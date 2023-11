I gialli sono libri che nell’immaginario collettivo urlano estate e leggerezza. Con questo articolo vogliamo portarvi alla scoperta del rovescio della medaglia, con 5 titoli che per atmosfere e ambientazioni risultano perfetti per la stagione fredda.

5 gialli perfetti da leggere in autunno

Chi l’ha detto che sono le letture ideali solo in estate? Ecco 5 gialli perfetti da leggere in autunno.

“Il giorno dei morti” di Maurizio De Giovanni

Fra i gialli autunnali non poteva proprio mancare una delle indagini del Commissario Ricciardi che ha nel titolo proprio una delle festività più sentite del sud Italia protagonista della stagione autunnale.

Seduto con un cane a fargli compagnia, un bambino morto per caso. Un orfano, niente famiglia, niente amici. Una fossa comune. E invece qualcuno che si chiede perché, e come, e quando. Qualcuno che si mette a scavare in vite piccole, di cui non ci si cura, di cui non si sa niente. Qualcuno che non si rassegna all’urlo che non sente, al lamento che non riesce a trovare. Fino al giorno dei morti.

“Blues di mezzo autunno” di Santo Piazzese

Dei gialli che vi consigliamo per questo autunno, il libro di Piazzese è uno dei più particolari, con una storia dolceamara che si dipana fra il presente e i ricordi del protagonista.

Lorenzo La Marca, lo svagato detective dei gialli palermitani di Santo Piazzese, si trova ad Erice, ad un workshop del Centro Ettore Majorana. Mentre gironzola qui e là in cerca di riparo dalla inesorabilità del sole e dei colleghi, fa un incontro inatteso: l’amico dei primi anni di Biologia. Rizzitano, si chiamava, ed era sempre stato tanto capace di navigare tra uomini e donne quanto La Marca era impacciato.

La rievocazione inevitabile s’impunta su una zona della memoria evidentemente sensibile: l’isola della Spada dei Turchi.

E qui cambia la scena.

“In autunno cova la vendetta” di Philippe Georget

Ed ecco uno di quei gialli indimenticabili, piacevolissimo da leggere oltre che molto avvincente e curato nel dettaglio storico.

A Perpignan l’autunno è una stagione tumultuosa, contesa tra violente raffiche di vento e piogge torrenziali. Con un tempo così, nessun poliziotto dovrebbe avventurarsi all’esterno.

Tuttavia un pensionato pied-noir viene ritrovato morto nel suo appartamento, ucciso con una pallottola alla testa…

La sigla di un’organizzazione paramilitare lasciata nei pressi del cadavere, la distruzione qualche giorno più tardi di una controversa stele e la scoperta di un altro ex francese d’Algeria ammazzato al volante della propria macchina seminano il panico. Il luogotenente Sebag è incaricato ufficialmente delle indagini.

Finirà per rievocare dal passato le azioni di un misterioso commando negli ultimi mesi di polvere e sangue della guerra d’Algeria con gli orrori, le speranze, e i tradimenti di quei giorni tragici. Cinquant’anni dopo, è tempo di saldare i conti.

“La casa nella nebbia” di Robert Bryndza

Fra i gialli suggeriti per quest’autunno abbiamo voluto inserire anche un romanzo che, avvolto in nebbie misteriose, ammicca al genere thriller.

La professoressa di criminologia Kate Marshall è in gita con suo figlio, quando insieme fanno una scoperta scioccante: il corpo senza vita di un adolescente è rimasto impigliato sotto la superficie del bacino idrico di Shadow Sands.

L’ipotesi di un tragico annegamento non quadra, e quando Kate comincia a indagare si trova a fare i conti con un inquietante sospetto: la vittima potrebbe essere solo l’ultima di una serie di morti e scomparse legate alla brughiera. Nei dintorni di Shadow Sands, infatti, circolano strane voci a proposito di un sadico assassino che, come un fantasma, si nasconde nella nebbia, pronto a colpire.

“Hallowe’en party” di Agatha Christie

Infine, vi lasciamo con uno dei meravigliosi gialli di Agatha Christie, un’istituzione del genere. “Hallowe’en party” è misterioso e intrigante: un must-have per questo autunno se vi piace il genere.

A Woodleigh Common i ragazzi stanno festeggiando Halloween quando viene fatta una scoperta agghiacciante: la tredicenne Joyce è stata assassinata.

La giallista Ariadne Oliver, presente al party, si precipita dall’amico Poirot e lo convince a interessarsi del caso: Joyce, infatti, poco prima della morte, si era vantata di aver assistito a un omicidio, ma nessuno le aveva creduto. Possibile che invece la ragazza, conosciuta per essere una gran bugiarda, avesse detto la verità? E che il colpevole abbia deciso di chiuderle la bocca per sempre?

