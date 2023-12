10 ebook in offerta da regalare a Natale

Share on Email

Vi siete ridotti all'ultimo minuto e non sapete cosa regalare a Natale? Gli ebook sono un'ottima soluzione: eccone 10 in offerta da non lasciarsi sfuggire.

Si acquistano con un click, sono più economici dei libri cartacei e hanno il vantaggio di poter essere letti dovunque con agilità e leggerezza.

Se poi sono in offerta, potete valutare di regalarne più di uno, o potete pensarli come pensierini per i vostri invitati al pranzo di Natale.

10 ebook in promozione da regalare a Natale

Gli ebook rappresentano un’ottima soluzione per un regalo last-minute. Scopriamo insieme quali sono i 10 ebook in offerta che è possibile regalare a Natale.

“Appunti sulla tua scomparsa improvvisa” di Alison Espach

Questo ebook ve lo consigliamo se il destinatario del vostro regalo ama i romanzi profondi, riflessivi, magari narrati in prima persona. “Appunti sulla tua scomparsa” è uno dei titoli che più ha stregato i lettori italiani quest’anno.

Da sempre, Sally, tredici anni, guarda alla sorella sedicenne Kathy con ammirazione, rispetto e infinito amore: Kathy è bellissima, elegante, dotata nel canto, ricercata dai compagni di scuola. Sally condivide con lei tutte le esperienze della loro adolescenza, e anche le confidenze sul primo amore di Kathy, Billy, star emergente della squadra di basket locale, che presto, per motivi diversi, diventa inesauribile fonte di struggimento anche per Sally.

Fino al tragico giorno dell’incidente in cui Kathy perde la vita: Billy e Sally sono ora destinati a essere uniti per sempre, la tragica, accidentale morte di Sally li coinvolge entrambi e sconvolge le esistenze di tutti i componenti delle loro tranquille famiglie americane.

“La lettera di Natale” di Karen Swan

Se invece siete alla ricerca di un ebook a tema natalizio che intrighi gli amanti del romance, ecco un titolo giusto per voi.

Durante le vacanze invernali Natasha è riuscita a godersi un po’ di meritato relax e ha trascorso delle giornate indimenticabili in famiglia. Persino la fiamma tra lei e suo marito Rob, dopo un periodo di crisi, sembra essersi timidamente riaccesa.

Ma il destino ha deciso di porre fine alla momentanea armonia: durante il viaggio di ritorno a casa, Natasha si accorge di aver perso il giocattolo preferito di sua figlia. E così, nel tentativo di consolare la piccola Mabel, pubblica un appello sui social: qualcuno per caso si è imbattuto in un’adorabile mucca di peluche smarrita? Inaspettatamente, una persona risponde al suo annuncio.

“Un grammo di felicità al giorno” di Siri Ostli

Volete regalare un ebook a una persona che ha bisogno di una ventata d’aria fresca e di buoni motivi per ricominciare a sperare? Questo romanzo è un gioiellino che il destinatario del vostro pensiero amerà di sicuro.

È mattina, e Fie non vede l’ora di ricevere il suo messaggio quotidiano. Poche righe che contengono un compito da svolgere per tornare a vivere davvero e rompere la monotonia di giornate sempre uguali. Da qualche settimana, infatti, segue un calendario dell’Avvento in cui a ogni casella corrispondono un consiglio, un obiettivo o una motivazione.

Non è certa di farcela, ma non ha nulla da perdere, e decide di accettare la sfida: solo così, in fondo, può mettersi in gioco davvero. A inventare questo stratagemma è stata sua sorella.

Sara sa bene che Fie ha bisogno di qualcuno che la sproni a uscire dal guscio in cui si è rinchiusa dopo essere stata lasciata dal marito e con un figlio che si allontana sempre di più. Seguendo le indicazioni contenute nei messaggi, piano piano, Fie vede la sua vita cambiare.

“Io sono l’abisso” di Donato Carrisi

Fra gli ebook in offerta in questi giorni ce n’è uno che alletterà gli amanti del thriller. L’autore, Donato Carrisi, è una garanzia.

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario.

E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto.

“La storia infinita” di Michael Ende

Questa è una storia che ha affascinato generazioni di lettori. Un romanzo che parla di tante cose, ma soprattutto dell’inestimabile valore che possiede la letteratura, capace di salvarci la vita. Scegliete questo ebook per chi ama i romanzi di formazione e fantasia e per chi, in generale, ama leggere.

Bastiano è un ragazzino goffo, grassoccio, soprattutto molto solo. E ha una grande passione: leggere.

In un giorno di pioggia, inseguito dai compagni che si fanno beffe di lui, si rifugia in una vecchia libreria dove trova un volume intitolato La storia infinita.

Il libraio non vuole venderlo, ma l’attrazione per quel libro è tale che Bastiano lo ruba e ci si immerge letteralmente, scoprendo che proprio lui non è solo spettatore delle meravigliose avventure che vi sono narrate, ma ne è anche protagonista, chiamato a salvare i destini del mondo incantato di Fantàsia, con le sue mitiche creature e le sue città sospese.

“Lezioni d’amore per un figlio” di Stefano Rossi

Se invece volete regalare un ebook a un genitore in preda al periodo adolescenziale dei figli, non possiamo che suggerirvi il saggio di Stefano Rossi, “Lezioni d’amore per un figlio”.

Un libro delicato e profondo per sopravvivere all’adolescenza e uscirne rafforzati.

Angosciati dalle nuove metriche del successo, i ragazzi sono più fragili che mai: se un tempo si confrontavano con lo spettro della colpa, oggi vivono quello dell’inadeguatezza, con conseguenze che talora lasciano sconcertati.

Stefano Rossi, uno dei maggiori esperti di infanzia e adolescenza in Italia, vi scorterà lungo i sentieri tortuosi di un’età difficile e disorientante. Le tappe di questo viaggio si tradurranno in 16 lezioni d’amore, perché possiate insegnare ai giovani l’arte più importante della loro esistenza: imparare a volersi bene

“Iniziò tutto a Natale” di Jenny Hale

Altro ebook a tema natalizio, “Iniziò tutto a Natale” sarà il regalo perfetto per chi adora i romance e i paesaggi innevati.

Holly McAdams adora trascorrere le vacanze di Natale nel piccolo chalet della sua famiglia tra le colline innevate, con la sua deliziosa porticina rossa e le luci colorate.

E quest’anno è pronta per lei una sorpresa molto speciale… Dopo aver affrontato una tempesta di neve per raggiungere il rifugio, Holly e sua nonna trovano ad aspettarle un affascinante sconosciuto. Joseph Barnes aveva affittato la casa la settimana precedente, ma è rimasto intrappolato lassù a causa del maltempo.

“Dante” di Alessandro Barbero

Per gli amanti di storia e letteratura, consigliamo l’ebook di Alessandro Barbero dedicato a Dante.

Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo.

Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d’un usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche.

L’ebook affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della vita di Dante, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un romanzo giallo è invitato a gareggiare con il detective per arrivare per proprio conto a una conclusione.

“Un Natale d’altri tempi” di Tilly Tennant

Questo ebook è tenero e romantico, adatto a tutti i lettori e le lettrici che non hanno mai smesso di sognare.

Le luci di Natale risplendono ovunque e un’allegra folla si riversa nelle strade alla ricerca di regali. Si prospetta un mese intenso per il piccolo negozio dell’usato di Dodie, inguaribile romantica con la passione per gli oggetti che hanno una storia da raccontare.

Nella sua bottega “Nontiscordardimé”, infatti, ogni articolo in vendita ha un passato che lo rende unico. E Dodie cerca di trasmettere ai clienti l’amore per quegli oggetti che hanno un’anima, un vissuto.

Sistemando l’allestimento dei cappotti, Dodie rimane sorpresa di trovare nelle tasche di una vecchia giacca una lettera mai aperta. Come è possibile che le sia sfuggita? Potrebbe non essere troppo tardi per recapitarla.

“L’angelo di neve” di Ragnar Jónasson

Terminiamo con un ebook perfetto se il destinatario o la destinataria del vostro regalo apprezza i gialli nordici.

Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord dell’Islanda, accessibile dal resto del paese solo attraverso un vecchio tunnel, è soffocata dalla morsa dell’inverno. La temperatura è ben al di sotto dello zero, il vento scuote le tegole, e la neve che cade incessante da giorni la fa sembrare un luogo incantato dove tutto può succedere.

Finché qualcosa di inaspettato succede davvero. Una giovane donna viene ritrovata in un giardino priva di sensi, in una pozza di sangue. Un vecchio scrittore muore nel teatro locale in seguito a una caduta.

