Tormentoni estivi, le 10 canzoni colonna sonora dell’estate 2023

In un post di qualche giorno fa, vi abbiamo chiesto quali sono le canzoni che faranno da colonna sonora alla vostra estate. Avete risposto in tanti, e i titoli che avete indicato sono già degli autentici tormentoni della stagione. Scopriamo insieme le 10 canzoni più citate come colonna sonora di quest’estate!

Le 10 canzoni colonna sonora dell’estate 2023

1. “Italodisco” dei The Kolors

Non ci sono dubbi: è stata la canzone più citata fra i vostri numerosi commenti al post in cui vi abbiamo chiesto quale sia la colonna sonora della vostra estate. “Italodisco” dei The Kolors è già un tormentone ed ha conquistato tanti di voi col suo sound particolare, che richiama direttamente la musica del passato.

Con questo brano, infatti, i The Kolors hanno reso omaggio al genere più in voga negli anni ’80 in Italia: l’italodisco da cui nasce anche il titolo della canzone.

2. “Mon amour” di Annalisa

Fra le canzoni più gettonate nei vostri commenti c’è anche “Mon amour” di Annalisa che, sin da quando è uscita, ha riscosso un successo incredibile. Riconoscibile e cantata soprattutto a partire dall’ormai iconico ritornello “ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”, la canzone di Annalisa colonna sonora di quest’estate racconta del momento critico in cui ci si ritrova soli dopo la fine di una relazione e si cerca di ricominciare daccapo.

Non è semplice, e Annalisa l’ha saputo raccontare con una canzone leggera ed orecchiabile:

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”.

3. “Pazza musica” di Elodie e Marco Mengoni

Anche “Pazza musica” di Elodie e Marco Mengoni è una delle canzoni che ritenete perfette per la colonna sonora di quest’estate. Il brano costituisce un inno alla leggerezza, al lasciarsi andare per ritrovare la gioia delle piccole cose quotidiane, che troppo spesso dimentichiamo di assaporare con spontaneità.

4. “Destinazione mare” di Tiziano Ferro

La canzone elettro dance di Tiziano Ferro, “Destinazione mare”, è un altro dei titoli a cui avete pensato per quest’estate. Fresca ed altrettanto significativa, “Destinazione mare” è stata raccontata dallo stesso interprete come un nuovo inizio:

“Questo singolo è un inno alla vita nuova. Una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano insieme al loro team ITACA vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”.

5. “Ci pensiamo domani” di Angelina Mango

Inequivocabile il senso di “Ci pensiamo domani”, la canzone che ha lanciato Angelina Mango nel mondo della musica con un bel successo. La figlia del celebre cantante ci regala una canzone che trasuda estate anche e soprattutto per il messaggio che manda: non sempre è utile preoccuparsi e pensare troppo.

A volte è molto più salutare fermarsi, staccare la spina ai troppi pensieri e godersi il tempo, i luoghi e le persone che ci circondano: “pensarci domani”, insomma.

6. “Estate” dei Negramaro

Potremmo considerarla un “classico” fra i tormentoni dell’estate degli ultimi anni. “Estate” dei Negramaro descrive quella sensazione di pericoloso equilibrio che si stabilisce quando il cuore vorrebbe lanciarsi in una nuova avventura ma la testa ci dice che stiamo bene dove e come siamo.

Fare pace coi sentimenti e, soprattutto, con la paura di essere feriti, non è semplice. Ma alla fine, almeno nella hit estiva dei Negramaro, la paura svanisce lasciando spazio alla voglia di sentirsi liberi, di lasciarsi finalmente andare alle emozioni senza riserve.

7. “Vamos a la playa” di Righeira

E a proposito di Italodisco, arriviamo ad uno dei classici tormentoni dell’estate, che in molti avete citato nel nostro post. “Vamos a la playa” non ha bisogno di presentazioni. La conoscono grandi e piccini e resta uno dei classici intramontabili della bella stagione che, seppur con ritmi leggeri e danzerecci, nasconde significati importanti e riferimenti alla guerra fredda e alla minaccia post-atomica.

8. “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain

In molti, poi, avete citato come canzone perfetta per l’estate quella nata dalla collaborazione fra Achille Lauro e Rose Villain. “Fragole” nasce dall’idea di ribaltare il concetto di frutto proibito. Non è più la mela, ma la fragola, che diventa protagonista di un sensuale dialogo a due voci.

9. “Occhiali da sole” di Diodato

“Occhiali da sole” non è esattamente una canzone leggera, una hit dell’estate tradizionale. Dietro all’oggetto che più di tutti rimanda alla bella stagione e alla spensieratezza, si cela un messaggio importante, per una canzone che parla di realtà e apparenze, dello scontro tra le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci circondano, vicine o lontane che siano.

10. “Un briciolo di allegria” di Mina e Blanco

Infine, alcuni di voi hanno riconosciuto in “Un briciolo di allegria” la canzone tormentone di quest’estate. Non è la prima volta che Mina collabora con altri influenti artisti, ultimamente. In questo brano gli interpreti raccontano un momento magico che accomuna due persone che si ritrovano e, ritrovandosi, prendono coscienza di se stessi e del loro percorso.

