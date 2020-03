“Freud”, la nuova serie Tv firmata Netflix

Sigmund Freud è l’inedito protagonista di una serie Tv in onda su Netflix. Un crime thriller creato da Marvin Kren, Benjamin Hessler e Stefan Brunner. Il primo è anche sceneggiatore e regista degli 8 episodi della nuova serie Tv firmata Netflix, dal titolo Freud.

Sigmund Freud è uno dei nomi più importanti della psicologia mondiale nonché fondatore della psicoanalisi. Rientrava, fino ad ora, nel novero di quei personaggi, affascinanti e controversi, che ancora non aveva avuto una serie tv dedicata. Lo hanno fatto Netflix, l’emittente austriaca ORF e Bavaria Fiction.

Freud, la trama

Nel 1886 Vienna, le teorie rivoluzionarie del giovane Sigmund Freud (Robert Finster) affrontano una forte opposizione e guadagnano l’interesse del famoso medium psichico Fleur Salomé (Ella Rumpf) e di Alfred Kiss (Georg Friedrich), veterano di guerra e ufficiale di polizia. Con loro al suo fianco, Freud si ritrova presto nel mezzo di una cospirazione omicida che ha tenuto l’Austria in sospeso.

Il cast

Tra gli altri interpreti troviamo Christoph Krutzler, Mercedes Müller, Rainer Bock, Philipp Hochmair, Anja Kling, Heinz Trixner, Lukas Miko, Aaron Friesz, Brigitte Kren, Martin Zauner, Johannes Krisch e Mathias Stein. La prima mondiale della serie si è tenuta giovedì 20 febbraio ai Berlinale Series 2020, mentre debutterà da lunedì 23 marzo 2020 su Netflix.

Freud, una serie di successo

“Freud” sarà sicuramente una serie di successo come “Mindhunter” e “The Alienist”. Si evince un intreccio narrativo legato alla psicologia analizzata e spiegata dallo stesso Sigmund. Queste le parole degli sceneggiatori:

“Vogliamo mostrare un Freud inedito e mai visto prima: un uomo in cerca di riconoscimento, intrappolato tra due donne, tra ragione e istinto. La sua psicoanalisi e il concetto di Es, ego e super-ego non sono stati creati dal nulla: sono basati sulle esperienze di un genio travagliato che ha sperimentato tutti gli aspetti dell’umanità”.

Il regista Marvin Kren è famoso per aver diretto la serie tv “4 Blocks”, trasmessa dal 2017 al 2018 e che racconta la storia di Ali “Toni” Hamad, libanese che vive in Germania da 26 anni con la sua famiglia. Il protagonista è il capo di un clan familiare e vuole ritirarsi dal suo ruolo per condurre una vita senza criminalità.

Il trailer

