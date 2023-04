“Wonder”, un film sul coraggio di essere diversi

Andrà in onda questa sera su Rai 1 "Wonder", l'emozionante pellicola tratta dall'omonimo libro di R.J. Palacio che racconta, attraverso la tematica della disabilità, una storia di coraggio e gentilezza adatta a tutta la famiglia.

Questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.30, andrà in onda “Wonder”, il bellissimo film tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio che racconta la vita di Auggie, un bambino affetto da disabilità che cerca di farsi strada nella società. Il libro è stato per 55 settimane nella classifica dei best seller del New York Times, e il film ha riscosso moltissimo successo, sia per il tema che tratta sia per l’ottima interpretazione degli attori, fra cui spiccano Julia Roberts e Owen Wilson.

“Wonder”, il coraggio di esercitare la gentilezza e la diversità

“Niente è lasciato al caso. Se non fosse così, l’universo ci avrebbe abbandonato completamente e questo l’universo non lo fa. Si occupa delle sue creazioni più fragili in modi che non possiamo vedere. L’universo si prende cura di tutte le sue creature”.

“Wonder” è un film del 2017 che vede protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Il personaggio principale è Auggie, un bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins che per questo ha subito più di venti interventi ed ha un’evidente malformazione cranio-facciale. Dopo anni trascorsi in casa, senza nemmeno andare a scuola per paura di essere giudicato e trattato male, Auggie fa il suo ingresso nella società iniziando ad andare a scuola.

Il percorso non è semplice: sono in tanti i compagni che lo deridono e si mostrano addirittura impauriti di fronte alla diversità del bambino, ma lui, supportato da genitori maturi e consapevoli, non si dà per vinto, ed esercitando la gentilezza riesce a farsi valere in un mondo in cui troppo spesso va avanti solo chi fa il prepotente.

L’ottimismo di Auggie non è una facciata, o uno stato d’animo di circostanza. La sua gentilezza nei confronti di se stesso e del prossimo deriva dalla sicurezza infusa dalla sua famiglia ma anche dalla consapevolezza della sua diversità che, nonostante rappresenti spesso un fardello, è ricchezza e bellezza.

Con “Wonder” ci commuoviamo, scopriamo una storia delicata e ricca di spunti di riflessione, che ci rende consapevoli di quanto peso conferiamo, inutilmente, alle apparenze, precludendoci la possibilità di scoprire la vera essenza delle cose e delle persone che ci circondano ogni giorno.

“Wonder”, il libro

Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, la sindrome di Treacher-Collins, si trova ad affrontare con coraggio il mondo della scuola, dopo anni di protezione da parte della sua famiglia. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi sarà suo amico?

Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l’anno scolastico che finirà in modo trionfante, grazie alla gentilezza con la quale si confronta con le persone intorno a sé. Un bellissimo libro per ragazzi e per adulti che affronta con delicatezza il tema della disabilità. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni.

Essere gentili

A proposito della gentilezza e del coraggio di essere se stessi, R.J. Palacio, autrice di “Wonder”, ha così parlato in un’intervista ad Huffington Post: