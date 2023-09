Scopri i suggerimenti per non perdere il piacere di leggere al rientro dalle vacanze. La routine lavorativa non deve essere più un problema

Siamo a settembre e per molti le vacanze sembrano già un lontano ricordo sbiadito.

Ma, non bisogna rinunciare al piacere della lettura , malgrado la routine lavorativa e scolastica hanno implacabilmente iniziato a erodere le ore da dedicare alla lettura dei libri.

Abbiamo realizzato una ricerca consultando diverse testate internazionali e siamo pronti a condividere alcuni stimoli che arrivano da parte degli esperti.

Leggere i libri ha implicazioni importantissime per migliorare il benessere individuale e i gruppo, proprio per questo è fondamentale non rinunciare.

Ecco i consigli per leggere anche dopo le vacanze

1. Con un buon bicchiere di vino o una tazza di tè è come stare in spiaggia.

Bisogna saper conservare dei momenti della giornata in cui godere del tempo in pieno relax come se si fosse ancora in spiaggia.

Si può sempre studiare un programma di “lettura parcellizzata”, al fine di tener vivo il fuoco della relazione tra un buon libro e la bottiglia.

E se avete problemi di forza di volontà, lasciate che siano Francis Scott Fitzgerald o Richard Yates a indirizzarvi sulla retta via.

*******************

2. Spegnete la tv.

Le serie televisive o i nostri programmi preferiti possono aspettare. Anzi, per molti oggi è possibile anche registrare o vedere in streaming quando si vuole ciò che si desidera dal piccolo schermo.

I libri non dimentichiamo sono assimilabili al consumo di una serie televisiva. Anzi, si può affermare chei libri sono “le serie tv della letteratura”.

Non dimentichiamo ancora che molti libri hanno dato vita a film, fiction e serie televisive di grande successo.

Pertanto, possiamo costruire un piano di lettura da integrare con ciò che si guarda in Tv.

*******************

3. Soppesate bene le vostre letture.

Se tenete al comodino di fianco al vostro letto, evitate di accumularci sopra una pila di “mattoni” da mille pagine che difficilmente riuscirete mai a leggere.

La scelta del libro deve essere sempre coerente con i propri interessi o come ci si sente in un determinato periodo.

Bisogna leggere, ma la lettura deve essere sempre un piacere.

*******************

Comprate un ereader con schermo illuminato. 4.

In questo modo non avrete più scuse per non portare sempre i vostri libri con voi.

Grazie alla tecnologia si può leggere anche quando l’illuminazione non è l’ideale.

Leggere elettronicamente, quando non si ha la possibilità di leggere un libro di carta, è un’opportunità e non uno svantaggio.

*******************

5. Coltivate l’interesse per la poesia.

Tenete sempre un piccolo volume di poesie in borsa e spargetene un po’ in quei… luoghi che visitate regolarmente nella giornata.

Dieci minuti con Salvatore Quasimodo , Giacomo Leopardi, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Alda Merini e se ne possono citare tantissimi, ci permettono di dare alla nostra giornata un pizzico di emozione anche quando si è fuori casa.

*******************

6. Alzatevi al canto del gallo…

In questo modo guadagnerete una mezz’ora tra il momento del risveglio e quello della colazione, l’ideale per dedicarsi alla lettura di racconti.

*******************

7. Imparate ad amate la vostra insonnia!

Quelle “ore piccole” tra le 3 e le 5 del mattino sono perfette per leggere, che si tratti di un romanzo rosa, un giallo o di qualcosa più in tono con le lunghe, oscure notti dell’anima ci danno l’opportunità di poter godere della lettura e di stimolare il sonno.

*******************

8. Provate con gli audiolibri.

Sono perfetti per i “multi-tasking”. Niente di meglio che portare a passeggio il cane con il lettore MP-3, impostato su una velocità dell’audio un po’ più alta di quella standard. Guidare in macchina o camminare per raggiungere il luogo del lavoro godendo dell’ascolto Din un buon romanzo.

Ma attenzione: ascoltare un audiolibro richiede un po’ più di tempo che leggere da soli.

*******************

9. Entrate a far parte di un gruppo di lettura.

Funziona soprattutto con quei libri che si fa fatica a finire, quando si ha bisogno di essere spronati.

Inoltra aiutare a trovare lo spirito di gruppo per stimolare la motivazione alla lettura.

*******************

10. Scegliete un libro che vi tenga incollati alla trama.

La suspence è amica del lettore. Che sia un libro ricco di capovolgimenti e colpi di scena come “L’amore bugiardo” di Gillian Flynn, o qualsiasi altro libro che incontra la vostra sensibilità, se siete abbastanza coinvolti tirerete dritto fino alla fine.

Saro Trovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

