Il 3 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Natura Selvatica. Perciò vi diamo il buongiorno con “Bestiario sentimentale“, un libro fuori dal comune per delicatezza, temi e modalità. I protagonisti di questa splendida raccolta di racconti scritti da Guadalupe Nettel sono gli animali, sfruttati dall’autrice messicana per osservare da vicino, ma al contempo attraverso una prospettiva straniante, la vita e le dinamiche relazionali degli esseri umani.

“Bestiario sentimentale”

Nei cinque racconti di Bestiario sentimentale la vita degli animali, governata dagli istinti e dalle leggi implacabili della natura, si fa specchio delle relazioni tra esseri umani. Così, osservando la silenziosa esistenza dei pesci combattenti, una donna si trova a fare i conti con la crudeltà che nasce in un rapporto di coppia agli sgoccioli.

Una casa invasa dagli scarafaggi diventa teatro di una guerra tra specie in cui si rispecchiano i conflitti familiari. Una gatta e la sua cucciolata offrono l’occasione per riflettere sulla maternità, quando è desiderata e quando no lo è. Un fungo e una vipera svelano rispettivamente il misterioso legame che unisce due amanti e il dolore di una passione impossibile.

Attraverso le storie dei loro animali, Guadalupe Nettel, racconta in maniera magistrale la vita di uomini e donne fragili, consumati da amori non corrisposti, colti nei momenti più importanti e delicati della vita in cui decisioni irrevocabili possono cambiare il corso di un’esistenza: mancarsi per un soffio, ritrovarsi o perdersi per sempre.

Quando gli animali ci inducono riflettere sulla vita

“L’amore si rivela spesso illogico, incomprensibile. Chi non si è tuffato in un amore abissale pur sapendo che non avrebbe avuto un futuro, aggrappato ad una speranza fragile come un filo d’erba?”.

Leggere “Bestiario sentimentale” è un’esperienza emozionante. I cinque racconti scritti da Guadalupe Nettel parlano di animali: leggiamo di matrimoni di pesci rossi, di invasioni di scarafaggi, di sensibili vipere e mamme gatte che si prodigano per la loro cucciolata. E senza accorgercene, mentre leggiamo storie di animali, ci guardiamo allo specchio. Il tema dell’amore, quelli della guerra, del dolore, della maternità. Tutto in “Bestiario sentimentale” parla dell’uomo, protagonista fisicamente assente nelle righe dei racconti ma ossessivamente presente come termine di paragone nella nostra mente da lettori.

Il libro di Guadalupe Nettel dovremmo leggerlo tutti, non solo perché ci troveremo a confrontarci con una talentuosa giovane scrittrice che porta una voce nuova nel mondo della narrativa, ma anche perché “Bestiario sentimentale” parla di tematiche che abbiamo sempre vissuto troppo da vicino, in modo troppo coinvolgente. E guardare alle nostre vite e dinamiche relazionali da una prospettiva nuova ci salva dall’errore di cadere dentro a meccanismi sbagliati, che rendono impossibile il raggiungimento di uno stato di serenità e appagamento.

La Giornata Mondiale della Natura Selvatica

La Giornata Mondiale della Natura Selvatica, in inglese il World Wildlife Day, si celebra ogni anno il 3 marzo, promossa dalle Nazioni Unite per riflettere sulla biodiversità e sulla grave perdita che negli ultimi decenni sta interessando proprio la biodiversità della fauna selvatica, fondamentale per la salute degli ecosistemi ma sempre meno numerosa in tutto il mondo.

Quest’anno, in occasione della ricorrenza, il WWF ha deciso di prendere la palla al balzo per ripartire con la campagna ReNature, messa a punto dall’organizzazione e dagli attori internazionali per ridurre e cercare di bloccare la perdita di biodiversità promuovendo progetti di tutela e ripristino della natura.