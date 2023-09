Settembre 2023, 5 serie tv in arrivo da non perdere

Settembre è tempo di ripartenza e di ripresa della routine. Se dopo il lavoro non volete rinunciare a qualche momento di relax e intrattenimento, ecco 5 serie tv in arrivo questo mese da tenere d'occhio

Settembre è il mese della ripresa. Conclusa l’estate, si torna al lavoro, alle routine che ci accompagneranno per il resto dell’anno e che, di solito, in questo periodo rimoduliamo alla ricerca di una quotidianità più sana, ordinata e gestibile. Uno degli ingredienti fondamentali per gustare con serenità il ritorno alla vita di tutti i giorni e mantenere uno status mentale disteso è la capacità di dedicare del tempo a noi stessi e alle nostre passioni.

Fra sport, lettura, passeggiate ed eventi culturali, per molti anche l’intrattenimento riveste un ruolo fondamentale per il tempo libero. E se magari guardare un film non è sempre possibile per via della durata più estesa, le serie tv costituiscono una valida alternativa. Ecco quindi 5 titoli in arrivo a settembre sulle più importanti piattaforme di streaming, fra interessanti novità e attesi ritorni.

5 serie tv da non perdere a settembre

“One piece”, dal 31 agosto su Netflix

Uscito giusto ieri su Netflix, “One piece” è la serie tv da cui vi consigliamo di partire per le vostre sere di relax settembrino se amate i manga, i live action e le storie ad alto contenuto di avventura. Tratto dai famosi manga di Eiichiro Oda, “One piece” racconta del giovane Monkey D. Luffy e della sua sgangherata ciurma di pirati, in cerca di un prezioso tesoro che li porterà, non senza imprevisti e irriverenti colpi di scena, alla scoperta di nuovi mondi. Insomma, la serie tv perfetta per cominciare il mese di settembre con una marcia in più e lo sguardo rivolto ancora per un momento verso il mare.

“The wheel of time” s.2, dal 1° settembre su Prime Video

Ancora un tocco di esotismo per la seconda serie tv consigliata per settembre, tratta dai libri fantasy nati dalla penna di Robert Jordan. Giunto alla sua seconda stagione disponibile da oggi su Amazon Prime Video, “The wheel of time” è il prodotto seriale perfetto per chi non vuole rinunciare a viaggiare anche stando comodamente seduto sul divano di casa.

Quello di “The wheel of time” è un mondo in cui la magia è un dono ormai molto raro, nonché accessibile solo ad alcune donne, misteriose, foriere di curiosità e paura. Fra queste c’è anche Moiraine Damodred, che arriva al villaggio di Emond’s Field convinta che fra gli abitanti si nasconda la reincarnazione del mitico Drago Rinato.

“Domina” s.2, dall’8 settembre su Sky Atlantic

Amanti delle serie storiche, non disperate! Sky offre, per questo settembre, un atteso ritorno. “Domina” approda su Sky Atlantic con una seconda stagione che promette otto episodi ad alta tensione. Protagonista della serie di produzione italo-britannica è Livia Drusilla Claudia, interpretata da una convincente Kasia Smutniak.

Nel corso della serie tv, scoprirete la storia di una donna combattiva, decisa a salvare se stessa e i suoi figli, pronta a tutto per ottenere ciò che vuole, perfino a sposare l’acerrimo nemico del padre. “Domina” è una storia in cui famiglia, amore, potere e guerra si mescolano insieme, dando vita a un intreccio che tiene incollati allo schermo.

“In fiamme”, dall’8 settembre su Netflix

Sebbene l’estate sia agli sgoccioli, si è sempre in tempo per dilettarsi nella scoperta di un buon giallo, che si parli di libri, film o serie tv. Quello in arrivo su Netflix il prossimo 8 settembre è di produzione spagnola, e vede protagonista un’attrice che abbiamo imparato ad amare nella serie di enorme successo “La casa di Carta”.

Úrsula Corberó interpreta la protagonista di “In fiamme”, ispirato a una storia realmente accaduta. Tutto ha inizio quando un poliziotto viene trovato morto, carbonizzato e probabilmente assassinato. Gli occhi dell’opinione pubblica e di coloro i quali sono incaricati di indagare sul caso si muovono ossessivamente su due sospettati: la compagna della vittima e il suo amante.

“Sex education” s.4, dal 21 settembre su Netflix

Terminiamo la lista delle serie tv più interessanti in arrivo questo mese con la quarta e ultima stagione di quello che è diventato uno dei prodotti di punta di Netflix: “Sex education”, in uscita il 21 settembre. La serie di produzione britannica non ha bisogno di presentazioni. Nella quarta stagione, i giovani protagonisti dovranno muoversi in una nuova scuola a seguito della chiusura del loro liceo.

Il Cavendish Sixth Form College è una scuola che urla progressismo, un ambiente in cui Otis e i suoi amici troveranno l’ispirazione per mettere a frutto in modo ancor più sistematico il loro progetto di Sex education non senza sperimentare sensazioni di straniamento e novità.

