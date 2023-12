Prima della Scala 2023, protagonista il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi

Adattata in quattro atti e in italiano, Don Carlo è la meravigliosa opera di Giuseppe Verdi protagonista della Prima del Teatro alla Scala, che si terrà questa sera e sarà visibile grazia alla diretta curata da Rai Cultura.

Il superbo dramma politico schilleriano composto per Parigi e riadattato per la Scala da Verdi è stato storicamente un appuntamento immancabile per i Maestri scaligeri, da Tullio Serafin ad Arturo Toscanini fino a Claudio Abbado, che lo diresse due volte per il 7 dicembre nel 1968 e 1977, e Riccardo Muti.

Don Carlo è ambientata nella Spagna di Filippo II. L’infante Don Carlo, che nella tragedia di Schiller da cui è tratta l’opera verdiana è idealizzato rispetto alla veridicità storica, è protagonista di una storia in cui amori, amicizie e tradimenti si allacciano al tema del potere e della libertà, insieme a quello del contrasto fra padre e figli.

Una trama impegnativa, insomma, che lo è anche nella durata: Don Carlo, infatti, si dilunga per quattro ore mostrandoci tante sfaccettature dell’animo umano, focalizzandosi spesso sul concetto di solitudine e dimostrando quanto l’opera possa rivelarsi ancora attuale.

Vi state chiedendo quali sono le arie più belle e famose di Don Carlo? Una delle più suggestive, che vi proponiamo nella versione recitata da un magistrale Boris Christoff, si intitola “Ella giammai m’amò”, e vede protagonista un re Filippo doppiamente addolorato: dalla preoccupazione per il suo regno e dalla nuova consapevolezza del mancato amore di Elisabetta.

La composizione musicale, semplice e malinconica, fa risaltare lo sfogo di sofferenza di Filippo che, immerso nelle sue riflessioni, ammette a sé stesso ch’ella giammai l’amò. Questa è una delle aria più belle mai concepite nella storia dell’opera per voce di basso.

FILIPPO

come trasognato

Ella giammai m’amò!…

Quel core chiuso è a me,

Amor per me non ha!…

Io la rivedo ancor contemplar trista in volto

Il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne.

No, amor non ha per me!…

Come ritornando in se stesso

Ove son?… Quei doppier!…

Presso a finir!… L’aurora imbianca il mio veron!

Già spunta il dì. Passar veggo i miei giorni lenti!

Il sonno, oh Dio! sparì dagli occhi miei languenti!

Dormirò sol nel manto mio regal

Quando la mia giornata è giunta a sera,

Dormirò sol sotto la vôlta nera

Là, nell’avello dell’Escurïal.

Ah! se il serto real a me desse il poter

Di leggere nei cor, che Dio può sol veder!…

Se dorme il prence, veglia il traditor.

Il serto perde il Re, il console l’onor.

Dormirò sol nel manto mio regal,

Quando la mia giornata è giunta a sera,

Dormirò sol sotto la vôlta nera

Là, nell’avello dell’Escurïal.

Ricade nelle sue meditazioni