5 libri da leggere ideali per una domenica estiva

La domenica è il giorno ideale per dedicarsi alla lettura. Magari di libri leggeri, spensierati, che aiutino ad alleviare la stanchezza della settimana appena trascorsa e infondano l’energia giusta per quella che si appresta ad arrivare.

Se sei in cerca dell’opera giusta da leggere nelle tue domeniche estive, continua a leggere il nostro articolo. Di seguito ti suggeriamo cinque libri, tutti usciti di recente, perfetti da leggere nelle domeniche d’estate: distensivi, emozionanti, originali e carichi di positività. Eccoli!

5 libri da leggere consigliati per una domenica estiva

Se cerchi dei libri divertenti, commoventi e con finale inaspettato, sei nel posto giusto.

Mrs. Quinn, che non è ancora famosa, ha avuto una bella vita piena di amore e di dolcezza. Per quale motivo, allora, all’età di settantasette anni, decide di iscriversi ad un concorso di cucina? Perché non sta scritto da nessuna parte che esiste un limite di età per sognare.

Bisogna essere coraggiosi e Jenny, convinta com’è di non essere all’altezza, si iscrive ma non lo dice a nessuno. È la seconda volta che tiene nascosto qualcosa a suo marito, ma il primo dei suoi segreti, vecchio di sessant’anni, potrebbe avere conseguenze devastanti se venisse alla luce.

Trasportata in un mondo sconosciuto fatto di telecamere e sfide cronometrate, Jenny si gode una nuova indipendenza che però, unita allo stress della competizione, comincia a disseppellire antichi e dolorosi ricordi.

“Il giardino contro il tempo” di Olivia Laing

Per una lettura distensiva ma un po’ diversa dal solito, fra i libri che ti suggeriamo oggi, “Il giardino contro il tempo” è il più indicato. Soprattutto se per le tue domeniche estive sei alla ricerca di relax e distensione psicofisica.

Olivia Laing ha quarantadue anni quando diventa proprietaria per la prima volta di un giardino.

È un giardino trascurato da tempo, come sembrano indicare i nodi dei rampicanti che coprono i mattoni rossi, gli alberi da frutto marcescenti e le rose dai colori sbiaditi.

Fino a quel momento, la sua aspirazione botanica si era manifestata solo in un sogno ricorrente: una porta che conduce verso un luogo sconosciuto, in cui lei, priva di peso, si ritrova ad abitare un territorio nuovo, ricco di potenzialità.

Nella realtà, il lavoro di cura di questo spazio recintato nel Suffolk assume i contorni di un cambiamento.

Muovendosi tra giardini reali e immaginari, dai versi di Milton alle elegie di John Clare, da un rifugio di guerra in Val d’Orcia alla fertile visione di un Eden totale di William Morris, Olivia Laing scopre che tra le aiuole di narcisi e il rosmarino esistono avamposti ribelli e si nascondono i sogni comuni di tutta l’umanità.

“Giochi di ruolo” di Gabriella Genisi

Per una lettura più dinamica, ti consigliamo lo spin-off della serie di libri che vede protagonista Lolita Lobosco.

Giancarlo Caruso, il fascinoso vicequestore siciliano in servizio a Padova che i lettori hanno conosciuto in Dopo tanta nebbia e nei successivi libri delle indagini di Lolita Lobosco, dopo un anno sabbatico trascorso in Puglia e il fallimento della sua relazione con la commissaria più famosa d’Italia, accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia, in provincia di Foggia, nonostante presenti diverse criticità.

La bellezza del paesaggio, infatti, stride con un sistema criminale che strangola l’intero territorio. Arrivato in Capitanata, nel tentativo di dimenticare Lolita, Caruso si imbarca in un paio di storie sbagliate, finché sulla scrivania non gli piomba un caso complicato.

A Siponto, una frazione balneare di Manfredonia, in un villino sul mare è stato ritrovato un cadavere seduto in poltrona davanti alla tv…

Dopo il successo de “La portalettere”, Francesca Giannone ritorna con uno dei libri più “estivi” di questa breve rassegna.

Salento, 1959. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da una vita, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna.

Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica che il nonno ha creato dal nulla, che profuma di talco, di essenze floreali e di oli vegetali, e che occupa ogni loro pensiero, era la certezza di un presente sereno e la promessa di un futuro da tracciare insieme, uniti. Quindi l’idea di rimanere lì come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone è devastante per entrambi.

“Tu sei qui” di David Nicholls

Infine, se sei alla ricerca di libri emozionanti, profondi e pieni di speranza, ti consigliamo di leggere il nuovo libro dell’autore del best-seller “One day”.

Marnie ha trentotto anni e l’impressione che la vita le stia scivolando tra le dita. Piano piano, amici e amiche hanno preso le loro strade – matrimoni, figli – e ora vivono a Hastings o Stevenage, Cardiff o York, mentre lei è rimasta a Londra, con l’unica compagnia dei suoi libri, litri di tè e un telecomando che non deve condividere con nessuno.

Michael ha quarantadue anni e non sa bene come rimettere assieme i cocci della sua vita, andata in frantumi quando la moglie lo ha lasciato. Nonostante il mestiere lo porti a trovarsi sempre circondato di persone, perlopiù liceali nelle cui testoline tenta di inculcare la geografia, il suo unico conforto sono lunghe camminate solitarie nella brughiera….

