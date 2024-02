5 libri da leggere per riscoprirsi ed amarsi

L'amore verso se stessi è il primo passo per una vita serena. Ecco 5 libri per riscoprirti e imparare ad amarti.

All’indomani di San Valentino, ci ritroviamo a festeggiare i single in occasione di San Faustino. C’è chi lo è per scelta, chi per necessità, chi perché non ha ancora trovato la persona giusta. Con questo articolo vogliamo ricordarti che il primo passo, il più importante, per una vita ricca di amore, è imparare ad amarti. Ecco 5 libri perfetti da leggere per ricordarlo e per sperimentare quanto sia appagante volersi bene.

5 libri da leggere per imparare ad amare se stessi

“108 rintocchi” di Yoshimura Keiko

Il primo dei libri che ti consigliamo per una vita più consapevole e, soprattutto, più emotivamente matura, è l’emozionante “108 rintocchi”. Yoshimura Keiko ti porterà alla scoperta di una storia poetica, che insegna a volersi più bene.

Tutto si guasta, si incrina, invecchia, si rompe. Sohara Mamoru, che è nato sull’isola più piccola dell’arcipelago di Izu ed è il tuttofare della comunità, lo sa. Durante i tre giorni che precedono il Capodanno, si svolge la storia di un uomo che ha sempre messo davanti alla propria realizzazione la felicità altrui.

“Promettimi che imparerai a nuotare” di Tommaso Fusari

Se il dolore delle ferite che ti porti dentro è troppo forte e ti impedisce di volerti bene, fra i libri che ti suggeriamo oggi dovresti dare un’occhiata a quello di Tommaso Fusari.

Fin da bambino Alessandro ha un dono speciale: riesce a sentire il dolore degli altri. Gli basta guardare negli occhi le persone per entrare nel loro ‘fondo’, il posto cioè dove custodiscono le ferite che non mostrano a nessuno. Ma stare laggiù è terribile. Ti sembra di morire ma alla fine non muori mai. Poi, un giorno tutto cambia. E ti accorgi che il dolore non puoi vincerlo scappando.

“L’arte di amare” di Erich Fromm

Il terzo dei libri in lista se vuoi ricominciare da te è il profondo saggio in cui Erich Fromm ci guida lungo un percorso alla scoperta dell’amore, in tutte le sue meravigliose forme.

Ogni essere umano avverte dentro di sé in modo istintivo e insopprimibile l’assoluta necessità dell’amore. Eppure, in molti casi, si ignora il vero significato di questo complesso e totalizzante aspetto della vita. Per lo più l’amore viene scambiato con il bisogno di essere amati.

In questo modo un atto creativo, dinamico e stimolante si trasforma in un tentativo egoistico di piacere. Ma il vero amore è un sentimento molto più profondo, che richiede sforzo e saggezza, umiltà e coraggio.

E, soprattutto, è qualcosa che si può imparare. Da un grande e insuperato maestro della psicologia del Novecento, un saggio da leggere tutto d’un fiato, un invito a vivere il vero amore che ognuno può fare proprio.

“Jane Eyre” di Charlotte Brontë

Ti chiederai sicuramente cosa ci faccia il capolavoro di Charlotte Brontë fra i libri perfetti per riscoprirsi ed amarsi.

In effetti, “Jane Eyre” non è una classica storia d’amore. Pensa a quelle narrate nei romanzi coevi e pensa a quanto sia sovversiva l’opera che racconta di una giovane donna che cerca di realizzare i suoi desideri senza piegarsi alle logiche imposte dalla società. Un inno alla libertà, delicato e romantico.

“Le piccole libertà” di Lorenza Gentile

Infine, fra i libri da leggere per riscoprire se stessi, non poteva mancare “Le piccole libertà”, un romanzo che invita a guardarsi dentro alla ricerca di ciò che veramente ci fa star bene.

Oliva ha trent’anni, una passione segreta per gli snack orientali e l’abitudine di imitare Rossella O’Hara quando è certa di non essere vista.

Di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre. Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le assicura la psicologa, e d’altronde la vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf.

Ma ecco arrivare l’onda anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia Vivienne – che le ha trasmesso l’amore per il teatro e la pâtisserie – le invia un biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti.

© Riproduzione Riservata