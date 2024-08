Agosto 2024, 5 nuovi libri gialli perfetti da leggere in vacanza

Ad agosto in molti hanno più tempo per dedicarsi alla lettura. Se hai appena concluso il libro che tenevi sul comodino, se sei alla ricerca di un nuovo titolo per vivere un’altra avventura e, soprattutto, se i misteri e i casi sono la tua passione, continua a leggere il nostro articolo: di seguito ti suggeriamo 5 gialli nuovi di zecca perfetti da leggere ad agosto.

Agosto 2024, 5 nuovi libri gialli da leggere in vacanza

“Omicidio in parrocchia” di Rev. Richard Coles

Se ami i gialli un british in cui non manca un pizzico di ironia, “Omicidio in parrocchia” ti catturerà.

Champton è il tipico villaggio sonnacchioso della campagna inglese. Ma quando un ragazzo viene assassinato sull’altare di una chiesetta sconsacrata, il reverendo investigatore Daniel Clement è costretto a mettere da parte le beghe di paese e occuparsi del fattaccio.

Il canonico Daniel Clement è angustiato dall’idea che la parrocchia caschi a pezzi, dalla sensazione che sua madre, gli nasconda qualcosa, nonché dalle continue discussioni con i fedeli. In più, è arrivato Chris Biddle, il pastore evangelico con cui Clement dovrebbe collaborare, anche se, per quanto si sforzi, non riesce a digerirlo. Ma il precario equilibrio del paesino e del reverendo vanno definitivamente in pezzi di fronte a quello che sembra a tutti gli effetti un omicidio rituale.

“Segreto bretone” di Jean-Luc Bannalec

In una foresta antica e leggendaria, in cui l’ispettore Dupin si reca in vacanza, è ambientato “Segreto bretone”, il libro perfetto da leggere questo agosto se ami i gialli con detective improvvisati e se ti piace il fantastico.

A Brocéliande, durante la sua vacanza, Dupin approfitta per raccogliere informazioni su un caso irrisolto per conto della polizia di Parigi.

Peccato che l’uomo che Dupin dovrebbe interrogare, Fabien Cadiou, uno dei massimi esperti della leggenda arturiana, viene ritrovato morto in casa sua per un colpo d’arma da fuoco.

Ben presto la conta dei cadaveri aumenta e, nonostante le sue resistenze, il caso viene definitivamente affidato a Dupin. Così, il gruppo investigativo improvvisato – al punto che il commissario è costretto a prendere appunti sul libretto della sua Citroën – si mette all’opera…

“La morte va in scena al Seaview Hotel” di Glenda Young

Se ti appassionano i gialli in stile Agatha Christie, da’ un’occhiata a questo avvincente titolo uscito qualche settimana fa.

Una troupe in difficoltà, uno spettacolo da preparare, e un omicidio da risolvere… Helen Dexter ha aperto un nuovo capitolo della sua vita come unica proprietaria del Seaview Hotel. Ma le cose cominciano a complicarsi quando all’hotel approda una troupe di attori in cerca di tranquillità per provare la pièce che potrebbe salvare il teatro cittadino dalla chiusura.

Helen percepisce immediatamente le forti tensioni tra i membri della compagnia, ma non immagina certo che possano esplodere fino a condurre alla tragedia. Invece, la situazione precipita quando la carismatica leader del gruppo viene trovata morta.

“Se i morti non risorgono” di Philip Kerr

I libri gialli si caratterizzano per la loro capacità di abbracciare tanti generi diversi. Quello che ti presentiamo di seguito prende in prestito anche dal romanzo storico, ed è ambientato nella Germania degli anni ’30.

Berlino si prepara a ospitare le Olimpiadi del 1936. Per placare i dubbi espressi dagli Stati Uniti arriva in città il rappresentante del comitato olimpico americano che rassicura il governo statunitense: in Germania non ci sono discriminazioni. In realtà i nazisti sono al potere da appena diciotto mesi ma la Germania ha già assistito ad alcuni cambiamenti spaventosi…

Un’impeccabile ricostruzione storica della Berlino nazista, il ritmo di un thriller mozzafiato e un protagonista dalla personalità trascinante: ritorna il mix di ingredienti perfettamente dosati che è il marchio di fabbrica di Philip Kerr.

“I delitti della casa decagonale” di Yukito Ayatsuji

A fine agosto arriva in libreria il romanzo giallo che ha ispirato la serie manga dei Delitti di Decagon House. Un titolo perfetto per chi vorrebbe leggere qualcosa di diverso dal solito.

Diabolico, ricco di enigmi e colpi di scena, un geniale tributo ad Agatha Christie. I membri del circolo del crime dell’Università K, cinque ragazzi e due ragazze, decidono di trascorrere una settimana sulla rocciosa isola di Tsunojima, al largo della costa del Giappone, dove sorge una stranissima casa con dieci lati.

L’anno prima il luogo è stato teatro di alcuni sanguinosi delitti rimasti irrisolti. Quando uno dei giovani viene trovato morto nella sua stanza, i compagni capiscono che la loro esperienza con le trame dei romanzi polizieschi è l’unica cosa su cui possono contare per sopravvivere.

