La Musica che unisce (Raiuno), gli artisti italiani contro il Coronavirus

Tutto pronto per la serata Musica che unisce di martedì 31 marzo, in onda dalle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1. La trasmissione andrà in onda senza interruzioni pubblicitarie e con la voce narrante di Vincenzo Mollica, e in simulcast su RaiRadio2. La conduzione è affidata a Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Un grande show per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il coronavirus.