5 libri da leggere per capire cosa sta accadendo in Russia

Approfondire la questione della Russia, del governo di Putin e della libertà di pensiero ed espressione attraverso libri scritti da autrici e autori russi? Si può. Perché, nonostante i tentativi di frenarla, l’opposizione in Russia esiste, così come il desiderio di diffondere valori e ideali diversi, improntati alla pace e alla libertà.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Alexei Navalny durante la sua prigionia ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. In tanti si sono domandati in quali circostanze sia venuto a mancare il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin.

E fra misteri sul corpo, che sembra non trovarsi in obitorio, dubbi sul modo in cui il prigioniero era detenuto e informazioni che faticano a passare, torna pressante la questione di quanto il popolo russo sia libero di manifestare dissenso; di quanti appelli siano taciuti e di quante notizie non veniamo a conoscenza.

Di seguito, ti consigliamo 5 libri per approfondire la questione in Russia attraverso voci di autrici e autori che la abitano o l’hanno abitata.

I libri di Anna Politkovskaja costituiscono un’importante testimonianza di opposizione e di controinformazione in Russia.

La giornalista russa, assassinata nel 2006 nel giorno del compleanno di Putin, ha speso energia, inchiostro e voce per raccontare tutto ciò che nella vulgata veicolata dal presidente non passa.

«Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per rag­giungere il potere personale. Per questo dispone di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne ha voglia. Può distruggerci, se lo desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov’è per puro caso, è il dio e il re che dobbiamo temere e venerare.

La Russia ha già avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di sangue. In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho con un tipico čekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo tronfio sul tappeto rosso del Cremlino».