“Tutto quello che un uomo” di Sergio Cammariere, la canzone che celebra il vero amore

Buon compleanno a Sergio Cammariere, che il 15 novembre compie 63 anni e che ci ha regalato una bellissima canzone d’amore: “Tutto quello che un uomo“.

Con questo emozionante brano, il cugino di Rino Gaetano ha ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui Premio della Critica e il Premio Volare per la migliore musica al Festival di Sanremo del 2003, classificandosi terzo in classifica.

Ci sono tante canzoni d’amore. Forse tante quante i tipi di amore che esistono al mondo, che sono parecchi.

C’è chi ama i propri cari; chi di amore fraterno i propri amici; chi i propri figli. C’è l’amore che arriva in tarda età, quella forma di assoluta tenerezza che invade il cuore di chi cerca compagnia e anime affini. C’è il primo amore, che rapisce e spesso distrugge. C’è il colpo di fulmine, che brucia prima nel corpo che nella mente.

E poi c’è l’amore cantato in “Tutto quello che un uomo”. In questi versi, accompagnati da una musica magistralmente emozionante, Sergio Cammariere celebra l’amore che, quando arriva, stravolge tutti i piani, cambiando il nostro mondo e noi stessi.

D’un tratto, accade che nulla ha più senso senza la persona amata al nostro fianco. Astro centrale del nostro firmamento, non riusciamo più a fare a meno della sua presenza, che ci scalda il cuore ma che, in senso molto più profondo, conferisce verità al reale:

Se non fosse per te cosa avrebbe un senso Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero Se non fosse per te come immaginare Una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo

Se non fosse per te sarei niente, lo sai

Perché senza te io non vivo

E mi manca il respiro se tu te ne vai

Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo

D’improvviso la malinconia se ne va

Dai pensieri miei cade un velo

E ritrovo con te l’unica verità

Solamente tu sai, anche senza parole

Dirmi quello che voglio sentire da te

Io non ti lascerò fino a quando vivrò

Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò

Una pioggia di stelle ora brilla nell’aria

Ed il mondo mi appare per quello che è

Un oceano da attraversare

Per un cuore di donna o la spada di un re

Perché senza te io non vivo

E mi manca il respiro se tu te ne vai

Solamente tu sai, anche senza parole

Dirmi quello che voglio sentire da te

C’è un tempo per l’amore che spiegarti non so

Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò

Tu sarai la regina dei miei desideri

L’orizzonte costante di questa realtà

Tu che sei per me, come vedi



Tutto quello che un uomo sognare potrà

Tutto quello che un uomo sognare potrà.