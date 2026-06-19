Maturità 2026, ecco le tracce della seconda prova

Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio.

Dopo la prima prova scritta di ieri, oggi per i maturandi tocca affrontare la seconda prova di questo esame di Maturità 2026. Inizia dalle ore 8,30 la seconda prova scritta per i 527.747 studenti chiamati ad affrontare gli esami di Stato quest’anno (513.738 candidati interni e 14.099 esterni) riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

L’obiettivo di questa parte dell’esame di Maturità è di testare la preparazione in una delle discipline che caratterizzano di più l’indirizzo di studio scelto da ciascun studente: per il liceo scientifico le cosiddette “materie caratterizzanti” sono matematica e fisica, per il linguistico sono le lingue straniere e così via. Anche la durata varia a seconda dell’indirizzo.

Seconda prova Maturità 2026

La durata della prova varia per ogni indirizzo scolastico: può andare dalle 6 alle 8 ore, con alcuni indirizzi che possono svolgere le prove in più giorni in caso di prove pratiche o laboratoriali.

Liceo Classico

Alla seconda prova scritta degli esami di Maturità, al Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano.

l brano proposto è tratto dal I libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità. In questo passo l’autore affronta il tema della musica come fodnamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l’interpretazione del testo, l’analisi linguistica e stilistica, l’approfondimento e riflessioni personali.

Clicca qui per scoprire l’analisi dell’opera.

Liceo Scientifico

Tra gli 8 quesiti della prova di Matematica allo Scientifico (gli studenti ne dovranno scegliere 4) ci sono altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone. Verrebbe citato anche il gioco “Cover the spot”.

Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica.

Al liceo Scientifico, sarebbe presente anche un quesito (tra gli 8 proposti) sul terremoto del Friuli del 1976 nella traccia dei maturandi: sono passati 50 anni.

Tra le tracce di matematica della seconda prova della maturità 2026 viene citato Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 ‘Geometrie und Erfahrung’: “Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà”.

La frase di chiusura delle tracce è, invece, la seguente: “la matematica è il gioco più bello del mondo”: “Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno”. Richard J. Trudeau, Dots and lines, Kent State University Press, 1976.

Liceo Linguistico

I due testi proposti per la seconda prova scritto del Liceo Linguistico sono un brano letterario tratto da “On Beauty” della scrittrice britannica Zadie Smith; ed un testo informativo sugli OGM.

La struttura della prova al Linguistico prevede una traccia divisa in due parti principali basate su un testo di natura letteraria e uno di attualità o orientamento socio-economico. I candidati dovranno svolgere una prima parte di comprensione e interpretazione ed una seconda parte con una produzione scritta.

Articolo in aggiornamento