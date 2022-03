10 maggio 1933, quando il nazismo mise al rogo la cultura

Vladimir Putin ha paragonato il boicottaggio di eventi culturali russi e di esponenti della cultura russa nei Paesi occidentali al rogo di libri da parte dei nazisti. “L’ultima volta – ha affermato il presidente russo durante un incontro con esponenti del mondo culturale – sono stati i nazisti in Germania, circa 90 anni fa, a condurre una tale campagna di distruzione della cultura indesiderabile. Ci ricordiamo bene delle immagini dei libri bruciati nelle piazze”. Ripercorriamo l’avvenimento storico a cui fa riferimento Putin nel suo discorso, in particolare il più celebre: il rogo di libri del 10 maggio 1933.

Il rogo di libri nella Berlino del 10 maggio 1933 non fu organizzato dal governo di Hitler, bensì dagli studenti tedeschi stessi, infervorati dalla propaganda del nazismo che stigmatizzava gli intellettuali in genere, e in particolar modo quelli ebrei o di sinistra. Gli studenti dell’Università di Berlino passarono settimane a compilare liste di scrittori e libri ‘non tedeschi’, perlustrarono poi biblioteche pubbliche e private alla ricerca dei volumi incriminati.