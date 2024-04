5 libri da leggere per scoprire la narrativa straniera contemporanea

Guardi la pila di libri in lettura e ti accorgi che sono tutti titoli scritti da autrici e autori italiani? Come è normale che sia, le opere che leggiamo riflettono la cultura, la società, le reti in cui siamo immersi. È perciò frequente che un italiano legga più libri italiani che stranieri.

Se hai voglia di ampliare i tuoi orizzonti e di conoscere i gusti dei lettori stranieri, continua a leggere: ecco 5 libri da leggere per conoscere di più sulla narrativa straniera contemporanea.

5 libri da leggere per conoscere la narrativa straniera contemporanea

“Come neve che cade” di Kristin Hannah

Arrivata di nuovo in libreria lo scorso febbraio con “The women”, Kristin Hannah è, secondo il New York Times, l’autrice più venduta negli Stati Uniti d’America insieme ad Abby Jimenez e a Rebecca Yarros. In Italiano, l’unico dei libri dell’autrice a essere stato tradotto è “Come neve che cade”, romanzo passionale e romantico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Meredith e Nina Whitson sono due sorelle molto diverse: una si dedica ai figli e al meleto di famiglia; l’altra è una fotoreporter giramondo. A unirle è l’amore per il padre; così, quando lui si ammala, entrambe si ritrovano al suo capezzale, sotto lo sguardo gelido della madre Anya.

È proprio lei a condurle verso un antico segreto di famiglia, raccontando la storia di una ragazza vissuta nella Leningrado dilaniata dalla guerra, sepolta dalla neve, dove le donne erano disposte a tutto pur di salvare i propri figli e se stesse.

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

In territorio francese, invece, non c’è competizione: Joël Dicker e Guillaume Musso sono gli autori dei libri più letti in assoluto. Del resto, “Un animale selvaggio” è in classifica fra i libri più acquistati del momento anche in Italia.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco.

Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina. I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante.

“Si è suicidato il Che” di Petros Markaris

Ci spostiamo in Grecia per scoprire che i libri più venduti sono i polizieschi di Petros Markaris, che vedono protagonista il commissario Kostas Charitos. L’ultimo tradotto in Italia, piuttosto recente, è “Si è suicidato il Che”.

Non è bastata una pallottola, presa per difendere una testimone della sua precedente indagine, a fermare Kostas Charitos. Se la ferita non è stata fatale, rischiano di esserlo la noia per la lunga convalescenza e il ferreo controllo che l’apprensiva moglie Adriana esercita sulla sua vita da degente.

Anche in commissariato le cose non vanno al meglio, con il suo sostituto pronto a tutto pur di rubargli definitivamente il posto, approfittando della sua assenza. Solo uno choc può risvegliare il commissario Charitos dall’apatia in cui è intrappolato e spingerlo a riprendere il controllo della propria vita, choc che arriva sotto forma di un clamoroso suicidio in diretta televisiva.

La vittima è un noto imprenditore molto vicino al governo, la polizia e i giornali brancolano nel buio e Kostas, impressionato da quanto accaduto in tv e guidato dal suo istinto, decide di indagare per conto suo.

“Buio in sala” di Jung-myung Lee

Se ti incuriosisce il mondo orientale, da’ un’occhiata ai libri di Jung-myung Lee. Uno dei suoi più belli si intitola “Buio in sala”. Riesce a raccontare, attraverso un intreccio avvolgente e mai scontato, la storia coreana.

Davanti all’università di Seul si affrontano gli studenti e le forze di polizia. Gli scontri sono cariche violente e lanci di lacrimogeni, molotov e pietre, bastoni e manganelli.

Una squadra speciale sorveglia la scena cercando un uomo in particolare, considerato il leader delle rivolte che si oppongono alla dittatura militare, il cervello che organizza la strategia della ribellione.

Nessuno sa che volto abbia, ma sul suo ruolo e le sue capacità non ci sono dubbi. Nel momento storico raccontato dallo scrittore coreano Jung-myung Lee, il conflitto ideologico che frantuma la società giunge fino alla repressione dell’avversario, attraverso la manipolazione, la reclusione, la tortura. Al tempo stesso le arti, e soprattutto il teatro, diventano luogo privilegiato delle idee nuove, del sogno e dei desideri di una generazione di giovani che invoca il cambiamento.

“Donne che comprano fiori” di Vanessa Montfort Infine, ci rechiamo in Spagna per scoprire che i libri più venduti nel paese sono quelli di Vanessa Montfort, che in Italia è tradotta da Feltrinelli. Uno dei suoi libri più belli si intitola “Donne che comprano fiori”: piacerà molto a chi predilige i romanzi corali, positivi, che donano una sferzata di energia. Nel negozio di Olivia, nel quartiere più bohémien di Madrid, all’ombra di un olivo centenario, si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori. Tutte all’inizio lo fanno per gli altri, mai per sé: Victoria li compra per il suo amante segreto, Casandra per ostentarli in ufficio, Aurora per dipingerli e Marina per una persona che non c’è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita. Mentre cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte per caso in Olivia e accetta di lavorare nel suo Giardino. Lì conoscerà altre quattro donne, molto diverse tra loro, ma che, come lei, stanno attraversando un momento cruciale della propria esistenza… Un viaggio nei sogni e nei desideri delle donne di oggi, alla conquista dell’indipendenza.

