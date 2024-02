Il 13 febbraio si celebra la Giornata mondiale della radio. Per l’occasione, ti consigliamo 5 libri perfetti per scoprire i retroscena di un mondo affascinante e ricco di storia.

5 libri da leggere per scoprire il mondo della radio

“Storia della radio e della televisione in Italia” di Franco Monteleone

Fra i libri consigliati per una lettura a tema nella Giornata mondiale della radio non poteva non esserci “Storia della radio e della televisione in Italia”, saggio interessante e dettagliato perfetto se vuoi scoprire qualcosa di più sull’argomento.

In quale misura la radio, negli anni fra le due guerre, e la televisione, in quelli del boom economico, hanno contribuito allo sviluppo italiano?

I nuovi mezzi di comunicazione sono stati al centro della crescita culturale dell’Italia contemporanea o hanno accentuato l’andamento squilibrato della sua modernizzazione? Qual è stato il rapporto tra questi mezzi e gli altri apparati dell’industria culturale?

E, infine, che effetto hanno avuto, sulle strutture della radio e della televisione, i condizionamenti del potere, dal fascismo fino a oggi?

Attraverso una riflessione critica che si coniuga a una documentata analisi delle vicende connesse all’uso dei più importanti fra i mass media, vengono sottoposti a una puntuale verifica storica molti luoghi comuni e molte idee ricevute.

“Radio Silence” di Alice Oseman

Dei libri che abbiamo scelto per celebrare il mondo della radio, questo rappresenta quello perfetto per chi ha voglia di una storia di formazione che faccia riflettere sul tema della diversità e della libertà.

Frances Janvier è sempre stata una “macchina da studio” con un unico obiettivo: entrare in una università d’élite. E nulla la può fermare: né gli amici, né il segreto che nasconde, neppure la sua stessa personalità.

Aled Last frequenta l’ultimo anno del liceo ma ricorda a tutti un bambino piccolo che ha perso la mamma al supermercato. È timido e prende sempre voti altissimi. Quando incontra Aled, Frances scopre una nuova libertà.

Per la prima volta non ha paura di essere se stessa. Frances è una ragazza, Aled un ragazzo, e, come spesso succede, i due si innamorano e… No, in effetti non va così. Frances e Aled non si innamorano affatto: collaborano a un podcast.

“Confessioni di uno speaker” di Simone Panzeri

Proseguiamo con il terzo titolo che abbiamo selezionato per te. Se ami i libri in cui si mescolano generi diversi e in cui si segue un protagonista nel corso della sua vita, ecco la lettura per te.

Il romanzo parla della vita di Gianluca, uno speaker radiofonico andato in pensione perché stanco del mondo della radio. E’ strutturato con capitoli che alternano il diario, nel quale Gianluca, ormai cinquantacinquenne, racconta la sua vita, le sue emozioni e i suoi pensieri nell’anno successivo al suo addio radiofonico, a capitoli che raccontano la vita del protagonista da quando, giovane ventenne, insieme ai suoi amici, decide di fondare una piccola emittente di paese.

Fra i libri perfetti per conoscere il mondo radiofonico c’è senz’altro “Cari amici vicini e lontani”.

Questo titolo racconta la storia della radio e il suo movimentato percorso alla ricerca di una collocazione culturale: concepita all’inizio come anti-mass medium destinato non all’ampia divulgazione ma alla trasmissione di messaggi in codice, la radio diventa nei primi decenni del Novecento lo status symbol del ceto medio desideroso di aprire una finestra sul mondo dall’intimità dei suoi salotti.

“La lettrice di nuvole” di Antonella Enrica Gramone

Infine, fra i libri che celebrano la radio non poteva mancare uno dei pochissimi romanzi italiani che vedono protagonista l’intrigante universo radiofonico.

Mic, giovane e intraprendente speaker radiofonica, lavora da tre anni in una piccola emittente privata e conduce Cappuccino News, una trasmissione sul meteo e sul traffico di Milano.La svolta nella sua vita le arriva insieme ad una inaspettata eredità: il Petit Carnet de nébulosité di sua zia Michelle.

Grazie ai segreti del passato contenuti in quelle pagine, Mic trova la spinta per raggiungere nuovi traguardi e il coraggio per riuscire ad affrontare il suo affascinante collega.Il piccolo diario e la magia del cielo di Parigi riusciranno ad aprire gli occhi e il cuore di Mic a nuovi orizzonti e prospettive che, fino a quel momento, non aveva osato immaginare e che la trasformeranno in una vera e propria lettrice di nuvole.

© Riproduzione Riservata