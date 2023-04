Twilight, arriva la serie tv ispirata ai romanzi di Stephenie Meyer

La notizia è rimbalzata su diverse testate giornalistiche qualche ora fa: Twilight, la saga da numeri record di Stephenie Meyer, diventerà una serie tv!

La serie tv

Non sono molti i dettagli trapelati al momento, ma pare che Twilight diventerà presto una serie tv. A quindici anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, la saga di Stephenie Meyer potrebbe presto tornare ad emozionare i fan.

L’appassionante storia di Edward Cullen, affascinante e misterioso vampiro, e Bella Swan, dolce ed introversa ragazza di provincia, aveva riscosso un successo incredibile sia alla pubblicazione dei libri, sia all’uscita delle pellicole con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart, con 3,4 miliardi di dollari al box office.

Diverse fonti affermano che adesso sia in produzione una serie tv che ripercorre la storia di Twilight dal principio sino all’ultimo capitolo, “Breaking dawn”. Non si sa molto sui dettagli che riguardano la data di uscita e gli attori protagonisti. L’Hollywood Reporter ha annunciato che i lavori sarebbero già cominciati e che Stephenie Mayer, autrice della saga, sarebbe coinvolta nel progetto. Quanto alla piattaforma dove sarà possibile guardare Twilight, non ci sono ancora notizie certe. Non ci resta che aspettare!

Twilight, i libri

“Twilight“, il primo capitolo della saga

Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d’America. È il primo giorno nella nuova scuola e, quando incontra Edward Cullen, la sua vita prende una piega inaspettata e pericolosa. Con la pelle diafana, i capelli di bronzo, i denti luccicanti, gli occhi color oro, Edward è algido e impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale.

Tra i due nasce un’amicizia dapprima sospettosa, poi più intima, che presto si trasforma in un’attrazione travolgente. Finora Edward è riuscito a tenere nascosto il suo segreto, ma Bella è intenzionata a scoprirlo. Quello che ancora non sa è che più gli si avvicina maggiori sono i rischi per lei e per chi le sta accanto… Mentre nella vicina riserva indiana riprendono a circolare inquietanti leggende, un dubbio si fa strada nella mente di Bella. Il sogno romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà l’incubo che popola le sue notti.

“New Moon“, il secondo capitolo di Twilight

Per Isabella Swan soltanto una cosa è più importante della sua vita: Edward Cullen. Ma essere innamorati di un vampiro è molto pericoloso, più di quanto Bella immagini. Ora che il loro amore proibito rappresenta una minaccia per tutto quello che hanno di più caro e vicino, si accorgono entrambi che anche un piccolo incidente domestico può mettere in crisi la loro tranquillità… Del resto vivere uno senza l’altra è semplicemente impensabile. Allora perchè Edward all’improvviso lascia Bella?

“Eclipse“, il terzo capitolo di Twilight

Mentre Seattle è funestata da una serie di strani omicidi e una vampira malvagia continua a darle la caccia, Bella Swan si trova ancora una volta in serio pericolo.

È arrivato per lei il momento delle decisioni e dei sacrifici: basterà il fidanzato Edward a farle dimenticare il migliore amico Jacob? Troverà il coraggio necessario a diventare una Cullen? Obbligata a scegliere fra l’amore e l’amicizia, è consapevole che la sua decisione rischia di riaccendere la millenaria lotta fra vampiri e licantropi. Nel frattempo l’esame di maturità è alle porte e per Bella il momento della verità si avvicina…

“Breaking dawn“, il capitolo finale di Twilight

Per Bella Swan essere innamorata di un vampiro è allo stesso tempo un sogno a occhi aperti e il peggiore degli incubi, un intreccio di sensazioni che si alternano e le lacerano l’anima.

La passione per Edward Cullen la spinge verso un destino soprannaturale, mentre il profondo legame con Jacob Black la riporta invece indietro, nel mondo terreno. Bella ha alle spalle un anno difficile, pieno di perdite, di conflitti, di tentazioni contraddittorie. Ora è al bivio decisivo: entrare nello sconosciuto mondo degli immortali, o continuare a condurre un’esistenza umana.