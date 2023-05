Tina Turner, addio alla regina del Rock and Roll

È di poche ore fa l’annuncio del suo portavoce: Tina Turner si è spenta, dopo un lungo periodo di malattia, all’età di 83 anni. Oggi il mondo perde una delle sue icone musicali più importanti, una donna coraggiosa che con la sua caparbia e forza di volontà è riuscita a scalare le classifiche.

Il portavoce di Tina Turner ha annunciato la scomparsa della star mondiale con un breve comunicato:

La stella della musica, statunitense ma naturalizzata svizzera, si è spenta nel pomeriggio nella sua dimora di Küsnacht vicino a Zurigo, circondata dall’affetto dei suoi cari, in particolare del marito Erwin Bach, a cui la donna era legata da più di vent’anni.

Da “Proud Mary” a “I don’t wanna lose you”, da “Steamy windows” a “Simply the best”: non dimenticheremo facilmente i successi di Tina Turner!

Nata a Brownsville, nello stato del Tennessee, il 26 novembre del 1939, colei che conosciamo come Tina Turner al secolo è nota come Anna Mae Bullock. La passione per la musica è atavica, tanto che sin da piccola, Anna investe larga parte della sua giornata nel canto: già dall’età di dieci anni, infatti, la giovane canta nel coro della chiesa di cui il padre è pastore, ammaliando i fedeli che accorrono alle funzioni.

La vita di Anna cambia radicalmente nel momento in cui i genitori divorziano e lei, insieme alla sorella, si trasferisce a Saint Louis. Qui, il percorso di Anna prende una svolta inaspettata grazie al fatidico incontro con Ike Turner, dal cui sodalizio – sentimentale e musicale – prenderà corpo il progetto di Tina Turner.

All’inizio, i due producono singoli insieme. I primi successi sono firmati da Anna con lo pseudonimo di Little Ann. Nel 1964, invece, La donna pubblica il suo primo singolo da solista usando lo pseudonimo che la renderà celebre in tutto il mondo: Tina Turner. Da allora, la carriera decolla e non vede mai un arresto. Ascolti su ascolti, premi su premi, Tina Turner diventa una delle più grandi icone della musica mondiale.

You’re simply the best

Better than all the rest

Better than anyone

Anyone I’ve ever met

Ooh, I’m stuck on your heart

I hang on every word you say

Don’t tear us apart, no, no, no

Baby, I would rather be dead

Each time you leave me, I start losing control

You’re walking away with my heart and my soul

I can feel you even when I’m alone

Oh baby, don’t let go!