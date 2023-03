Top Gun: Maverik, le curiosità sul film candidato agli Oscar

Si avvicina sempre di più la famosissima notte degli Oscar e la curiosità sui vincitori si fa sempre più palpabile. Secondo alcuni dati, “Top Gun: Maverik”, tra i candidati all’Oscar per il miglior film, è il film più visto in streaming e, per questo motivo scopriamo alcune curiosità su una pellicola che ha fatto parlare moltissimo di sé.

Top Gun: Maverik è stato considerato migliore del primo film

Moltissime recensioni e critiche hanno definito “Top Gun: Maverik” come un film nettamente superiore e migliore del Prequel storico del 1986. Tra le tante motivazioni che hanno reso il sequel un lungometraggio così ben fatto, c’è sicuramente la questione del budget avuto a disposizione per realizzare un film ricco di colpi di scena. Infatti, se l’originale Top Gun aveva un minuscolo budget di 15 milioni di dollari, il sequel aveva più di 100 milioni di dollari in più con cui lavorare, avendo ricevuto un budget di produzione di 170 milioni di dollari (via The Numbers). Grazie al budget esponenzialmente più elevato, Maverick ha potuto realizzare una gamma più ampia di imprese rispetto all’originale. Fortunatamente, i registi hanno fatto buon uso delle loro risorse, utilizzando il denaro extra per realizzare riprese impressionanti piuttosto che riversare il budget in CGI o reclutare altri grandi attori per apparire in ruoli minori.

Top Gun ha dalla sua parte qualcosa che la maggior parte dei film non ha: la nostalgia. Era scontato, prima ancora che il film uscisse, che molte persone che avevano visto il film originale durante la loro infanzia sarebbero tornate al cinema per il sequel. Ciò che non era scontato, invece, era la nuova generazione di fan che il secondo film ha attirato.

Tom Cruise non voleva fare il film

Per anni Tom Cruise ha rifiutato l’idea di realizzare un sequel di Top Gun. Durante un’intervista del 1990 a Playboy, Cruise affermò che un sequel sarebbe stato “irresponsabile”, sostenendo che si trattava di “una corsa al parco divertimenti” e non di una rappresentazione reale della Marina. In effetti, la principale critica mossa a Top Gun fu quella di aver “romanzato” l’esperienza della Marina. La Marina ha persino allestito stand di reclutamento durante la proiezione del film nei cinema e il libro del 2004 “Operation Hollywood: How the Pentagon Shapes and Censors Movies” di Robb David ha affermato che i tassi di reclutamento della Marina sono aumentati del 500% dopo la prima del film. Considerando tutto questo, l’esitazione di Cruise nel realizzare un sequel poteva sembrare ragionevole.

A Glen Powell inizialmente non piaceva il suo ruolo

Glen Powell aveva una filmografia impressionante prima di Top Gun: Maverick, ma il film lo ha reso una delle stelle emergenti del 2022. L’interpretazione dell’attore ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, e molti lo considerano più memorabile dell’altro protagonista del film, Miles Teller. Tuttavia, Powell non è sempre stato sicuro del ruolo che avrebbe interpretato.

In recenti interviste per la promozione del suo nuovo film a tema simile, Devotion, Powell ha dichiarato di non gradire il suo personaggio in Maverick. In una conversazione con GQ, Powell ha dichiarato di aver inizialmente visto il suo personaggio, Hangman, come un “Draco Malfoy della Marina”. Fortunatamente, ha accettato il ruolo e ha lavorato duramente per renderlo più strutturato e piacevole.

Quasi tutti gli attori, durante l’addestramento, sono stati male

È stato Tom Cruise a rendere l’esperienza di Top Gun: Maverick il più reale possibile. L’attore, notoriamente esigente, ha organizzato un campo di addestramento per aiutare gli attori ad abituarsi a maneggiare veri jet. Logicamente, alcuni attori erano meglio equipaggiati per gestire le forze G (di gravità), e il produttore Jerry Bruckheimer lo ha confermato. Bruckheimer ha poi affermato che solo Cruise e Monica Barbaro hanno resistito all’intenso campo di addestramento senza vomitare. Non è un caso che Cruise sia famoso per il suo impegno verso l’autenticità.

A Kelly McGillis e Meg Ryan non è stato chiesto di apparire

Kelly McGillis interpretava l’interesse amoroso di Tom Cruise nel film originale Top Gun. Il suo personaggio è stato fondamentale per la storia e il successo del film, in quanto la storia d’amore aveva un ruolo importante nella trama di Top Gun. Tuttavia, alla McGillis non è stato chiesto di tornare per Maverick, e il regista Joseph Kosinski ha confermato a Insider che non è mai stata presa in considerazione perché non voleva “che ogni trama fosse sempre rivolta al passato”. Durante la stessa intervista, Kosinski ha confermato che anche Meg Ryan, che interpretava la moglie di Goose nel film originale del 1986, non è stata presa in considerazione. È un peccato perché questi due personaggi erano parti importanti di Top Gun, e il sequel li tratta come quasi inesistenti.

Il P-51 visto negli ultimi minuti è l’auto di Tom Cruise.

Secondo quanto leggiamo su Fortune.com, negli ultimi minuti del film, Maverick e la sua amata Penny salgono su un P-51 Mustang della Seconda Guerra Mondiale prima di volare verso il tramonto. Secondo Forbes, si tratta di uno degli aerei privati di Tom Cruise.

La scena in cui l’eroe si mette alla guida o si allontana con la sua amata alla fine del film si è ripetuta più volte a Hollywood, ma Top Gun: Maverick fa le cose in modo diverso, mettendo gli amanti su un jet. Avendo un brevetto di volo, è comprensibile che Cruise non potesse lasciare il set senza aver toccato i cieli. Gli altri jet da combattimento sono stati pilotati da veri piloti dell’esercito.

Stella Grillo