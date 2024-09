Autunno, 5 libri da leggere in tendenza su Booktok Italia

Ami le letture misteriose e malinconiche? Su Booktok Italia sono in tendenza diversi libri che potrebbero interessarti in vista dell’autunno ormai alle porte. Scopriamoli insieme.

C’è una sezione di TikTok interamente dedicata agli amanti dei libri. Si chiama “Booktok” ed è alimentata da numerosi content creator appassionati di lettura che, di giorno in giorno, consigliano libri ai loro followers. In tanti si sono già messi al lavoro per suggerire i libri perfetti da leggere questo autunno. Ecco 5 dei libri più in tendenza in questo momento su Booktok.

Autunno, 5 libri da leggere protagonisti su Booktok Italia

“La ragazza nascosta” di Lucinda Riley

Il primo libro super consigliato su Booktok Italia per questo autunno è un’uscita nuova di zecca. Si tratta di un romanzo giovanile di Lucinda Riley che è stato rimaneggiato dal figlio co-autore di “Atlas”.

Da umile studentessa a top model nel giro di qualche mese. È quello che succede alla giovane Leah Thompson, diciassette anni, quando viene notata da una delle più importanti agenzie di modelle inglesi e dal piccolo villaggio nella brughiera in cui vive si trova catapultata sulle passerelle di Milano e New York.

I suoi lunghi capelli castani e lo sguardo luminoso catturano chiunque la incontri. La sua gentilezza e riservatezza li fanno innamorare. Ma il suo cuore batte solo per Brett, il suo primo amore, che l’ha profondamente ferita e che non vede più da tempo. La nostalgia di casa è tanta e le insidie del mondo della moda non le rendono facile il distacco, tra rivalità inaspettate e amicizie per niente disinteressate.

E mentre il fato tesse i suoi fili, intrecciando la sua storia con quella di due ragazzini polacchi fuggiti da Treblinka e in cerca di vendetta, Leah dovrà fare i conti con una profezia che incombe su di lei… stai attenta, la bellezza potrebbe non essere una benedizione. Non puoi cambiare il destino…

“Il cardellino” di Donna Tartt

Torna di continuo fra gli autori più consigliati su Booktok – e non solo in Italia – Donna Tartt, che con i suoi romanzi ha dato avvio al movimento della Dark Academia.

La storia di Theo Decker, sopravvissuto, appena tredicenne, all’attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New York, senza parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola.

A disagio nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato dalla nostalgia per la madre, l’unica cosa che riesce a consolarlo è un piccolo quadro dal fascino singolare. E da lì, il suo futuro diventa una rocambolesca giravolta tra salotti chic, amori e criminalità, guidato da una pulsione autodistruttiva, impossibile da controllare.

“La corte di rose e di spine” di Sarah J. Maas

A detta dei booktoker italiani, quella ideata da Sarah J. Maas è una serie di romanzi estremamente coinvolgenti, impossibili da mettere giù. “La corte di rose e di spine”, primo volume della saga, è misterioso, fosco e appassionante: una lettura perfetta da intraprendere in autunno!

“Un paio di occhi dorati brillavano nella boscaglia accanto a me. La foresta era silenziosa. Il vento non soffiava più. Persino la neve aveva smesso di scendere. Quel lupo era enorme. Il petto mi si strinse fino a farmi male. E in quell’istante mi resi conto che la mia vita dipendeva da una sola domanda: era solo? Afferrai l’arco e tirai indietro la corda.

Non potevo permettermi di mancarlo. Non quando avevo una sola freccia con me.” Una volta tornata al suo villaggio dopo aver ucciso quel lupo spaventoso, però, la diciannovenne Feyre riceve la visita di una creatura bestiale che irrompe a casa sua per chiederle conto di ciò che ha appena fatto.

L’animale che ha ucciso, infatti, non era un lupo comune ma un Fae e secondo la legge “ogni attacco ingiustificato da parte di un umano a un essere fatato può essere ripagato solo con una vita umana in cambio. Una vita per una vita”. Ma non è la morte il destino di Feyre, bensì l’allontanamento dalla sua famiglia, dal suo villaggio, dal mondo degli umani, per finire nel Regno di Prythian, una terra magica e ingannevole di cui fino a quel momento aveva solamente sentito raccontare nelle leggende.

“La casa di sale e di lacrime” di Erin Craig

Ecco un altro libro misterioso in tendenza su Booktok Italia che risulta perfetto come lettura autunnale per via delle sue atmosfere spettrali.

Annaleigh conduce una vita riservata e isolata a Highmoor nella casa di famiglia sulle coste rocciose di Salten, con le sorelle, il padre e una matrigna. Un tempo erano dodici, ma ora un inquietante silenzio rimbomba nelle grandi stanze, dopo che quattro vite sono state interrotte.

Ogni morte è stata più tragica della precedente: un’epidemia, una caduta fatale, un annegamento, un tuffo insidioso… E nei villaggi circostanti corre voce che la famiglia sia stata maledetta. Ossessionata da una serie di visioni spettrali, Annaleigh è sempre più convinta che le morti non siano state solo un incidente.

Tutte le notti fino al sorgere del sole le sue sorelle partecipano di nascosto a balli scintillanti, strette in eleganti abiti di seta e scarpine luccicanti, e Annaleigh non sa se cercare di fermarle o unirsi ai loro appuntamenti segreti per scoprire cosa sta succedendo.

“La nona casa” di Leigh Bardugo

Infine, uno di quei libri da cui è impossibile staccarsi. Parola di Stephen King, che lo ha adorato. In fatto di mistery, gotico e fantasy, in effetti, Leigh Bardugo è imbattibile. Il suo “La nona casa” è al momento in tendenza su Booktok ed è una lettura perfetta per l’autunno.

Galaxy “Alex” Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles con una madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati loschi e spacciatori, lavoretti senza futuro e di molto, molto peggio.

A soli vent’anni, è l’unica superstite di un orribile e irrisolto omicidio multiplo. Ma è a questo punto che accade l’impensabile. Ancora costretta in un letto d’ospedale, le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura totale per frequentare una delle università più prestigiose del mondo.

Dov’è l’inganno? E perché proprio lei? Ancora alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con un compito ben preciso affidatole dai suoi misteriosi benefattori: monitorare le attività occulte delle società segrete che gravitano intorno a Yale. Le famose otto “tombe” senza finestre sono i luoghi dove si ritrovano ricchi e potenti, dai politici di alto rango ai grandi di Wall Street.

E le loro attività occulte sono più sinistre e fuori dal comune di quanto qualunque mente, anche la più paranoica, possa immaginare. Fanno danni utilizzando la magia proibita. Resuscitano i morti. E, a volte, prendono di mira i vivi.

