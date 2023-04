5 libri da leggere per migliorare il proprio inglese

Migliorare il proprio inglese è un obbiettivo che accomuna tanti di noi, intenti a guardare film e serie tv in lingua originale, a leggere articoli di giornali britannici e statunitensi e ad annotare tutte le parole nuove che incontriamo sulla strada. Uno dei modi più semplici e piacevoli per fare progressi con l’inglese, così come con qualsiasi altra lingua vogliate imparare, è leggere. Oggi vi suggeriamo 5 romanzi perfetti da leggere per migliorare il vostro inglese!

5 libri perfetti da leggere per migliorare l’inglese

“The old man and the sea” di Ernest Hemingway

Il primo dei libri che vi consigliamo per migliorare il vostro inglese è “Il vecchio e il mare“, un classico molto adatto alla lettura in lingua originale.

Per ottantaquattro giorni non è riuscito a pescare nulla: eppure, il vecchio Santiago raccoglie le forze e riprende il mare per una nuova battuta di pesca che ha il sapore di un’iniziazione.

Nella disperata caccia a un enorme marlin, che per due giorni e due notti trascina la sua barca nell’oceano; nella lotta quasi a mani nude contro gli squali che un pezzo alla volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e della maledizione finalmente sconfitta, Santiago stabilisce, forse per la prima volta, una vera fratellanza con le forze incontenibili della natura.

E, soprattutto, trova dentro di sé il segno e la presenza del proprio coraggio, la giustificazione di una vita intera.

“A thousand splendid suns” di Khaled Hosseini

“Mille splendidi soli” è una lettura perfetta da intraprendere in inglese, visto il linguaggio semplice utilizzato da Hosseini. Mentre Laila, Babi e Tariq partono per una gita di un giorno dall’Afghanistan, il loro tassista racconta la storia tumultuosa della regione. E conclude: “E questa, amici miei, è la storia del nostro paese, un invasore dopo l’altro”. Il romanzo si occupa di una fascia di trent’anni di storia afgana. Inizia con l’occupazione sovietica dell’Afghanistan fino al loro ritiro nel 1989, e continua attraverso le lotte intestine tra i Mujahideen durante gli anni ’90.

Ecco un altro libro che si presta alla lettura in lingua inglese grazie allo stile semplice e alla piacevolezza della trama.

Christopher Boone ha quindici anni e soffre della sindrome di Asperger, una forma di autismo. Il suo rapporto con il mondo è problematico: odia essere toccato, detesta il giallo e il marrone, si arrabbia se i mobili di casa vengono spostati, non riesce a interpretare l’espressione del viso delle persone, non sorride mai…

In compenso, adora la matematica, l’astronomia e i romanzi gialli, ed è intenzionato a scriverne uno. Si, perché da quando ha scoperto il cadavere di Wellington, il cane della vicina, non riesce a darsi pace. E gettandosi nel “caso” con la stessa passione del suo eroe Sherlock Holmes, finisce per portare alla luce un mistero più profondo, che gli cambierà la vita.

“Lord of the flies” di William Golding

“Il signore delle mosche” è uno di quei libri che gli studenti di tutto il mondo leggono a scuola per imparare l’inglese e migliorare il lessico.

Le emozioni, in questo romanzo, ci sono tutte. Poi ci sono coraggio, dolore e piacere. La protagonista è l’ombra. L’ombra da cui ognuno di noi cerca di fuggire, ma che poi ci prende.

Ma cosa fare quando la tua parte nascosta finisce dentro il corpo della persona che ami? Forse, non resta che mollare le cime dal pontile e salpare verso la follia. E qual è la follia? Quella di ritrovarsi all’Inferno senza aver peccato? Oppure affidarsi a un sistema non strutturato per la presa in cura, che si affida alla tecnica, che non approfondisce e non si pone troppe domande? In questo romanzo il tempo sembra scandire la vita, ma il tempo qui non c’è.

“Harry Potter and the philosopher’s stone” di J.K. Rowling

Infine, come non segnalare Harry Potter? Perfetto da leggere in inglese per le sequenze descrittive semplici e lineari, è un libro che coinvolge e appassiona sin dalle prime pagine.

Harry Potter è un ragazzo normale, o quantomeno è convinto di esserlo, anche se a volte provoca strani fenomeni, come farsi ricrescere i capelli inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Vive con loro al numero 4 di Privet Drive: una strada di periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori dall’ordinario. Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo compleanno, riceve una misteriosa lettera che gli rivela la sua vera natura: Harry è un mago e la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts è pronta ad accoglierlo…