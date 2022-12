ICOTEA Hub, nasce il Polo universitario del sud-est Sicilia

Nasce il Polo universitario per l’orientamento e la formazione superiore dell’estremo sud Italia. E’ stato inaugurato il Polo Universitario ICOTEA Hub con sede a Modica (RG) per offrire una risposta formativa d’eccellenza ai giovani e non solo del Sud Est della Sicilia

.

Dopo Milano, Roma e Sassari, Tommaso e Luciana Barone, i due fondatori di ICOTEA hanno voluto a tutti i costi investire sul futuro della loro terra d’origine, offrendo al territorio del barocco italiano, fino ad adesso lontano dai grandi centri universitari, l’opportunità di avere una formazione completa e variegata di altissimo livello.

ICOTEA Hub, un’opportunità per lo sviluppo del Sud Est Sicilia

Un’iniziativa coraggiosa e di forte sostenibilità per il territorio, per l’economia e per il sociale. Molti giovani e le loro famiglie, avranno infatti la possibilità di avere un polo universitario completo vicino casa.

I ragazzi non saranno più costretti ad onerosi spostamenti per avere la formazione che meritano, potendo usufruire un’offerta formativa a 360° contraddistinta da 346 corsi didattici con ben 59 tematiche trattate, e che comprende corsi di formazione continua, master, corsi di specializzazione e laurea.

Un’opportunità anche per le numerose aziende territoriali che potranno avere l’opportunità di nuova linfa professionale di eccellenza utile al loro sviluppo e alla possibilità di poter competere con altre realtà nazionali e internazionali.

Un’opportunità in genere anche per lo sviluppo di tutto il sud est della Sicilia. Una zona che ha bisogno di giovani professionisti con alta formazione in grado di dare risposte alle esigenze di un economia sempre più connessa e globale.

Le aziende e il tessuto imprenditoriale del territorio adesso avranno la possibilità di giovani che possono formarsi sul territorio.

Un campus di oltre 7 mila metri quadri

Il polo universitario ICOTEA Hub è un vero e proprio Campus di ben 7000 mq dove vi sono numerose aule, l’aula magna, la sala riunioni dei professori, la biblioteca, ampi uffici, servizi e tutto quanto necessita per organizzare al meglio il lavoro, lo studio ed i progetti in essere ed in itinere.

Un Università a misura umana in linea con l’anima del territorio che fa dello stare bene e del rispetto di un santo stile di vita la proprio cultura. Una sede magica per la posizione perché situata nella perfetta sintesi di mare, campagna e patrimonio artistico culturale. Una scelta di vita per coloro che vogliono studiare puntando sulla qualità della vita.

L’ICOTEA Hub sarà quindi un luogo di aggregazione, di scambio, di crescita a livello accademico e personale, un ambiente dove potersi arricchire culturalmente e confrontarsi, come solo la conoscenza dell’altro insegna a fare.

Tommaso Barone, L’innovazione come standard

Per Tommaso Barone, fondatore e preside di ICOTEA, l’inaugurazione del nuovo Campus Universitario per il Sud Est della Sicilia, “rappresenta un momento storico e ‘una iniezione di fiducia’ verso il territorio e dell’intera Sicilia.”

“Un dovere verso il mondo giovanile e dei professionisti, che vogliono formarsi per affrontare le sfide che il futuro gli pone e restare al passo con i tempi, qualificandosi come professionisti preparati e di valore. Tutto questo grazie all’offerta di formazione ICOTEA che pone l’innovazione come standard e non come fine”.

Luciana Barone, “un impegno concreto per i giovani”

“L’ apertura di ICOTEA a Modica consentirà di mantenere quel rapporto privilegiato con il territorio e di intercettarne i bisogni vivendoci a contatto.” Afferma Luciana Barone, fondatrice e vera forza motrice di ICOTEA.

“Quell’idea che all’inizio, nel non tanto lontano ‘98, poteva sembrare un progetto ambizioso, oggi è sempre più realtà.”

Per Luciana Barone, dopo tanti anni di sacrifici per consolidare ICOTEA come una delle più importanti offerte formative italiane, “oggi essere in Sicilia, nella nostra terra d’origine, è un sogno che si avvera.”

“Possiamo sostenere tanti giovani siciliani che meritano una formazione adeguata senza dover lasciare il proprio territorio”

“Sostenere i giovani – continua Luciana Barone – significa sostenere il futuro. In estrema sintesi, siamo pronti a dare il nostro contributo alla nostra Regione che è la nostra casa e la nostra terra ”