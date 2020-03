Babylon Berlin, la terza stagione su Sky Atlantic e Now Tv

Debutta il 1° Aprile su Sky la terza stagione di Babylon Berlin, la serie Sky Original ambientata nella Germania a cavallo fra Anni ’20 e ’30, al crepuscolo della Repubblica di Weimar. Protagonisti anche dei nuovi episodi Volker Bruch (Generation War, The reader – A voce alta) e Liv Lisa Fries (The Wave, Counterpart) nei panni del detective Gereon Rath e di Charlotte Ritter, che indagano su un misterioso omicidio in una Berlino che viveva di contraddizioni.

Tetra e ricchissima, misera e sfavillante allo stesso tempo, la società della capitale tedesca era la più avanzata e progressista dell’epoca, ma era minacciata dalle prime avvisaglie di un crescente estremismo e di una crisi economica che sarebbero entrati presto nei libri di storia. La nuova stagione debutterà mercoledì 1° aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, mentre le prime due sono disponibili on demand (su Sky e NOW TV).

Babylon Berlin, tratta dal bestseller di Volker Kutscher

Babylon Berlin è la serie più ambiziosa e fortunata delle produzioni televisive tedesche, nata dalla collaborazione fra Sky Deutschland e Beta Film. La terza stagione adatta il bestseller di Volker Kutscher La morte non fa rumore, edito da Feltrinelli, secondo volume della saga sull’ispettore Gereon Rath.

Babylon Berlin, la trama

Ispettore capo della squadra omicidi, Gereon Rath è un uomo serio, dedito al lavoro, con delle sfaccettature imprevedibili e un’inaspettata passione per il ballo. Charlotte Ritter viene da una famiglia proletaria, è determinata e coraggiosa, disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi.

Nel 1929 Berlino è una città in pieno fermento. La Repubblica di Weimar si sta indebolendo sotto il peso dell’inflazione e della speculazione. La vita della città è divisa in due: da una parte la povertà dilagante, la fame, la paura; dall’altra lo sfarzo, le feste, il sesso, il lusso. La cultura si evolve, la creatività esplode sullo sfondo grigio della città e vengono prodotti per la prima volta film sonori.

Uno fra questi vede come protagonista Betty Winter, che viene tragicamente uccisa a causa della caduta di uno dei riflettori di scena. Ad investigare sarà proprio Gereon Rath, con l’aiuto di Charlotte. Dietro quello che poteva sembrare un semplice incidente si inizia a intravedere qualcosa di molto più grande, pericoloso, sporco. E quello della misteriosa morte della giovane attrice non sarà l’unico caso su cui indagare.

Babylon Berlin con Volker Bruch e Liv Lisa Fries

Gli attori protagonisti di Babylon Berlin sono Volker Bruch, che nella serie è il tormentato ispettore di polizia Gereon Rath, e Liv Lisa Fries , cioè l’astuta e determinata Charlotte Ritter. Nel cast figurano anche Lars Eidinger (Sils Maria,Personal Shopper), Leonie Benesch (The Crown, Counterpart), Benno Fürmann (La setta dei dannati, Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia), Mišel Matičević (Lost Killers), Hannah Herzsprung (The Reader – A voce alta), Karl Markovics (Grand Budapest Hotel, La vita nascosta – Hidden Life) e Christian Friedel (Il nastro bianco).

Regia di Henk Handloegten (Learning to Lie, An Old Maid), Achim von Borries (4 Days in May, Alone in Berlin) e Tom Tykwer (Lola Corre, Profumo, Cloud Atlas).

