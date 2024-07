Scopri "The Decameron", la serie Netflix che si ispira all'opera di Boccaccio ma rivisitata in chiave moderna, offrendo spunti di riflessione sulle esperienze recenti.

Il 25 luglio 2024 segna il debutto di “The Decameron” su Netflix, una serie ispirata all’immortale e capolavoro della letteratura medioevale di Giovanni Boccaccio del XIV secolo.

Composta da otto episodi in inglese e italiano, questa produzione ci porta nella Firenze del 1348, durante l’epidemia di peste nera.

La nuova produzione, creata e prodotta da Kathleen Jordan con la collaborazione di Jenji Kohan e della sua Tilted Productions, è liberamente ispirata al materiale di partenza e non si risparmia sulle scene più sboccate. “The Decameron”, rielabora i racconti del Boccaccio in una chiave contemporanea seppure rispettando il contesto storico.

Le riprese, effettuate in Italia e a Cinecittà, vantano un cast prevalentemente angloamericano con alcune presenze italiane.

Nonostante il contesto storico, “The Decameron” si presenta come un’opera ironica e leggera, che esplora temi profondi come il sistema di classe e i meccanismi di potere.

Questo approccio permette di rendere attuale una storia antica, sottolineando come le dinamiche umane restino inalterate attraverso i secoli.

L’opera di Boccaccio, con il suo mix di leggerezza e profondità, si presta perfettamente a questa reinterpretazione moderna, offrendo spunti di riflessione sulle nostre esperienze recenti.

The Decameron

La serie

Ambientata nel 1348, la Firenze dell’epoca è una città tormentata dalla peste nera. Alcuni nobili, con la servitù al seguito, decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una maestosa villa nella campagna toscana, cercando riparo dalla pestilenza.

Tuttavia, mentre le convenzioni sociali si sgretolano, la lotta per la sopravvivenza si fa dura tra personaggi al contempo astuti e irriverenti.

La sinossi della serie promette, così come è stata descritta dai creatori, un “gioco di sesso imbevuto di vino nella campagna italiana”, ricalcando la trama dell’opera originale, dove un gruppo di nobili si rifugia in una villa fuori Firenze per sfuggire alla pestilenza.

Questa segregazione volontaria li porterà a mettere in discussione le rigide regole sociali, trasformando l’esperienza inizialmente lussuriosa in una lotta per la sopravvivenza.

Questo adattamento, pur mantenendo il contesto storico del Trecento, aggiunge un tocco di modernità che rende i racconti di Boccaccio ancora più avvincenti e rilevanti per il pubblico contemporaneo.

La narrazione esplora temi universali come l’amore, la lussuria, l’inganno e la sopravvivenza, trasportando gli spettatori in un’epoca lontana ma sorprendentemente attuale.

Il teaser, che si apre con una festa in stile rave, suggerisce una rappresentazione moderna e universale delle vicende di Boccaccio, perfetta per un pubblico sia giovane che più maturo.

“The Decameron” promette di essere una serie che, pur restando fedele all’opera originale di Boccaccio, offre una nuova prospettiva su temi universali e attuali.

La commedia dark in stile soap opera punta a conquistare gli spettatori con il suo mix di storicità e modernità, offrendo un ritratto vivido e ironico delle dinamiche sociali e umane.

La serie promette di essere un viaggio emozionante e provocatorio attraverso la decadenza e il caos dell’epoca della peste, offrendo al contempo una riflessione sulla natura umana e le sue contraddizioni.

“The Decameron” di Netflix non è solo un omaggio a Boccaccio, ma una reinterpretazione audace che invita gli spettatori a riscoprire un classico della letteratura sotto una nuova luce.

In attesa del debutto su Netflix, non resta che prepararsi a un viaggio nel tempo, che ci farà riflettere sul presente attraverso le storie del passato.

Il cast

Il ricco cast vede la partecipazione di attori noti e talentuosi, tra cui l’attore comico Tony Hale, Zosia Mamet, famosa per la serie “Girls” della HBO, e Saoirse-Monica Jackson.

Completano il cast Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Tanya Reynolds, Douggie McMeekin, Jessica Plummer, Lou Gala e Karan Gill.

Michael Uppendahl, veterano regista di “American Crime Story” e “Fargo”, ha diretto i primi quattro episodi dello show, garantendo una qualità cinematografica elevata e una narrazione coinvolgente.

Una metafora del Covid

Secondo il comunicato di Netflix, “The Decameron” non è solo un viaggio nel passato, ma anche una metafora dell’epidemia di Covid-19 che ha segnato il nostro presente.

La serie vuole mettere in luce come le dinamiche sociali e le reazioni umane alle pandemie non siano cambiate nel corso dei secoli.

La rappresentazione della peste nera diventa così un modo per riflettere su temi contemporanei come le differenze sociali e le dinamiche di potere che emergono in tempi di crisi.

Il progetto Netflix

Kathleen Jordan, showrunner del progetto, ha dichiarato che la serie seguirà fedelmente il percorso tracciato da Boccaccio, con l’ambientazione nella Firenze del 1348 e il racconto delle vicende di un gruppo di nobili che cercano rifugio dalla peste in una villa toscana.

Questo setting offre lo spunto per esplorare le relazioni tra i nobili e i loro servi, mostrando come le regole sociali possano dissolversi in situazioni estreme, trasformando la convivenza in una lotta per la sopravvivenza.

