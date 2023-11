“Tra me e te” di Jovanotti, la canzone da dedicare a chi dà senso alla nostra vita

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

"Tra me e te" è una di quelle canzoni che, ascoltate una volta, ti rimangono dentro e ti risuonano nelle orecchie e nel cuore, riscaldandoti.

Anche se non capiamo che direzione prenderà la nostra vita, è bello sapere che l’amore le dà un senso. “Tra me e te” è la profonda canzone di Jovanotti da dedicare a chi si ama nonostante tutto.

Qualcosa che dà senso alla nostra vita

“È tutto sempre in movimento

Nessuno sa dove va il vento

Ma è bello sapere che c’è

Qualcosa che ha senso tra me e te

Qualcosa di immenso tra me e te”.

Emoziona tantissimo “Tra me e te”. Merito di parole piene di significato calate su una melodia che rassicura e abbraccia con tenerezza. La tenerezza di cui abbiamo bisogno per andare avanti nei giorni in cui nulla sembra avere senso.

Perché “nessuno sa dove va il vento”: il nostro destino è incerto e talvolta spaventoso.

Immersi in questa insicurezza, nella precarietà cantata dai più grandi poeti, temuta e pensata da ciascuno di noi, l’amore è l’unica certezza: ciò che dà un senso alle trame ancora indefinite dell’esistenza.

“Tra me e te” di Jovanotti

La pioggia che riga il vetro

La stanza dove mi chiedo

Se un giorno la nostra storia

Ci rivelerà una trama Che esiste ma non la vedo

È musica improvvisata

Ognuno con il suo strumento

Ci mette dentro la sua vita È tutto sempre in movimento

Nessuno sa dove va il vento

Ma è bello sapere che c’è

Qualcosa che ha senso tra me e te

Qualcosa di immenso tra me e te E scusami se a volte scappo

Se vado in cerca di uno strappo

Ma è solo il cielo che mi opprime

E vado in cerca di altre rime Ché cuore e amore non mi basta

Eppure sono due parole

Che stanno bene anche da sole

E non si esauriranno mai E fammi bere i tuoi capelli

E rendi i giorni miei più belli

E insegnami tre accordi nuovi

Gli stessi che sappiamo già È tutto sempre in movimento

Nessuno sa dove va il vento

Ma è bello sapere che c’è

Qualcosa che ha senso tra me e te

Qualcosa di immenso tra me e te Il tempo passa, il tempo arriva

C’è chi si tuffa e chi resta a riva

Chi segue il flusso, chi lo risale

Il tempo esiste ma non è reale

Solo il dolore lo è

E questo amore immenso tra me e te

E questo amore immenso tra me e te È tutto sempre in movimento

Nessuno sa dove va il vento

Ma è bello sapere che c’è

Qualcosa che ha senso tra me e te

Qualcosa di immenso tra me e te.

Chi è Jovanotti

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini (Roma, 27 settembre 1966), è un cantautore, rapper e disc jockey italiano. Jovanotti diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto, si discosta ben presto dalla commistione di hip hop dei primi successi, avvicinandosi gradualmente al modello della world music (sempre interpretata in chiave hip hop e funky).

All’evoluzione musicale corrisponde un mutare dei testi dei suoi brani, che, nel corso degli anni, tendono a toccare temi sempre più personali, più tipici dello stile cantautorale italiano, riuscendo a unire hip-hop, funky e cantautorato in uno stile tutto suo.

Jovanotti si è distinto anche per il suo impegno sociale e politico. Pacifista attivo, ha frequentemente collaborato con associazioni come Emergency, Amnesty International, Lega anti vivisezione, Nigrizia e DATA, ha contribuito alle manifestazioni in favore della cancellazione del debito negli anni novanta e successivamente ai movimenti Niente scuse e Make Poverty History, partecipando al Live 8.

Negli anni ottanta ha avuto una relazione con Valeria Marini, conosciuta in un locale in Sardegna dove lui faceva il deejay, come affermato dall’ex soubrette del Bagaglino.

Successivamente, è stato legato a Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano nonché sua partner nel videoclip de “La mia moto”.

Il 6 settembre 2008 ha sposato a Cortona, nella chiesa di Santa Maria Nuova, la fidanzata Francesca Valiani (conosciuta nel 1994 tramite la sorella Anna, di cui era amica), con la quale viveva da parecchi anni.

I due hanno una figlia, Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 a Forlì, città dove Jovanotti ha vissuto per diversi anni: Teresa Lucia, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone “Per te”, nel 2020 ha combattuto con successo una lunga battaglia con il linfoma di Hodgkin.

© Riproduzione Riservata