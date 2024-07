“Past Lives”, un film d’amore sul destino che modella le nostre vite

Nominato all’Oscar 2024 come Miglior film straniero e migliore sceneggiatura, Past Lives è un raffinato film sentimentale ambientato tra Seoul e New York, nato da un’idea della regista Celine Song.

Arriva in prima TV su Sky l’attesissima opera prima della regista sudcoreana Celine Song, dal titolo “Past Lives”, che andrà in onda giovedì 4 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Celine Song ha creato un capolavoro con “Past Lives”, un film che esplora i temi universali dell’amore, del destino e delle scelte che plasmano le nostre vite.

In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti e migrazioni globali, “Past Lives” risuona profondamente con le esperienze di molte persone che vivono tra culture diverse e affrontano la perdita e la riconnessione.

Il film riflette sulle sfide e le opportunità di vivere in un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze fisiche possono separare le persone care, ma le connessioni emotive rimangono forti.

Inoltre, “Past Lives” esplora il tema del destino e delle scelte personali in un contesto contemporaneo in cui le persone sono costantemente chiamate a fare scelte difficili che possono cambiare radicalmente il corso delle loro vite.

La storia di Nora e Hae Sung mette in luce come le decisioni prese in un momento possono avere ripercussioni a lungo termine, un concetto particolarmente rilevante in un’epoca di incertezza e cambiamento.

Con un cast straordinario e una narrazione toccante, questo film è destinato a diventare un classico del cinema sentimentale. Non perdetevi l’opportunità di vederlo in prima TV su Sky e in streaming su NOW.

Non perdete l’occasione di vedere “Past Lives”, un’opera prima che ha già lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

La storia di Nora e Hae Sung vi toccherà profondamente, offrendovi una prospettiva unica sulle complesse interazioni umane e sulle scelte che definiscono le nostre vite.

Sintonizzatevi su Sky Cinema Uno giovedì 4 luglio alle 21:15 per una serata di grande cinema, oppure scegliete Sky Cinema Romance alle 21:45 per immergervi nella magia di questa storia d’amore senza tempo.

Se preferite lo streaming, NOW è la piattaforma ideale per godervi “Past Lives” comodamente a casa vostra.

Debutto cinematografico pluripremiato

“Past Lives” è stato acclamato dalla critica internazionale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nei più prestigiosi festival cinematografici.

Presentato al Sundance Film Festival e alla Berlinale, il film ha conquistato il pubblico e la critica per la sua profonda sensibilità e la sua narrazione raffinata.

Inoltre, “Past Lives” è stato nominato all’Oscar 2024 come Miglior film straniero e migliore sceneggiatura, consolidando ulteriormente la reputazione di Celine Song come una delle nuove voci più interessanti del panorama cinematografico contemporaneo.

Past Lives

Trama del film

Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud.

Due decenni dopo, si ritrovano a New York e vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l’amore e le scelte che hanno segnato il corso delle loro vite.

La loro storia d’amore moderna e struggente esplora temi universali come la perdita, la crescita personale e l’influenza delle persone che amiamo nel plasmare il nostro destino.

Un film di riflessione e introspezione

“Past Lives” è un film che invita lo spettatore a riflettere sulle parti di noi stessi che perdiamo e su come le nostre vite vengono modellate dalle persone che incontriamo lungo il cammino.

La regista Celine Song, attraverso una narrazione delicata e poetica, esplora le dinamiche complesse delle relazioni umane e il modo in cui queste ci definiscono.

Il film è un viaggio emotivo che attraversa tre decenni della vita dei protagonisti, offrendo uno sguardo intimo sulle loro speranze, i loro sogni e le loro delusioni.

Il cast

La protagonista di “Past Lives” è interpretata da Greta Lee, attrice statunitense di origini coreane nota per le sue performance intense e versatili. Accanto a lei, Teo Yoo e John Magaro completano un cast eccezionale che dà vita a una storia d’amore moderna e struggente, ambientata tra Seoul e New York.

