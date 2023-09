La probabilità statistica dell’amore a prima vista, un film che scalda il cuore

È uscita su Netflix una nuova commedia romantica. Una di quelle che è in grado di scaldarti cuore ed anima per ben 90 minuti, in un’ottima atmosfera comfort. In fondo, a volte serve coccolarsi così, con quelle pellicole che sanno di analgesico per il cinismo contemporaneo. “La probabilità statistica dell’amore a prima vista” fa sognare, commuovere, divertire e lascia quel sapore dolce in bocca che addolcisce paure e dolori.

Il film tratto da un libro

Basato sul libro di Jennifer Smith “The Statistical Probability of Love at First Sight” (La probabilità statistica dell’amore a prima vista), il film ripercorre 24 ore di vita di questi due studenti, entrambi in volo verso Londra per importanti cerimonie familiari. I due si incontrano all’aeroporto internazionale Kennedy, si addormentano su due sedili vicini della business class e per poco non si baciano in fila per la toilette. Jameela Jamil, che forse incarna la fortuna cosmica della coppia, racconta la loro storia d’amore nascente mentre appare in una varietà di ruoli di sfondo.

Il film, diretto da Vanessa Caswill, raggiunge il suo apice quando i giovani innamorati atterrano oltreoceano, dove le statistiche si attenuano e il cast, in particolare Richardson e Sally Phillips nel ruolo della madre malata di Oliver, si riempie di sentimenti autentici. Quante probabilità ci sono che una premessa così poco fantasiosa si trasformi in un piccolo e solido dramma romantico? Jamil lo sa bene.

“La probabilità statistica dell’amore a prima vista” tra libro e film

“La probabilità statistica dell’amore a prima vista“, come abbiamo già detto, è un film basato sull’omonimo romanzo Young Adult di Jennifer Smith, ma ci sono alcune differenze tra il film e il libro.

Mentre la trama rimane per lo più la stessa nel libro e nel film, a parte il cambio di titolo, ci sono alcune differenze importanti nella storia. Questo è prevedibile in quanto tutti i dettagli che possono essere inseriti in un libro solitamente non possono essere inseriti in un film, soprattutto in uno breve come questo.

Nel film viene aggiunto un punto di vista inedito

Nel romanzo “La probabilità statistica dell’amore a prima vista” la storia è raccontata principalmente dal punto di vista di Hadley, utilizzando la narrazione in terza persona. Ciò significa che la prospettiva e la storia di Oliver sono piuttosto limitate. Il film cambia la situazione affidando all’attrice Jameela Jamil la narrazione del film, per dare maggiore visibilità al lato della storia di Oliver. Jamil non recita come un personaggio e non interagisce con Oliver o Hadley. Al contrario, è più un angelo custode che veglia sulla loro relazione e informa il pubblico sul loro legame.

C’è un leggero cambiamento nel modo in cui Oliver e Hadley si incontrano nel film

Un piccolo cambiamento tra la versione del libro e quella del film, riguarda l’incontro tra Hadley e Oliver. Nel libro, Hadley e Oliver si incontrano all’aeroporto quando Oliver si offre di aiutare Hadley con i suoi bagagli. Nel film, invece, Hadley e Oliver si incontrano durante l’attesa al terminal, quando Oliver lascia che Hadley usi il suo caricabatterie dopo che, quello che lei aveva cercato di usare, si era scaricato.

Oliver e Hadley sono più grandi nel film che nel libro

Questo può sembrare un cambiamento piuttosto casuale, ma in realtà ha più senso che i personaggi siano più grandi nel film. Ne “La probabilità statistica dell’amore a prima vista”, Hadley ha solo 17 anni e Oliver 18. Nel film, invece, Hadley ha un’età maggiore. Nel film, infatti, Hadley ha 20 anni e Oliver 22. Questo rispecchia meglio l’età degli attori: Haley Lu Richardson ha 28 anni nella vita reale, mentre Ben Hardy ne ha 32. Inoltre, rende la storia più credibile, poiché i personaggi del libro potrebbero sembrare troppo giovani per vivere la storia d’amore che hanno Hasley e Oliver.

Nel libro, Oliver va al funerale del padre

Una delle maggiori differenze tra il libro e il film riguarda la famiglia di Oliver. Nel libro, Oliver è sull’aereo con Hadley perché sta andando al funerale di suo padre. Viene anche detto che non ha un buon rapporto con suo padre. La dinamica familiare di Oliver è drasticamente diversa nel film: non solo va d’accordo con la sua famiglia, ma suo padre è vivo e vegeto.

Invece, Oliver si sta recando alla commemorazione della madre, ma c’è un grosso equivoco. La madre di Oliver è ancora viva, ma sta morendo, quindi ha deciso di fare una commemorazione mentre è ancora in vita per poterla vivere in prima persona. Si tratta di un cambiamento piuttosto significativo, ma che giova al film e aggiunge un po’ di comicità, dato che la madre di Oliver trova la situazione piuttosto divertente.

Stella Grillo

