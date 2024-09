5 libri da leggere consigliati per le serate di settembre

Sono diversi fra loro, ma hanno una caratteristica in comune: i 5 libri che ti proponiamo per le tue serate settembrine sono incredibilmente magnetici.

Quando l’estate volge al termine, si esce di meno e si cominciano a preferire le serate in casa, accompagnate dalla luce soffusa delle candele, da un bel film o da una buona lettura. Se questo fine settimana hai voglia di scoprire una nuova avventura per le tue serate settembrine, continua a leggere il nostro articolo: di seguito ti suggeriamo 5 libri perfetti da leggere in questo periodo.

Sono molto diversi fra di loro, ma hanno una caratteristica in comune: sono storie incredibilmente appassionanti, che si leggono tutte d’un fiato.

5 libri magnetici per le tue letture serali settembrine

“Jane Eyre” di Charlotte Brontë

Potevamo iniziare in maniera diversa? C’è un classico della letteratura perfetto per le tue letture autunnali e serali. “Jane Eyre” coniuga una storia d’amore appassionante, una trama fitta di mistero, un’atmosfera gotica e una scrittura che non lascia spazio a distrazioni.

Jane Eyre racconta la storia dell’educazione sentimentale di una giovane istitutrice inglese, orfana e di umili origini, che ottiene alla fine, dopo molte peripezie, la felicità in amore unendosi all’ardente, impetuoso Edward Rochester, suo padrone; con questa si intreccia una precedente e tragica storia d’amore e follia che ha avuto per protagonisti Edward e Bertha, la donna strappata alla sua terra caraibica e relegata come pazza in una soffitta nella grande magione di Rochester: Thornfield Hall.

“Il popolo dell’autunno” di Ray Bradbury

Incredibile opera di Ray Bradbury, meno conosciuta rispetto alle sue più blasonate, “Il popolo dell’autunno” miscela elementi fantasy e horror con risultati davvero appassionanti.

Green Town, Illinois. Manca una settimana alla festa di Halloween, quando la sonnacchiosa cittadina viene sconvolta da un circo misterioso che sembra promettere l’avverarsi di tutti i desideri e l’eterna giovinezza. Saranno due amici tredicenni, James Nightshade e William Halloway, a sconfiggere le forze del Male e a riscattare le anime dell’intera comunità. Ma impareranno fin troppo presto a fare i conti con i propri incubi.

“Qui il sentiero si perde” di Antoinette Peské e Pierre Marty

Fra i libri che ti suggeriamo per queste fresche serate settembrine c’è anche “Qui il sentiero si perde”, una lettura avventurosa e magnetica.

Inoltrandosi fra le pagine di questo libro, ogni lettore ancora in grado di meravigliarsi vivrà alcune di quelle ore incantate.

Non importa se il nome dei due autori non gli dirà niente, perché grazie a loro verrà trascinato, insieme al misterioso protagonista – forse lo zar Alessandro I, il vincitore di Napoleone, che secondo una leggenda non sarebbe morto nel 1825, ma per altri quarant’anni avrebbe condotto una vita segreta di vagabondo, prima monaco, poi schiavo, cercatore d’oro, mendicante, discepolo di un Lama –, in un viaggio vertiginoso e senza fine.

Dall’Ucraina al Caucaso, dagli splendori di Samarcanda e di Bukhara alle tende dei nomadi kirghisi, dai deserti della Persia alle pianure innevate della Siberia: quel «Far East» che fu a lungo il territorio stesso dell’Avventura.

E come in ogni vero romanzo d’avventura, il lettore incontrerà la più straordinaria accozzaglia umana che si possa sognare: saltimbanchi, cacciatori di orsi, mercanti di pelli, ladri di cavalli, bari, assassini, zingari, ubriaconi, puttane, pellegrini, dervisci, sciamani – e naturalmente demoni.

“Mrs England” di Stacey Halls

Se ti piacciono le ambientazioni romantiche e i libri che raccontano i retroscena delle relazioni umane, “Mrs England” fa proprio al caso tuo in queste sere di settembre.

Riposta la graziosa divisa del Norland Institute, la prestigiosa scuola londinese di bambinaie qualificate in cui si è diplomata, e indossatigli abiti adatti a un faticoso viaggio in treno, in un giorno del 1904 Ruby May giunge nello Yorkshire per prendere servizio presso la famiglia di Mrs England.

Ha accettato l’incarico senza batter ciglio. Benché è la direttrice dell’istituto le abbia detto che nessuna famiglia è perfetta, gli England, con i loro bambini, la nursery separata dal resto della casa, una fabbrica tessile di proprietà e una grande dimora di campagna, le sono sembrati davvero la famiglia perfetta per una giovane bambinaia alle prime armi. Ad accoglierla nella fitta oscurità della notte è Charles England in persona.

“La strangera” di Marta Aidala

Terminiamo con un toccante romanzo d’esordio che ha il sapore delle scoperte più emozionanti e il profumo della natura incontaminata.

Prendere la propria vita e andare – per capire se stessa, trovare un futuro, non scendere più ma restare. Sono questi i motivi per cui, una mattina di maggio, Beatrice lascia Torino per trasferirsi tra le montagne.

Quelle montagne che, ne è certa, sono donne anche se spesso recano nomi maschili. Donne come lei, che appena arrivata al rifugio del Barba, un uomo burbero dal passato misterioso, si sente respinta, in quanto fumna e strangera.

Marta Aidala ha il coraggio di una voce limpida che lascia parlare i gesti e gli accadimenti, i rumori del bosco, gli odori, la luce di un cielo alto sopra le cime.

E sa raccontare nei dettagli più concreti una nuova epica, quella di una ragazza che va dietro alla propria libertà nonostante le esitazioni e le paure, una ragazza che cerca se stessa nei sentieri e tra gli uomini di montagna, in un mondo che sente suo anche se le vecchie tradizioni la guardano con diffidenza.

© Riproduzione Riservata